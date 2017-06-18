الخليج والإرهاب في آسيا

تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017

في الوقت الذي تركز فيه دول الخليج على الإرهاب في منطقتنا العربية ودول الجوار العربية، وكذلك الدول الأوروبية الغربية والولايات المتحدة الأميركية التي ابتليت بعمليات إرهابية من تنظيم «داعش» الإرهابي الذي روّع الشعوب والدول الآمنة المستقرة.. بدأت العمليات الإرهابية لتنظيم «داعش» في الفلبين ودول آسيوية أخرى تحدث تباعاً.

الإرهاب في الفلبين بدأ مع «جماعة أبو سياف»، وهي جماعة جهادية انشقت عن «جبهة تحرير مورو الوطنية» عام 1991. ورغم أن «أبو سياف» أصغر التنظيمات الجهادية حجماً، إلا أنها أكثرها تشدداً وعنفاً ضد الآخرين.

ويشار إلى أن «أبو سياف عبدالرزاق جنجلاني»، درس الشريعة في إحدى الجامعات الإسلامية، وبعد الانتهاء من دراسته التحق بمعسكر للتدريب في ليبيا قبل العودة إلى بلده، وهناك بدأ عمله الدعوي الجهادي بغية إقامة دولة دينية إسلامية في الفلبين، واستطاع كسب قطاع من الشباب المحبط بتحريضهم ضد مواطنيهم المسيحيين في الفلبين.

وقد بدأت دول جنوب شرق آسيا، وتحديداً إندونيسيا وماليزيا والفلبين بالتعاون مع سنغافورة، بتنظيم مراقبة مشتركة جواً لمنطقة بحر سولو، باستخدام طائرات استطلاع وطائرات دون طيار وتعزيز الدوريات البحرية المشتركة. ودخلت الولايات المتحدة الأميركية على الخط وبدأت بمساعدة الجيش الفلبيني لاستعادة بعض الجزر من الإرهابيين.

لكن ما هي خطورة جهاديي «داعش» الآسيويين على منطقة الشرق الأوسط والعالم؟ خطورتهم تكمن في حقيقة أن تنظيم «داعش» بدأ يجد له موطئ قدم آخر في أماكن من أركان المعمورة، سواء في أفريقيا أم أوروبا أم القارة الأميركية، ناهيك عن قارة آسيا التي انطلق منها الإرهاب الإسلامي في منطقنا.

والمصيبة أن تنظيم «أبو سياف» ربما يلقى الدعم المالي والأسلحة من جماعات الإسلام السياسي في بلداننا العربية والخليجية.. بل إن وكالات الأنباء العالمية ذكرت بأنه يوجد مقاتلون عرب بين صفوف «دواعش» الفلبين.

ولعل الخطر الحقيقي على بعض الدول الخليجية يكمن في اعتمادها الكبير على العمالة الوافدة من آسيا. وحتى الآن فإن العمالة الآسيوية في الخليج، والتي تشكل الأغلبية من العمالة الوافدة، هي عمالة مسالمة وملتزمة بالقوانين في بلداننا.. لكن ماذا يمكننا عمله لو استطاع الـ«دواعش» في الفلبين تشكيل خلايا سرية في بعض البلدان الخليجية؟ لقد اكتشفنا مشاركة عمالة آسيوية من باكستان والجمهوريات الإسلامية في بعض العمليات الإرهابية في السعودية.

لا يمكن القضاء على «داعش» في دول آسيا من دون إيجاد حلول سلمية تعالج حالة الفقر القائمة في هذه الدول، وهذه مشكلة يتطلب حلها وقتاً طويلا وتكلفة مالية عالية.

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*أستاذ العلوم السياسية -جامعة الكويت