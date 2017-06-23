نموذج فريد في الانسجام بين القيادة والشعب تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017 لا يمثل حرص القيادة الرشيدة على التواصل مع الشعب في مختلف الأوقات والظروف جزءاً من الاحترام والتقدير والمحبة المتبادلة فحسب، بل يمثل كذلك تقليداً راسخاً يعكس ركناً أصيلاً من أصول العلاقات الاجتماعية الممتدة عبر تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، تلك العلاقات التي عمل القادة المؤسسون على تنميتها وإعادة غرسها وتعهدها بالرعاية في نفوس أبناء البلد، وذلك انطلاقاً من رؤية شاملة تقوم على السهر على مصالح مواطني هذا البلد ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم في كل مناسبة، ما يبرهن على أن المسافة التي تفصل بين المحكومين والحاكمين تختلف عنها لدى غيرهم من الأمم والشعوب، فهي مساحة مملوءة بالاحترام والثقة والتقدير والمشاعر الإيجابية المتبادلة. وليس حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على القيام بالزيارة التفقدية التي قام بها مؤخراً لمدينة المرفأ، سوى ترجمة لتلك العلاقة الخالدة، حيث الاطلاع على أحوال المواطنين والمتابعة المباشرة للخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي للمواطنين، ولعل شهر رمضان الكريم بما يتسم به من أجواء روحانية خالصة من أفضل الفترات التي يتم فيها تكثيف الزيارات للاطمئنان عن كثب على أحوال الناس والاطلاع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية المقدمة لهم. إن زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تؤكد تميز دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها بالتفاعل الخلاق والإيجابي بين القيادة والشعب على المستويات كافة، وهو تفاعل يعبر عن نفسه بعمق في جميع المناسبات الدينية والوطنية. ‬كما ‬تؤكد ‬من ‬جهة ‬أخرى ‬اهتمام ‬القيادة ‬الإماراتية ‬الرشيدة ‬بتعزيز ‬سياسة ‬الأبواب ‬المفتوحة ‬وتكريسها ‬لإضفاء ‬حيوية ‬كبيرة ‬على ‬العلاقة ‬بينها ‬وبين ‬المواطنين ‬دون ‬وسيط ‬أو ‬حواجز. ‬ما ‬يعني ‬أن ‬أبواب ‬القيادة ‬الإماراتية ‬مفتوحة ‬في ‬أي ‬وقت، ‬وهو ‬انفتاح ‬يحمل ‬في ‬طياته ‬معاني ‬كثيرة ‬من ‬أولها ‬أن ‬القيادة ‬حريصة ‬أكثر ‬من ‬غيرها ‬على ‬معرفة ‬احتياجات ‬ومتطلبات ‬وطموحات ‬أبناء ‬الشعب، ‬سعياً ‬لإشراكهم ‬المباشر ‬شؤونهم، ‬ولهذا ‬ظلت ‬القرارات ‬التي ‬تتخذها ‬القيادة ‬تستجيب ‬دائماً ‬لحاجات ‬الناس ‬ومصالحهم ‬الوطنية ‬العليا. أما المعنى الآخر الذي لا يقل أهمية عن الأول فيتمثل في أن القيادة الإماراتية تضرب المثل الأعلى لجميع المسؤولين وتحثهم على أن يكونوا قدوة في التعامل الأمثل مع الجماهير والتفاعل مع متطلباتهم، وهذا ما يجعل التواصل المباشر بين القاعدة والقمة سمة أساسية من سمات الإدارة والحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة. إن هذه الرؤية الحكيمة تنطلق من إحساس كبير بالمسؤولية تجاه شعب الإمارات، فبادل الشعب قيادته مشاعر الحب والتقدير نفسها وتحمل المسؤولية في الملمات والصعاب، وقد تجسدت تلك العلاقة في حرص أفراد الشعب على استثمار أي مناسبة للتفاعل مع القيادة بشكل مباشر، فدأب على تقديم أمارات الولاء للقيادة الرشيدة عن الحب والتعبير عن مشاعر الامتنان بصدق، فاستطاعت الإمارات بفضل هذا الانسجام الاجتماعي أن تحقق الاستقرار السياسي وساد الأمن في بيئة عالمية مضطربة، فتحققت التنمية وعم الخير والرخاء والازدهار، كما صارت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً راقياً للدولة التي تتفرد بتجربتها الخاصة التي تستجيب لخصوصية شعبها وتاريخه وثقافته. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية