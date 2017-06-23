دعاة الحرب

تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017

تناول برنامج «متخصصو فوكس نيوز» الحواري، الاثنين الماضي، الأنباء المتعلقة بالشاب الأميركي «أوتو وارمبير» الذي قضي 17 شهراً في سجون كوريا الشمالية وتوفي بعد وصوله للولايات المتحدة، وقال مارك بولينج، مقدم البرنامج، إنه ما دامت البربرية الكورية الشمالية قد نالت الولايات المتحدة مباشرة، فقد حان الوقت لفعل شيء حاسم تجاه هذا التهديد الماثل، وأضاف: «ما زال الكوريون الشماليون يختبرون هذه الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وإذا مضوا قدماً واستطاعوا وضع رؤوس حربية على صواريهم، فإنها تستطيع إصابة لوس أنجلوس خلال 30 دقيقة، لذا حان الوقت لضربة استباقية»، وأعلن أحد المشاركين في حلقة النقاش أن «عدد ضحايا الحرب سيكون هائلاً، سيموت عشرات الآلاف».

لكن «مارك بودن» الذي كتب مؤخراً مقالة لصحيفة «ذي أتلانتيك» عن الخيارات المتاحة في مواجهة كوريا الشمالية، يرى أن تقديرات بولينج لعدد الضحايا ربما تكون متواضعة، فإذا شنت القوات الأميركية ضربة وقائية فإن كوريا الشمالية ستتعرض لدمار كبير، وإذ يصعب تحديد موقع ترسانة كوريا الشمالية وشل حركته، فقد كتب «بودن» يقول: «تستطيع كوريا الشمالية في غضون ساعات أن تقتل الملايين، وهذا يعني أن أول ضربة أميركية قد تؤدي إلى واحدة من أسوأ عمليات القتل الجماعي في تاريخ البشرية».

إريك ويمبل

صحفي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»