«كول».. تركة سياسية أنقذت الغرب تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017 توفي المستشار الألماني السابق هيلمت كول يوم الجمعة عن سن السابعة والثمانين. وكانت فضيحة حملة التبرعات قد جعلته شخصاً غير مرغوب فيه من قبل النخب السياسية وجزء كبير من وسائل الإعلام الألمانية خلال معظم العقدين الأخيرين من حياته، ولعل هذا ما يفسر لماذا أصبح رونالد ريجان ومارجريت تاتشر والبابا بول الثاني عمالقة أواخر القرن العشرين، في حين يتم التغاضي عن الدور الحاسم الذي لعبه هيلمت كول في تشكيل ملامح تلك الفترة، أو على الأقل لا يقدّر حق قدره. والحال أنه لولا وجود هيلمت كول في سدة الحكم في ألمانيا لـ16 عاماً (فترة حكم لم يتجاوزها سوى بيسمارك) لكان تاريخ ألمانيا والعالم مختلفاً اليوم. كانت قد مرت على سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989 ثلاثةُ أسابيع عندما فاجأ المستشارُ الألماني العالمَ بمخططه المؤلف من 10 نقاط حول توحيد ألمانيا. لم يكن وزير خارجيته على علم بفحوى الخطاب، ولم يُبعث نص الخطاب، الذي كان يحوي ملاحظات تفسيرية مفصلة، إلى الرئيس الأميركي جورج بوش الأب إلا عندما كان «كول» يلقي خطابه على برلمان ألمانيا الغربية في بون. ولكن «كول» مضى قدماً في تنفيذ مخططه، واستطاع إقناع الأميركيين الذين كانوا مترددين في البداية بوجاهة وصواب الفكرة. ومعاً تمكنت واشنطن وبون من استمالة ميخائيل جورباتشوف. وكان لدى الاتحاد السوفييتي أكثر من نصف مليون جندي في ألمانيا الشرقية. وواصل المستشار الألماني خلق حقائق جديدة على الأرض، ففي خطوة كان يعارضها كبار خبراء الاقتصاد، سمح كول لـ17 مليون ألماني شرقي في صيف 1990 بتبني العملة الألمانية الغربية القوية «المارك» بمعدل 1 إلى 1 حيث كان يرى أنه إما أن يتم جلب المارك إلى الألمان الشرقيين، أو مواجهة خطر تدفق أمواج من اللاجئين غرباً للوصول إليه، وكسب الرهان في النهاية. كما كسب رهاناً آخر جعل التوحيد ممكناً أصلاً. ففي مذكراته يتذكر «كول» نقاش أزمة الصواريخ في أوروبا الثمانينيات باعتباره «أحد أكثر النقاشات الدراماتيكية في تاريخ ألمانيا في فترة ما بعد الحرب». وهو ما يؤكده مسؤول عمليات التجسس في ألمانيا الشرقية «ماركوس وولف»، الذي كتب في مذكراته يقول: «لقد كنا نعلم مدى هشاشة ولاء ألمانيا الشرقية للناتو في ذلك الوقت». في أوروبا الشرقية، كان الاتحاد السوفييتي يستعد لنشر جيل جديد من الأسلحة متوسطة المدى، صاروخ «إس إس 20»، القادر على ضرب حلفاء الولايات المتحدة. وكان «الناتو» يسعى للرد على ذلك عبر نشر صواريخ «بيرشينج» الباليستية وصواريخ «كروز» في ألمانيا الغربية. ونتيجة لذلك، انتشرت في ألمانيا مشاعر الحياد ومعارضة الحرب ومعاداة الولايات المتحدة. وخرج الملايين إلى الشارع للاحتجاج في 1981-1982، وضمنهم نقابيون وزعماء دينيون وأطباء ومحامون ومعلمون – بل وحتى عسكريون وأعضاء من حزب كول «الاتحاد المسيحي الديمقراطي». ودفع «الديمقراطيون الاجتماعيون» نحو التهدئة. وقال «رودولف أوجستين»، ناشر أسبوعية «دير شبيجل»، للقراء إنه لا فرق بين موسكو وواشنطن. ولكن كول كان له رأي مختلف. فوفق كول، فإن جورباتشوف نفسه اعترف للزعيم الألماني لاحقاً بأن صمود ألمانيا الغربية بخصوص قرار نشر الصواريخ الأميركية ساهم بشكل مهم في «التفكير الجديد» في الكريملن. والأكيد أنه لولا «كول»، لكانت ألمانيا الغربية ربما خرجت من التحالف، ولكان الغرب مقسَّماً اليوم. لقد التقيتُ كول لأول مرة في 1995 في بون حيث أجريت معه مقابلة من أجل فيلم وثائقي حول ألمانيا كنت أنتجه لحساب «بي. بي. إس». وتحدثنا حول العديد من هذه التفاصيل. غير أن أسارير «كول» تهللت عندما أخذ يتحدث عن الولايات المتحدة. شحنات المساعدات، ومخطط مارشال، وجسر برلين الجوي... كل هذه أشياء ربما باتت جزءاً من الماضي اليوم، ولكنها تمثل بالنسبة لكول أمثلة قوية على استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن الديمقراطية الليبرالية ومواجهة السلطوية. وخلاصة القول إن الوشائج العاطفية بين الولايات المتحدة وألمانيا ربما باتت أضعف مما كانت عليه، ولكن ما أحوجنا إلى رؤية وتبصر كول اليوم! جيفري جدمان زميل «المجلس الأطلسي» في واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»