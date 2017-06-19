مجمعات الأبراج.. هل تناسب السكن العمومي؟ تاريخ النشر: الإثنين 19 يونيو 2017 الحريق الهائل الذي اندلع في برج جرينفيل في لندن يوم الأربعاء الماضي، والذي نتج عنه مصرع 12 شخصاً على الأقل، وجرح 74 آخرين، كان يمكن تجنبه، لو كان هناك إشراف أفضل على المبنى، وتقنية أحدث لصيانته. لكن هناك أيضاً سبب قوي يفسر لماذا لم يتم منع حدوث مثل هذا الحريق، وهو: أن المباني الشاهقة الارتفاع، ليست ملائمة للسكن العمومي في الأصل، وأنها عندما تستخدم لهذا الغرض، تصبح مصدراً للخطر. ومع أن التحقيقات في أسباب الحريق مازالت مستمرة، فإن الحقائق المتعلقة بحالة برج جرينفيل، تبدو واضحة للعيان. فسكان البرج طالما اشتكوا من عدم كفاية إجراءات الوقاية من الحريق في البرج المكون من 27 طابقاً، كما اشتكوا أيضاً من زيادة استهلاك الكهرباء، واستخدام معدات قديمة لمكافحة الحرائق، وقلة عدد مرات التفتيش. ويذكر أن ظاهرة استخدام مجمعات الأبراج كمساكن عمومية قد بدأت في إنجلترا - وبقية أوروبا- في خمسينيات القرن الماضي، وتزامن استخدامها مع صدور قرار بمنح إعانة حكومية لتلك الأبراج تزداد كلما زاد ارتفاعها. وأدى قانون إعانة المساكن الصادر عام 1965 إلى حدوث طفرة في عدد الأبراج حتى وصل عددها إلى 4,500 مجمع أبراج بحلول عام 1979. ولم تكن فكرة التوسع في بناء الأبراج السكنية مناسبة لأسباب عديدة معظمها اجتماعي. فعند نهاية السبعينيات، أثبتت أبحاث عديدة أن ظاهرة الاغتراب الاجتماعي لمن يعيشون في مبانٍ مرتفعة، قد أدت إلى زيادة التوتر النفسي لديهم، فضلاً عن أن المواد السامة المستخدمة في عملية البناء، وعدم وجود مواد عازلة للحرارة بدرجة كافية، أديا إلى مشكلات صحية. كما أثبتت أبحاث أخرى أن الانتشار الكبير للجريمة، وتنامي مشاعر السخط وعدم الرضا، لهما علاقة بالتخطيط العمراني أيضاً. وأسعار الأراضي المرتفعة في مدن مثل لندن ونيويورك وهونج كونج وطوكيو.. جعلت من بناء أبراج مرتفعة استثماراً عالي المردود. لكن هذا المردود المرتفع يتآكل بفعل تكاليف الصيانة، التي تتزايد مع مرور السنين. وتتسبب في معظم الحالات في إزعاج سكان تلك الأبراج. والمباني التي شيدت في أوائل فترة ازدهار بناء الأبراج، تعاني بعض المشكلات؛ منها أن تقنية البناء في تلك الأبراج، لم تكن مجربة عند تطبيقها ما أدى إلى ظهور مشكلات في العديد منها لاحقاً. كما بينت الأبحاث أن المباني التي يشْغَل وحداتها سكان ينتمون إلى الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، وجدت نفسها في نهاية المطاف مثقلة بنفقات صيانة وإصلاح أكبر، مقارنة بغيرها من فئات المجتمع. وفي حالات عديدة يرفض السكان المحليون، برامج تجديد المساكن التي يعيشون فيها، لأنهم يخشون أن مثل هذه الخطوة قد تكون مقدمة لإخراجهم منها، لإحلال سكان أكثر ثراءً منهم. ولندن من المدن التي تزدهر فيها المباني المرتفعة حالياً، وذلك بعد فترة توقف استمرت من أواخر السبعينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي. فوفقاً لمسح للمباني المرتفعة أجراه مركز «عمارة لندن الحديثة»، تبين أن 455 مشروعاً لبناء أبراج متوسط ارتفاعها 30 طابقاً يجري تنفيذها حالياً في العاصمة البريطانية وحدها. وهي مشروعات إسكانية تتراوح بين الفاخرة والمتوسطة، يقوم ببنائها مطورون محليون. وتطلب المجالس المحلية من هؤلاء المطورين أن تشمل أبراجهم مجموعة من الوحدات السكنية تكون في متناول المواطن العادي. هذه هي الطريقة التي يجب أن يتم اتباعها. فالمساكن المشيدة اليوم للمواطنين الأقل ثراءً في دول مثل الدانمارك وهولندا مثلا، وهما دولتان لديهما برامج إسكان عمومية عديدة، ليست أبراجاً سكنية وإنما مساكن منخفضة الارتفاع. والدول التي تُسكّن العديد من مواطنيها الفقراء في مجمعات أبراج، تحتاج إلى العمل من أجل نقلهم إلى مساكن ذات مستوى إنساني، يمكن صيانتها على نحو أكثر فعالية، يفضل أن تكون- الصيانة- على أيدي السكان الذين يعيشون فيها. أما انعدام الصلة بين تكلفة الصيانة المرتفعة لهذه البرامج، والغرض من بنائها، فسيقود حتماً إلى وقوع المزيد من الكوارث البشرية مثل تلك التي وقعت في برج جرينفيل. فقصور الإشراف، وقصور الاستثمار يعتبران من الأسباب وثيقة الصلة بالفشل في حل مشكلات المباني المرتفعة. ليونيد بيرشيدسكي كاتب ومحلل سياسي روسي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»