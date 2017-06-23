رفاهية أميركا من الدرجة الثانية! تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017 تأتي أميركا في مقدمة العالم حين يتعلق الأمر بالتعليم العالي، ولكن حين يتعلق الأمر بالصحة، أو حماية البيئة أو التصدي للتمييز تأتي الولايات المتحدة بعد عدد كبير من الدول المتقدمة الأخرى، وهذا ما ذكره تقرير صادر عن جماعة «واجب التقدم الاجتماعي» الأميركية، وتذكرنا نتائج المسح السنوي لهذه الجماعة، الذي يرتب الدول بناء على 50 مؤشراً، بالدراسات الأخرى حول الرفاهية القومية مثل تقرير السعادة العالمية الذي نُشر في مارس وقد تصدرته النرويج والدانمرك وأيسلندا، وكذا دراسة مجلة «لانست» في سبتمبر الماضي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة التي احتلت فيها أيسلندا المركز الأول وسنغافورة الثاني والسويد الثالث، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 28. ويجمع «مؤشر التقدم الاجتماعي» الذي نشرته جماعة «واجب التقدم الاجتماعي» هذا الأسبوع بين بيانات اجتماعية وبيئية تحاول قدر الإمكان الكشف عن الطريقة التي يعيش بها الناس، وجاء في التقرير «نريد أن نقيس الصحة والعافية المتحققة في بلد ما، وليس مقدار الجهد المبذول ولا مقدار ما تنفقه البلاد على الرعاية الصحية»، واحتلت دول اسكندنافيا المراكز الأربعة الأولى في هرم مؤلف من 128 مركزاً، وسجلت الدانمرك أعلى الدرجات. وحلت أميركا في المركز 18. وربما لا تبذل أميركا الأداء المطلوب ولكن هذا هو حال باقي دول العالم، والتقدم الأميركي مثل نظيره في باقي الدول الغنية الأخرى توقف عن المضي إلى الأمام منذ أربع سنوات، وربما يلزم التنبيه كذلك إلى أن الباحثين الذين يرصدون التقدم الاجتماعي يتشددون في منح الدرجات. ونتيجة لهذا صنفت الولايات المتحدة باعتبارها دولة من الطبقة الثانية في تصنيف متعدد الطبقات لتقرير «مؤشر التقدم الاجتماعي» لعام 2017 الذي ظهر مصحوباً برسوم جرافيك تفاعلية، والدول من الطبقة الثانية تحقق «تقدماً اجتماعياً مرتفعاً» خاصة في قضايا محورية مثل التغذية والمياه والصرف الصحي، ولكنها تتأخر عن الدول الأخرى التي تتمتع «بتقدم اجتماعي مرتفع للغاية» حين يتعلق الأمر بالوحدة الاجتماعية والقضايا المدنية، وهذا يعكس بدرجة ما أداء الولايات المتحدة. وتضم الدراسة ست طبقات، وقد حصلت الولايات المتحدة على أدنى درجاتها في فئات «التسامح والاحتواء» و«الصحة والعافية». وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2014، مع تصاعد العنصرية في أميركا، سواء على أساس العرق أو الدين أوالجنس أو الأصل القومي، انخفضت درجات الولايات المتحدة في فئة «التسامح والاحتواء»، وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن الثروة ليست ضامناً لدخول الدول فئة الطبقة الأولى، فحتى بين الدول المتشابهة في الإنتاج المحلي الإجمالي تتفاوت بشدة مستويات التقدم الاجتماعي. صحيح أن القليل من النمو الاقتصادي يقطع مسافة طويلة على طريق تحسين الحياة، ولكن هذه المكاسب قد تضعف في مراحل تالية من التنمية. إريك روستون كاتب ومحلل سياسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»