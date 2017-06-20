الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017 نظام أمني لـ «ما بعد داعش».. واتفاقيات ثنائية لحماية دول البلطيق «واشنطن بوست» وترى الصحيفة أن الطائرة السورية التي أسقطها الأميركيون حلقت فوق منطقة محظورة بها قوات تحاصر مدينة الرقة، أما الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران، والتي تقول عنه طهران إنه يأتي رداً على هجمات «داعش» التي استهدفت مبنى البرلمان في طهران، فإنه يعكس رغبة إيران في تأجيج المشهد العسكري في سوريا، وربما في مناطق أخرى بالمنطقة. وحسب الصحيفة، ربما لدى روسيا وإيران حسابات مفادها أن إدارة ترامب تميل للتخلي عن المنطقة بدلاً من الانزلاق في أتون حرب بالصحراء السورية، حرب ليست لها علاقة بمواجهة تنظيم «داعش». لكن الاحتجاج الروسي الصارخ على إسقاط الولايات المتحدة طائرة سورية، وتهديدها باستهداف الطائرات الأميركية في سوريا، يبين أن موسكو مستعدة لخوض مناورات في المنطقة. وتقول الصحيفة: إذا لم يكن للولايات المتحدة مبرر استراتيجي للسيطرة على جنوب وجنوب شرق سوريا، فإن لدى واشنطن مصلحة استراتيجية في منع إيران من تدشين ممر يربط طهران بالبحر المتوسط بدعم روسي، لأن هذا سيشكل- حسب الصحيفة- تهديداً وجودياً لإسرائيل، التي تسعى جاهدة لمنع حدوث أية اختراقات إيرانية لمرتفعات الجولان، لأن وصولها إلى هناك سيهدد حلفاء الولايات المتحدة في الأردن والعراق. وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن مواجهة إيران وروسيا تتطلب تكتيكات دفاعية، وأيضاً استراتيجية على نطاق أوسع لتدشين نظام أمني في المنطقة يحظى بقبول الولايات المتحدة وحلفائها. «واشنطن تايمز» «جاري أندرسون» المستشار الخاص السابق لنائب وزير الدفاع الأميركي خلال الفترة من 2003 إلى 2005، خصص مقاله المنشور بـ«واشنطن تايمز» أول أمس، لرصد هشاشة دول البلطيق الثلاث في مواجهة روسيا. فتحت عنوان «التحدي الذي يتعين على الناتو مواجهته في البلطيق»، رأى الكاتب أن الرئيس دونالد ترامب كان خجولاً في التزامه بالمادة رقم 5 في ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي بموجبها يتم التعامل مع أي هجوم على بلد عضو في «الناتو» على أنه هجوم على جميع أعضاء الحلف. واعتبر بعض المحللين موقف ترامب حيلةً لجذب أعضاء الحلف الذين لا يلتزمون بتخصيص نسبة الـ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع، لكن تظل دول البلطيق الثلاث (التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق): استونيا ولاتفيا وليتوانيا، هي الأكثر احتياجاً لتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، كونها الأكثر انكشافاً أمام التهديدات الروسية. والسؤال الآن: كيف يستطيع الحلف الوفاء بالتزاماته تجاه الدول الثلاث في حال وقوع أزمة حقيقية؟ هذه الدول ملتزمة بمتطلبات الحلف، وضاعفت بالفعل ميزانياتها العسكرية أكثر من مرتين، ومن المتوقع أن تزداد هذه الميزانيات بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020، وبحلول عام 2018 ستكون الدول الثلاث قد التزمت بإنفاق عسكري نسبته 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو شرط يريده ترامب. لكن مهما بلغ حجم إنفاق الدول الثلاث، فهو لن يضاهي القوة الروسية، فبولندا كانت تمتلك قوة عسكرية ضخمة لكنها لا تضاهي قوة ألمانيا، وعندما أعلن الحلفاء الحرب على ألمانيا، لم يكن هناك وقت لتسليح بولندا بالقدر الكافي لمواجهة ألمانيا. فحلف شمال الأطلسي لديه مشكلة تتمثل في إيجاد طريقة لردع التدخل الروسي في جمهوريات البلطيق. الكاتب يقترح إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء في «الناتو» وبين كل دولة من دول البلطيق، وبمقتضاها يتسنى إرسال قوات رد سريع، تكون موجودة قبل اندلاع أية مواجهات، وبمقدور الولايات المتحدة، أن يكون لديها قصب السبق في إبرام هذا النوع من الاتفاقيات، كي يدرك الروس أنهم سيتورطون في حرب حقيقية إذا تجاورا الخطوط الحمراء في جمهوريات البلطيق الثلاث. «كريستيان ساينس مونيتور» في افتتاحيتها المنشورة، يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «عندما ينظم المسلمون مسيرة من أجل السلام»، استنتجت «كريستيان ساينس مونيتور»، أنه في الوقت الذي يشن فيه تنظيم «داعش» الإرهابي مزيداً من الهجمات ضد الغرب، لدى مسلمي ألمانيا أمل في أن ترسل مسيرتهم التي نظموها من أجل السلام، رسالة يقولون فيها: إن الإرهاب ليس جزءاً من الإسلام. وحسب الصحيفة، فإن الرسالة التي أراد عشرات الآلاف ممن شاركوا في المسيرة إيصالها، هي أن العمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها باسم الإسلام ليست «إسلامية»، أي لا تمت للإسلام بصلة. ولا شك أن دعم المسلمين للسلام يُعد في حد ذاته خطوة جديدة يتبناها المسلمون في الغرب تتجاوز إدانتهم للإرهاب، خطوة تراها الصحيفة مهمة للغاية، خاصة أن تنظيم «داعش» الذي يكثف هجماته في أوروبا والولايات المتحدة، يسعى إلى دق إسفين بين المسلمين وغير المسلمين. المسيرة تهدف أيضاً إلى تهدئة مخاوف غير المسلمين من الإسلام، فبعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها أوروبا خلال الآونة الأخيرة، وبعد ما استوعبت ألمانيا قرابة مليون لاجئ من الشرق الأوسط، باتت الديمقراطية عرضة للتهديد في ظل صعود أحزاب سياسية معادية للإسلام. إعداد: طه حسيب