فلسطينياً.. هل من «طريق ثالث»؟ تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017 في كثير من الأحيان، توفر تعقيدات الظروف الدولية فرصاً تاريخية تحتم على حركة أو فصيل أو حزب ما مراجعة تجربته السياسية من أجل المصلحة العامة، خاصة إن كان أي منها غارقاً في أزمات تنظيمية وفكرية وسياسية وبنيوية. فلسطينياً، ومع مرور سبع سنوات عجاف بالتمام والكمال على الانقسام الفلسطيني، يقتضي اعتبار المصلحة العامة، عدم القبول بما يحدث وكأنه من المسلمات. وعند عدد متزايد من المراقبين وقطاعات من الشعب، تجاوزت الحالة الانقسامية الراهنة «أيديولوجية الإقصاء» لتدخل في صلب مفهوم «التخلص من الآخر» الفلسطيني. وهؤلاء جميعاً يعتبرون -عن خطأ أو عن صواب- أن «فتح» و«حماس» سقطتا في الامتحان بتفوق، على اعتبار أنهما غلّبتا مصالحهما الفصائلية والشخصية على مصالح القضية والشعب الفلسطيني، متجاهلتين الحقائق، وأنهما قد تحوّلتا إلى سلطتين سياسيتين متصارعتين وجودهما مرتبط بصلابة الكرسي، ففقدتا القدرة على امتلاك أدوات التغيير. وفي مقال بعنوان «الطريق الثالث في المشروع الوطني الفلسطيني»، يطرح الدكتور شفيق الغبرا الحل المأمول في نظره بالقول: «فلسطين ستنتج طريقاً ثالثاً، والطريق الثالث سيكون طريقاً شعبياً، يأتي من الحالة الشعبية الخائفة من المستقبل والتي تحمل المشروع الوطني في روحها وتجربتها. هذا يعني جمعاً لكل الظواهر المقاومة في الشارع الفلسطيني في ظاهرة أكبر وضمن رؤية أوضح». نعم، فما يحدث في الساحة الفلسطينية ليس فقط خلافات وإشكالات بين سلطتين! إنها أزمة صعبة ومعقدة، أوصلت القضية الفلسطينية في الشارعين الفلسطيني والعربي إلى حالة غير مسبوقة من العزلة، وإلى وضع يهدد كامل شبكة العلاقات الإقليمية والقومية والدولية التي بنيت حول حقوق الشعب الفلسطيني على مدى عقود من النضال كشبكة أمان وحاضنة حيوية لهذه الحقوق. لذلك، آن أوان الطريق الثالث. وفي هذا السياق، يتساءل كثيرون: أليس نضال الحركة الأسيرة جزءاً من طريق ثالث؟ كذلك الحال مع حركة BDS (حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات») التي نجحت باستقطاب آلاف المؤيدين عربياً وعالمياً، وأثارت قدراً لا بأس به من الغضب والقلق معاً في إسرائيل عقب تسببها بخسائر سياسية وإعلامية ومعنوية واقتصادية مهمة للدولة الصهيونية. وقد باتت هذه الحركة، بكلمات الكاتب الإسرائيلي في صحيفة «هآرتس» (جدعون ليفي) «أداة عادلة ووسيلة شرعية ناجعة في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي». ورغم الغضب والقلق الإسرائيليين وتخفيض الميزانيات والأجهزة الجديدة المختصة، يدلل «ليفي» على رواج فكرة المقاطعة من قبل مختلف الأطراف: «إسرائيل تستخدم المقاطعة وتنصح الآخرين باستخدامها.. كما أن المجتمع الدولي يستخدمها، حيث فرض عقوبات على روسيا بعد احتلالها القرم». طبعاً، ليس مطلوباً نسف التاريخ النضالي الفلسطيني بأكمله أو العودة إلى نقطة الصفر! فالمطلوب هو: عمل جبهوي مؤسس على «تفاهم» النظام السياسي الذي تتقاسمه الفصائل الفلسطينية قادر على اتخاذ خطوات جادة لبلورة توجه مقاوم جديد يعكس وزنه في إطار فلسطيني عام، بعيداً عن النزاعات الفئوية الحالية، منحاز لقيم التحرر الوطني والديمقراطية السياسية والاجتماعية، ويستمد قوته من عمق الأزمة الاحتلالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ويعيد التأكيد على ضرورة التمسك بنصوص «وثيقة الوفاق الوطني» التوفيقية التي قدمت صيغة مقبولة من الجميع لاحترام الشرعية وتأسيس طريق وطني يحمل عبء استمرار التمسك بثوابت «الحد الأدنى» الوطنية. وفي ذلك السياق، يقول «ريتشارد فولك»، الخبير القانوني الدولي الشهير: «نصيحتي للفلسطينيين الاستمرار في دعم المقاومة السلمية الفاعلة التي أدت إلى نجاح الانتفاضة الفلسطينية الأولى وتزايد تعاطف الرأي العام العالمي مع القضية الفلسطينية. إن ما تم تحقيقه في جنوب أفريقيا خلال مقاومة النظام العنصري هناك بالإمكان تحقيقه في فلسطين إلى أن تتخلى الولايات المتحدة وإسرائيل عن الاعتقاد بأنهما ستتمكنان من تحقيق أهدافهما غير العادلة عبر الوسائل العسكرية». لربما، فقط، عبر هذا «الطريق الثالث»، يخرج الفلسطينيون من كامل منظومة الأزمات الداخلية والخارجية، ويغدو السير حثيثا- في إطار جبهة وطنية عريضة - لتحقيق بنود برنامج «الحد الأدنى» الوطني الفلسطيني.