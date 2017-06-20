ذخيرة جديدة لكوبا!

تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017

لعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق في قوله بأن انفتاح إدارة أوباما على كوبا فشل في تحقيق أي تغييرات بخصوص الديمقراطية أو حقوق الإنسان في الجزيرة، غير أنني أخشى أن يكون الإعلان عن اعتزامه إلغاء السياسات الحالية جزئياً سيأتي بنتائج عكسية. الإلغاء الجزئي من قبل ترامب لانفتاح أوباما على كوبا، والذي أعلن عنه بغير قليل من التطبيل والتزمير في ميامي يوم الجمعة الماضي، يشمل منع الشركات الأميركية من التعامل مع شركات تابعة للجيش الكوبي وقيوداً جزئية على السياحة الأميركية إلى الجزيرة.

وبالمقابل، لم يغلق ترامب السفارة الأميركية في هافانا، والتي أعاد أوباما فتحها في عام 2015، مثلما لم يُلغِ الرحلات الجوية والبحرية الأميركية إلى كوبا. وأبقى على قرار أوباما إلغاء سياسة الهجرة «الرجل المبتلة/ الرجل الجافة» التي كانت تسمح للاجئين الكوبيين بالحصول على اللجوء بشكل أوتوماتيكي بمجرد أن تطأ أقدامهم التراب الأميركي.

وللأسف، فإنه لا انفتاح أوباما في ديسمبر 2014 على كوبا ولا إلغاء ترامب الجزئي لتلك السياسة في يونيو 2017، كانت تحرّكه رغبةٌ في جلب الديمقراطية إلى كوبا، ففي كلتا الحالتين كان دافع القرارين هو السياسة الداخلية.

ففي حالة أوباما، كانت ولايتاه الرئاسيتان تشارفان على نهايتهما من دون أي نصر كبير في مجال السياسية الخارجية. وعلى الرغم من إنجازاته الداخلية العديدة، فقد فشل في جلب السلام إلى الشرق الأوسط، ولم يستطع وقف الغزو الروسي للقرم، أو الحرب الأهلية في سوريا. وكان في حاجة لنصر سهل وسريع في السياسة الخارجية.

والواقع أن حالة ترامب ليست مختلفة. وعلى غرار أوباما قبل بضع سنوات، فإن ترامب في حاجة ماسة أيضاً إلى عنوان رئيسي في الأخبار يُظهر أنه يفعل شيئاً ما على جبهة السياسة الخارجية عقب إخفاقه في الشرق الأوسط، حيث لم يستطع تنفيذ وعد حملته الانتخابية بنقل مقر السفارة الأميركية إلى القدس.

وخلاصة القول هو أن تغير موقف ترامب المحدود من انفتاح أوباما على كوبا لا يعدو كونه استعراضاً سياسياً من دون تأثير حقيقي، ولن يحقق ما فشلت في تحقيقه العقوبات الأميركية على كوبا طوال العقود الخمسة الماضية، بل إنه قد يأتي بنتائج عكسية عبر صرف انتباه العالم عن قمع النظام الكوبي لشعبه وتركيزه على ما ستدّعي كوبا الآن بأنه «عدوان أميركي» جديد ضد الجزيرة!

أندريس أوبنهايمر

محلل سياسي متخصص في شؤون أميركا اللاتينية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة تريبيون نيوز سيرفس