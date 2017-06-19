إنقاذ اليونان

تاريخ النشر: الإثنين 19 يونيو 2017

من المقرر أن يحصل رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس على المال الذي يحتاجه لسداد بعض المستحقات العاجلة في الشهر المقبل لدائنيه، ولكن أزمة أثينا المالية ستظل قائمة إلى حين. وقد اجتمع وزراء المالية الأوروبيون في لكسمبورج، يوم الخميس الماضي، حيث قرروا الموافقة على ضخ 9.5 مليار دولار من النقد تسمح لأثينا بالوفاء بمستحقات سنداتها. وتدين اليونان لدائنين أوروبيين بمبلغ 7.8 مليار دولار واجب السداد في يوليو المقبل، لكن التوصل إلى صيغة ما لتخفيف الديون ما زالت معلقة على المحادثات التي دخلت عامها السابع الآن.

وقد وافقت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، على دعم عملية الإنقاذ دون أي مشاركة بالأموال، في محاولة لإرضاء ألمانيا التي أعلنت أنها لا تستطيع مواصلة إنقاذ اليونان دون مشاركة من صندوق النقد. وأكدت لاجارد أنه دون تخفيف الديون، فإن الاستمرار في عمليات الإنقاذ لن يؤدي إلا إلى تكرار ما سبق حيث بلغت ديون اليونان 355 مليار دولار. ومنذ عام 2010، تلقت اليونان ثلاث دفعات للإنقاذ من أوروبا مقابل إصلاحات في المعاشات والضرائب وتقليص النفقات تم تطبيقها على مدار سنوات.

وقد نفد صبر الشعب اليوناني مرة أخرى من تقلص الإنفاق.

ولكن محنة اليونان لم تعد الآن تهم أوروبا مثلما كانت قبل بضع سنوات. فالانشقاقات الأوروبية كثيرة، والاتحاد الأوروبي نفسه يتعرض لانتقادات. ومع تبني الرئيس دونالد ترامب مبدأ «أميركا أولاً» في السياسة الخارجية، أصبحت لدى أوروبا مشكلات أخرى كثيرة ذات أولوية.

ولعل أقصى ما تأمل اليونان فيه الآن هو صفقة ما محدودة لتخفيف الديون عام 2018، سيكون من الصعب التوصل إليها مع أوروبا ولكنها لن تحل أزمات أثينا. ويؤكد خبراء، في هذا السياق، أن الزعماء الأوروبيين «يريدون إنفاق رأس مالهم المحدود لمعالجة تحديات ومستقبل الاتحاد الأوروبي وليس مشكلات الأمس التي يعتبرون اليونان جزءاً منها».

ديفيد فرانسيس

محلل سياسي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»