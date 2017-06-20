تمكين المواطنين من مواكبة المستقبل تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017 قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في سبعينيات القرن العشرين بالأساس على فكر وحدوي نهضوي عبقري، جعل المستقبل الأفضل لأبناء الإمارات وبناتها جميعاً على رأس أولويات الدولة، في ترجمة للرؤى الحكيمة التي امتلكها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بذل من الجهود أعظمها بغية الارتقاء بشعب الإمارات في عوالم العلم والإنجاز والعيش الكريم، فحقق، رحمه الله، بصبره وإرادته ومثابرته، والتفاف أبناء شعبه المخلصين حوله، للإمارات ومواطنيها ما أراد، مسطراً معجزة وحدوية نهضوية خالدة أبهرت القاصي والداني بإنجازاتها الاستثنائية في زمن قياسي، وأصبحت حديث الشرق والغرب ومصدر إلهام العديد من الدول والشعوب. هذا الإصرار الإماراتي على صناعة المستقبل الأفضل لأبناء الدولة وبناتها كافة، وعبر الأجيال المتعاقبة، هو نهج إماراتي لا حياد عنه، تتمسك بمواصلته بكل تفانٍ وإخلاص قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حتى باتت أدوات صناعة المستقبل من الابتكار والإبداع وشغف المعرفة بمختلف فروعها ثقافة إماراتية خالصة تتغلغل في عمق التكوين الإماراتي. ليس هذا وحسب، بل إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحولت إلى مركز إقليمي وعالمي تلتقي فيها نخب الخبراء والباحثين والعلماء من جميع أنحاء العالم، بغية صياغة مستقبل أفضل للبشرية جمعاء. ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة تعي كل الوعي أن بناء المستقبل يبدأ من بناء الإنسان علمياً وتكنولوجياً وثقافياً وأخلاقياً ووطنياً، فقد وضعت الدولة نصب عينيها منذ اللحظة الأولى لتأسيسها الاستثمار في المواطن الإماراتي باعتباره ثروة الوطن الأغلى والغاية الأسمى التي من أجلها قامت مسيرة الاتحاد المباركة. ولا يخفى على أحد حجم الجهود الجليلة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتمكين أبناء الدولة وبناتها في مختلف ميادين العلم والعمل. إضافة إلى النهج الثابت لقيادتنا الرشيدة في دعم الابتكار والإبداع بغية بناء مجتمع معرفة وطني قادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التطور البشري الآن ومستقبلاً. وضمن هذا الإطار، جاء تأكيد حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة حكومات دول آسيا والباسفيك، الذي ناقش العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي الذي اختتم أعماله في جنيف مؤخراً، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العمل اللائق ومشاركة المواطنين في وظائف المستقبل، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الابتكار وبالشكل الذي يتجاوز استراتيجيات العمل التقليدية، موضحاً أن الدولة تبنت في سبيل تحقيق ذلك استراتيجيات متعددة المسارات من بينها المسار المعني بتطوير نمط التنمية الاقتصادية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والمسار الآخر ضمان العمل اللائق للمواطنين والعمالة غير المواطنة، لاسيما عبر ترسيخ ممارسات الاستقدام العادل وكفالة مبدأ طواعية العمل وتيسير انتقال العامل، وفق ضوابط قانونية تحفظ لطرفي العلاقة حقوقهما. ولا شك في أن هذه التصريحات لا تعكس فقط حرص الدولة على تمكين مواطنيها من مواكبة المستقبل ومتطلباته وحسب، بل إنها كذلك شاهد جديد على مدى حرص الإمارات على صون وحماية حقوق الكوادر العاملة كافة من مواطنين وغير مواطنين، ومواكبة أحدث المعايير والتشريعات الدولية في هذا المضمار. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية