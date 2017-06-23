أطماع «بينت» و«ديان» تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017 منذ أيام وقف «نفتالي بينت»، زعيم حزب «البيت اليهودي» المتطرف، ليعلن في أحد المؤتمرات أنه يفضل القدس إسرائيلية موحدة من دون سلام على السلام من دون القدس الموحدة. المعنى الأدق أنه يفضل احتلال القدس على تحقيق السلام مع العرب. هذا المنطق وهذه الصياغة للأطماع التوسعية الإسرائيلية ليسا جديدين؛ فمنذ خمسين عاماً وقف وزير الدفاع الإسرائيلي الجنرال موشيه ديان بعد احتلال إسرائيل لسيناء في حرب يونيو 1967 ليقول بالحرف: شرم الشيخ من دون سلام أفضل لإسرائيل من سلام من دون شرم الشيخ. من المهم أن نلاحظ أن الزعماء السياسيين الإسرائيليين كانوا دائماً يحلمون بالحصول على السلام مع العرب ويتطلعون بشغف إلى اللحظة التي يعلن فيها العالم العربي تقبله للوجود الإسرائيلي في المنطقة. غير أن المثير للتأمل أن هذا الحلم الإسرائيلي خفت بشدة بعد سقوط أراضي ثلاث دول عربية في قبضة الجيش الإسرائيلي عام 1967 وحل محله إحساس إمبراطوري يتمثل في تحويل حدود دولة إسرائيل إلى إمبراطورية واسعة مترامية في سيناء جنوبا والجولان شمالا والضفة الغربية شرقاً. لقد تشارك آنذاك معسكر اليمين بقيادة مناحيم بيجين مع المعسكر اليساري الذي أسسه بن جوريون والذي ينتمي إليه الجنرال ديان في فكرة تفضيل الأرض العربية على حلم السلام، فأطلق بيجين مؤسس حزب «ليكود» الحالي شعاراً يقول فيه إن سيناء جزء عضوي من أرض إسرائيل وإنه سيتخذ فيها مرقده الأبدي. إذن ليس غريباً أن يكرر «بينت»، اليميني المتطرف الوريث لعقلية بيجين وديان، شعاراً مشابهاً اليوم عن القدس المحتلة وتفضيلها على السلم مع العرب! من الواضح أن بينت لم يهضم تجارب التاريخ ولم يتعلم الدروس التي سبقه بيجين وديان في تعلمها. نحن بحاجة هنا إلى ملاحظة أخرى وهي أن موقف الأطماع من جانب ديان اليساري وبيجين اليميني قد تطور جذرياً بعد اثني عشر عاما فقط من إطلاقهما لشعاريهما. فقد قاد مناحيم بيجين بنفسه كرئيس لوزراء إسرائيل مفاوضات السلام مع الرئيس السادات تحت رعاية الرئيس الأميركي كارتر وقام بتوقيع معاهدة السلام مع مصر موافقاً على ما ورد فيها من بنود تلزم إسرائيل بسحب قواتها من سيناء بالكامل. المدهش أيضاً أن الجنرال ديان صاحب مقولة شرم الشيخ قد انضم إلى بيجين ليعاونه في تحقيق التوصل للمعاهدة وتنفيذها. السؤال هو: ما المتغيرات التي حدثت بين عام 1967 وهو عام الاحتلال وعام 1979 وهو عام توقيع معاهدة السلام مع مصر والتي أدت إلى تغير موقف الأطماع عند الرجلين إلى موقف تفضيل السلام مع العرب على الاحتفاظ بالأرض. لقد وقع متغيران في تلك الفترة: الأول عسكري استراتيجي تمثل في استخدام الوطن العربي بدوله الرئيسية لقواه المجمعة من رجال وسلاح ونفط وضغط سياسي لينتج صدمة هائلة الحجم لأطماع التوسع الإسرائيلية في حرب أكتوبر عام 1973. لقد أدت هذه الصدمة إلى إحداث انقلاب في نظام الحكم الإسرائيلي الذي كان قائماً منذ عام 1948 على هيمنة الجناح اليساري الذي تطور إلى حزب العمل اليوم على السلطة منذ عام 1948حيث فقد هذا الجناح هيبته أمام الأجيال الإسرائيلية الجديدة نتيجة للهزيمة العسكرية التي أنزلها العرب به، وهو ما أدى لفقده الحكم لأول مرة وصعود الجناح اليميني بقيادة بيجين إلى السلطة عام 1977. أما المتغير الثاني فكان أميركياً عندما قرر الرئيس كارتر أن المصالح العليا لبلاده تتطلب الضغط على حكومة بيجين لحملها على تغيير أفكارها وقبول معادلة الأرض مقابل السلام مع العرب، ودعا إلى مؤتمر كامب ديفيد الذي أفرز معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وتحرير سيناء بالكامل. من الطبيعي أن يواصل بينت وأمثاله من التوسعيين الجدد تصورات القوة الإسرائيلية المطلقة غير منتبه إلى قدرة العرب على إحداث تغيير جوهري في توجهات السياسة الأميركية ينتهي إلى رضوخ أمثاله لمعادلة الأرض مقابل السلام.