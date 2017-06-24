سوريا بعد زوال «البعث» تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 جاءت أحداث الخليج العربي الأخيرة لكي تغطي على العديد من أحداث العالم العربي الأخرى المشتعلة، خاصة ما يحدث في اليمن والعراق وليبيا وسوريا. ويبدو أن الكارثة السورية تتفاعل بوتيرة متسارعة في الآونة الأخيرة نتيجة للتراكمات التي مرت بها منذ اندلاعها. ونظام «البعث» منذ توليه السلطة عام 1970 اقترف أمرين شنيعين قادا سوريا إلى ما هي عليه الآن من مآسٍ هما: عدم العدالة في المطلق، والفوضى في الإدارة، لكن عدم العدالة التي اقترفها هي جرائم ضد الإنسانية، فقد قتل مئات الآلاف من السوريين منذ أن أشعل فتيل الحرب الأهلية عام 2012، وشرد الملايين منهم داخل وخارج البلاد، وتسبب في عدم الاستقرار الإقليمي الذي تشهده المنطقة العربية وجوارها الجغرافي. لذلك فإن زواله كنظام حاكم مطلوب بإلحاح من الجميع ماعدا روسيا وإيران و«حزب الله» اللبناني. هذه الحقيقة المنشودة تطرح السؤال المحير: ماهو البديل الذي يمكن له أن يقود سوريا والسوريين إلى بر الأمان بعد زوال حكم «البعث»؟ إن المجتمع الدولي يواجه حقيقة موجعة، فرحيل «البعث» ورئيسه عن سدة الحكم لن يؤدي بالضرورة إلى استقرار الأوضاع أو تحسنها عند هذا المنعطف الخطير. وقبل التفكير في إزاحة «البعث» و«العلويين» ورئيسهم من السلطة على المجتمع الدولي تكوين تحالف عسكري - سياسي من خلال آلياته القانونية المتاحة، فثلاثي (البعث - العلويين - بشار الأسد) هو الدولة السورية أو ما تبقى منها حتى الآن. ففي جميع الأحوال على أية قوة خارجية تعمل بشكل مفتوح على إزالة النظام أن تضطلع بمسؤوليات قانونية وأخلاقية وسياسية لما سيحدث من تداعيات رهيبة قد تشمل التطهير العرقي الانتقام والسحل ضد فئات متعددة من المجتمع، وبالتأكيد سيحاول المتطرفون إقامة دولتهم «الجهادية». ولأن جميع ذلك معروف لكن دون التصريح به علانية، فإن السياسة الواقعية المتماسكة تم الابتعاد عنها كثيراً في سوريا. صحيح أن أمور السياسة لا تحتاج إلى صراحة معلنة دائماً، لكن التصريحات العلنية والأهداف الحقيقية تحتاج فعلاً إلى أن تكون محايدة إلى حد ما، لكن لمدة طويلة لم يكن الأمر كذلك في سوريا. د.عبدالله جمعة الحاج* *كاتب إماراتي