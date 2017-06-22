روسيا الثورة والدولة تاريخ النشر: الخميس 22 يونيو 2017 نصف قرن ما بين روسيا الحالية وروسيا التي درستُ فيها، ونصف قرن ما بين روسيا التي درستُ فيها وروسيا «ثورة أكتوبر»، أي أنني عشت في منتصف أحد أهم القرون في تاريخ روسيا والعالم. ويوم الجمعة الماضي تابعتُ من لندن المؤتمرَ الصحفي السنوي للرئيس «بوتين» الذي استغرق أربع ساعات، وتَدّفَقَ خلالها كجهاز كمبيوتر بأرقام ومعلومات عن قرى وأقاليم ومواطنين، تَحَدَّث مع بعضهم مباشرة في أرجاء روسيا، وهي أكبر بلدان العالم مساحة. و«بوتين» لا يخطب في مؤتمراته الصحفية السنوية، ولا يدلي ببيانات، بل يدردش، حتى في مسائل خطيرة كمشكلة تراجع واشنطن عن الاتفاقية النووية، وفي مشكلة أوكرانيا، يغالب غضبه بعتاب الشقيق المكلوم. وروسيا شقيقة أوكرانيا منذ تأسيس «دولة الروسيا في كييف» عام 862. وكنتُ أعتقد أن الديانة الأرثوذوكسية أصبحت عقيدة الدولة الروسية، لكن في رد «بوتين» على السؤال عما إذا كانت ستتم إعادة «كاتدرائية القديس إسحاق» في بطرسبرغ للكنيسة أم ستبقى متحفاً، أكد أنها من «الآثار الإنسانية المسجلة لدى اليونسكو، وروسيا دولة علمانية». ويمكن تلخيص مطامح روسيا، التي تتجنب الاحتفال بمئوية أكبر ثورة في تاريخها، بكلمتي «الأمن» و«الاستقرار». وهذا سبب استخدام «بوتين» والمسؤولين الروس مصطلح شركائنا، حتى في الحديث عن حكومات تناصبهم العداء. وفي زمن الثورات يطلب الناس الاستقرار، ويفوت هذا كل من يُحرِّض على الثورة في روسيا الآن، كما فات من دعا إلى الثورة ضد النظام الشيوعي على امتداد القرن الماضي. وروسيا تعيش حالياً أكبر ثورة في تاريخها، خسرت فيها أجزاء كبيرة من أراضي إمبراطوريتها السوفييتية، والقيصرية، وتَخَلّت عن عقيدتها الشيوعية التي كان يتبعها الملايين. وتاريخ روسيا سلسلة ثورات وثورات مضادة، إحداها أشدّ من الأخرى، لكن انهيار الاتحاد السوفييتي «ظَلمَة ودليلها الله» حسب التعبير العراقي. وإذا اهتدينا بأحد أهم كتب الثورات في تاريخ روسيا والعالم، «الدولة والثورة» الذي نشره «لينين» عام ثورة أكتوبر 1917، سيدهشنا أن لا شيء فيه، لغة أو مضموناً، يتحدث إلينا. فشتائمه للبورجوازية وعملائها من الأحزاب الانتهازية، لا تستثير العواطف اليوم، والفقرة المأثورة الوحيدة التي حفظتها ذاكرتي منذ قرأتها قبل نحو نصف قرن: «نحن لسنا طوباويين. نحن لا نحلم بالاستغناء دفعة واحدة عن كل إدارة، وعن كل خضوع، فهذه الأحلام الفوضوية الناشئة عن عدم فهم مهام ديكتاتورية البروليتاريا غريبة تماماً عن الماركسية، ولا تفعل في الواقع غير تأجيل الثورة الاشتراكية إلى أن يصبح الناس غير ما هم عليه. لا. نحن نريد الثورة الاشتراكية مع الناس على ما هم عليه اليوم، مع هؤلاء الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الخضوع، عن المراقبة، عن المراقبين والمحاسبين». -------------------------- *مستشار في العلوم والتكنولوجيا