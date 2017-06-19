إيران والفرصة القطرية تاريخ النشر: الإثنين 19 يونيو 2017 نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن أمير قطر قوله للرئيس الإيراني في اتصال هاتفي أعقب تفجر الأزمة مع قطر: «إن علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عريقة وتاريخية وراسخة، ونحن ندعو إلى المزيد من تعزيز هذه العلاقات»، و«نحن نعتقد أن في مسار المزيد من تعزيز العلاقات بين إيران وقطر ليس هناك أي عائق». والعلاقات القطرية الإيرانية كانت ولا تزال يسودها التقارب، ولكن ما السيناريوهات المطروحة لشكل العلاقة بين طهران- الدوحة بعد الأزمة، وكيف يمكن لطهران تحويل الأزمة لصالحها؟ وما الذي سيحدد سقف التدخل الإيراني في الأزمة وعلى أي أساس؟ يرى النظام الإيراني في الأزمة الخليجية فرصة اقتصادية وسياسية، تشكل في مجملها مكاسب إيرانية، فإيران ستقدم نفسها كداعم لقطر وسينفتح المجال أمامها للتنسيق المباشر لدعم قطر. وتواردت في ذات الوقت أخبار تدعم نظرية استفادة إيران من انشقاق الصف الخليجي، إذ ما إن بدأت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض العقوبات على قطر حتى بدأت الدوحة بمحادثات مكثفة مع بعض الدول على رأسها إيران وتركيا لإيجاد مصادر جديدة لاستيراد المحاصيل وتأمين إمدادات الغذاء والماء، وعندما طالت الأزمة القائمة حركة الملاحة الجوية التي تضررت بشكل كبير جراء منع الخطوط الجوية القطرية من العبور في الأجواء السعودية والإماراتية والبحرينية، أبدت إيران استعدادها للسماح للخطوط القطرية بعبور أجوائها. صحيح أن الأزمة القطرية فرصة سياسية واقتصادية لإيران على رغم التصريحات المتضاربة التي تخرج من طهران، أو محاولة إظهار الحياد السياسي أو في تسليط الإعلام الإيراني الضوء على سياسة قطر كراعية للإرهاب، إلا أن الفرصة الاقتصادية القطرية لإيران لا تعني تطابق السياسات الخارجية بين الطرفين، ففي النزاع السوري يدعم كل منهما طرفاً مضاداً للآخر، فبينما تدعم إيران نظام الأسد بالعدة والعتاد، تمول قطر جماعات المعارضة المسلحة التي تحاول الإطاحة بالأسد. والنتيجة التي يمكن التوصل إليها أن طهران ستعمل على تأجيج الأزمة بين دول الخليج، وتقف بجانب الموقف القطري خدمة لمصالحها الاقتصادية بالدرجة الأولى، ولشق الصف الخليجي خدمة لمشروعها في المنطقة، ولكن على المدى البعيد، وكما حذر الدبلوماسيون الإيرانيون، فإن طهران لن تضحي بعلاقاتها الإقليمية والدولية مقابل إرضاء قطر.