التسيير العام.. لماذا أخفقنا؟ تاريخ النشر: الثلاثاء 20 يونيو 2017 تسيير الشأن العام من العلوم التي ينبغي أن تكتب قواعدها وتدرس في المعاهد والكليات والمؤسسات، وهي من العلوم التي يتعين أن تتطور في الوطن العربي ويكتب عنها وينظّر، لأنك لو بحثت إشكالات التنمية في أقطارنا العربية، ستجد أن من بين الأسباب الحقيقية للتخلف غياب الحكامة الجيدة، وغياب الواقعية في التسيير، وغياب الأطر الكفؤة، أو تواجدها في أماكن بعيدة كل البعد عن المناصب التي يجب أن تنالها. وكذلك كثرة المحسوبية والرشوة وتوجيه الاستثمارات في اتجاهات خاطئة تأتي على الميزانيات السنوية دون أن يجد لها المواطن أي فائدة... قارن معي: اليابان دولة مساحتها محدودة جداً، ولكنها تمثل ثالث اقتصاد في العالم، ولا يخلو بيت من بيوت العالم من أن تجد فيه آلة أو حاسوباً أو هاتفاً صنع في هذا البلد؛ فاليابان عبارة عن مصنع كبير قائم على حسن التدبير، وعلى الاستراتيجية الثاقبة في مجال الصناعات المتطورة والاستثمارات الواقعية، يستورد كل المواد الخام لإنتاج مواد مصنعة يصدرها لكل أقطار العالم. ولنأخذ دولة أوروبية هي سويسرا. فعلى رغم عدم زراعتها للكاكو فهي تنتج وتصدّر أفضل شوكولاتة في العالم. ومع طبيعة جغرافيتها وضيق مساحتها الزراعية فإنها تنتج أهم منتجات الحليب في العالم. فليس هناك فرق بين الأجناس والشعوب، لأننا جميعاً أبناء أبينا آدم عليه السلام، ولنا نفس القابليات الفكرية، ولكن الفرق يكمن في السلوك والممارسة، وطريقة التربية والتكوين، ومن ثم طريقة تسيير الشأن العام. وما من إدارة، وما من مؤسسة ولا قطاع، إلا ويحتاج إلى مسيّرين أكفاء، وإلى رجال ذوي خبرة ومكانة تجعلهم على علم بقواعد التسيير وطبائع الأمور واختلاف الأشياء وتداعياتها، وعلى إحاطة بالحاضر من الأمور ومماثل ما بينه وبين الغائب من الوفاق، أو ما بينهما من الاختلاف، وتعليل المتفق من ذلك والمختلف، ويذهل الكثير من الناس عن هذه المسألة المصيرية. ومما يؤسف له أننا نرى في أمصار عربية عديدة دخول الفاعلين الكبار في المجال السياسي العام في جدالات فكرية عقيمة لا تمت بصلة إلى قواعد تسيير الشأن العام، فتوظف بعض الأطياف الدين في السياسة، أو تبحث عن مواضيع ثانوية تخلق الشعبوية وتحشد الجماهير وراءها. ثم إن المصيبة العظمى أن مثل هذه الجدالات تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد والتنمية والمجتمع وتكوين النخب، ولا أخال أن دولة تعاني من هذه المشاكل البنيوية ستتفانى في تسيير الشأن العام، لأن مسألة تواجدها والحفاظ على مصالحها وتموقعها بين الفاعلين السياسيين الآخرين أهم لها من أي شيء آخر. والشعوب في آخر المطاف هي التي تدفع الثمن غالياً إذا لم تعطِ لتدبير الشأن العام الأولوية وكامل الأهمية، وإذا لم يُجلب أناس قادرون وفاعلون سياسيون يكونون قادرين على تحمل المسؤولية، بدل الخوض في معادلات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع. فليس من الملائم إذن لجوء العقل العربي اليوم إلى مشاكل يكون المجتمع في غنى عنها، فالاشتغال بالأولويات هو سبب نجاح بلدان مثل اليابان وسويسرا، وتركها هو سبب التخلف والدمار.