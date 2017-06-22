أزمة قطر والفرص الضائعة تاريخ النشر: الخميس 22 يونيو 2017 البيانات حول المبالغ التي دفعتها قطر لتمويل عملياتها الخارجية، والتي ساهمت في زعزعة الاستقرار، بما في ذلك في محيطها الخليجي رغم تفاوتها، إلا أنها كبيرة في كل الأحوال، فإذا أخذنا على سبيل المثال البيانات الأقرب للصحة، والتي أعلنتها بصورة رسمية جهات حكومية تونسية من أنه تم تحويل ما يقدر بثمانية مليارات دولار للمنظمات المتطرفة في ليبيا، مما يعني أن أضعاف هذا المبلغ تم تحويلها لمثل هذه المنظمات في سوريا والعراق واليمن ولبنان، إضافة إلى ما كشف عنه مؤخراً من تمويل منظمات معارضة في كل من السعودية والبحرين. أما القطاعات الاقتصادية غير النفطية، فإنها بحاجة لاستثمارات ضخمة في قطر لدعم هذه القطاعات، فالعالم يبتعد بسرعة كبيرة عن النفط والغاز، ولا بد من تحضير البديل للمحافظة على مستويات المعيشة وضمان حياة مستقرة للأجيال القادمة، فالمليارات التي أهدرت في الخارج، كان بالإمكان استغلالها لبناء بنية تحتية متقدمة لإقامة محطات كبيرة للطاقة الشمسية وتصديرها للخارج، وهي كما هو معروف طاقة نظيفة ودائمة. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان بالإمكان توجيه هذه المليارات لإنشاء صندوق قطري للأجيال القادمة، مثلما عملت الكويت منذ سنوات طويلة، حيث يخُصص جزءاً مهماً من عائدات النفط سنوياً لتحويله إلى هذا الصندوق الذي يهتم بتنمية الموارد للاستفادة منها للأجيال المستقبلية. صحيح أن قطر تملك صندوقاً سيادياً تقدر موجوداته بـ300 مليار دولار، إلا أن إقامة صندوق آخر مسألة مهمة في ظل تمتع قطر بفوائض مالية استخدمت في غير محلها، فالكويت على سبيل المثال تملك أيضاً صندوقاً سيادياً يبلغ حجم موجوداته ضعف الصندوق القطري، إلا أن ذلك لم يمنعها من تأسيس صندوق الأجيال القادمة. هذه مجرد أمثلة لتوضيح أن قطر لا زال أمامها الكثير للقيام به في مجال التنمية والتحضير للمستقبل وخلق بدائل للنفط والغاز، إلا أن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه، وإنما سارت باتجاه تمويل المنظمات المتطرفة وتم ضياع فرص لا تعوض لأسباب غير معروفة احتار الكثير من الخبراء والمحللين في تفسيرها وإيجاد مبررات لها. الأزمة الحالية ربما تمنح قطر فرصة تاريخية أخيرة لمراجعة توجهاتها وتسخير ثرواتها لبناء اقتصاد متطور لا يعتمد على النفط والغاز مع اندماجها في مكونها الخليجي ضمن السوق الخليجية المشتركة بعيداً عن الاستقطابات الإقليمية، كمحاولة استرضاء نظام ولاية الفقيه في إيران الذي يضمر الشر لدول مجلس التعاون وللدول العربية بشكل عام. وبما أن تجربة دول مجلس التعاون الاقتصادية متنوعة، فقد تمكنت قطر في السنوات الماضية من الاستفادة بشكل خاص من التجربة الإماراتية التي أضحت نموذجاً عالمياً يقتدى به، فتمكنت من تطوير قطاعها السياحي وقطاع النقل الجوي، وكذلك استفادت نسبياً من التجربة السعودية في المجال الصناعي، إلا أن إقحام نفسها في عمليات تمويل مشبوهة ودعم منظمات تخريبية لم يفوت عليها فرصاً تنموية مهمة فحسب، وإنما عرض ويعرض ما حققته للخطر، ولها في وضع قطاعها السياحي والفندقي وشركة الطيران القطرية مثالاً حياً لما يمكن أن تؤول إليه أوضاعها، إذا استمرت في المكابرة، فالدول، كدولة صغيرة يفترض أن تلتزم قبل غيرها بنهج سلمي بعيداً عن استقطابات الكبار، مما يجنبها تداعيات كثيرة، ويفتح أمامها مجالات واسعة لتسخير إمكاناتها وقدراتها المالية للتنمية والاستقرار. د. محمد العسومي* *مستشار وخبير اقتصادي