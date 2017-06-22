إنجازات لا تتوقف للمرأة الإماراتية تاريخ النشر: الخميس 22 يونيو 2017 إنجاز مهم جديد حققته المرأة الإماراتية بتعيين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة موزة الشحي - ممثلة الدولة في ملف تمكين المرأة في الاتحاد النسائي العام- مؤخراً، مديرة لمكتب الاتصال التابع للهيئة في أبوظبي. ولا شك في أن هذا الإنجاز هو شاهد آخر يضاف إلى قائمة لا حصر لها من الشواهد والأدلة على عظيم الدعم، نوعاً وكماً، الذي تلقاه ابنة الإمارات من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وحرصهم الدائم على تشجيعها وتمكينها وتوفير البيئة المثلى لها بغية ترسيخ دورها الريادي كشريك كامل للرجل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، لاسيما أنها تمتلك من القدرات والمهارات ما يؤهلها لمواصلة الارتقاء في مختلف ميادين العلم والعمل. كما يعكس تعيين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة موزة الشحي في هذا المنصب، مدى الثقة التي توليها الجهات الإقليمية والدولية للمرأة الإماراتية وعمق إيمانها بقدراتها وكفاءاتها من جهة، ومدى التقدير والاحترام الذي توليه هذه الجهات لجهود القيادة الرشيدة في تمكين المرأة من جهة ثانية، فضلاً عن مدى ثقتها بالتجربة الإماراتية الرائدة في مجال تمكين المرأة ورغبتها في استثمار نجاح هذه التجربة بما يعود بالنفع على المرأة في العديد من دول المنطقة والعالم. ولمتتبع مسيرة الإنجازات المضيئة التي استطاعت المرأة الإماراتية تحقيقها في ظل ملحمة الاتحاد المباركة، في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتنموية وسواها، وصولاً إلى تعيين ثماني سيدات في حقائب وزارية مهمة خلال التشكيل الوزاري الأخير للحكومة الاتحادية، وفوز معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي بمنصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي في سابقة أولى من نوعها عربياً، أن يدرك جلياً أن هذه الإنجازات ماضية ومستمرة بما تشكله من حافز قوي لابنة الإمارات لتكون دائماً عند حسن ظن القيادة الرشيدة بها، ولتواصل تلبية طموحها الكبير في مختلف المجالات. ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.