كوريا الشمالية ودبلوماسية الصواريخ تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017 الصحافة الناطقة باسم حكومة كوريا الشمالية تحفل الآن بأخبار تقول إنها بصدد تنفيذ تجربة إطلاق لصاروخ بالستي جديد بعيد المدى يمكنه أن يضرب مدينة نيويورك، ويمكننا أن نتذكر ما قالته بعض الصحف في شهر يناير الماضي من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبارات على إطلاق «صاروخ بالستي عابر القارات» ICBM يمكنه أن يهدد المدن الأميركية كلها، وهذا ما دفع بالرئيس ترامب لنشر تغريدتين متعاقبتين على موقع «تويتر» قال في الأولى: «لقد أعلنت كوريا الشمالية بأنها بلغت المرحلة النهائية من مشروع يهدف إلى تطوير قنبلة ذرية قادرة على الوصول إلى أجزاء من أراضي الولايات المتحدة، وأنا أقول بأن هذا لن يحدث أبداً». وقال في الثانية: «تحصل الصين على مبالغ ضخمة من الأموال والثروات من الولايات المتحدة من خلال ممارسات تجارية تتم من جانب واحد تقريباً، ولكنها لم تقدم أي مساعدة للضغط على كوريا الشمالية. حسناً!». واستتبعت هذه الجولة من الأقاويل فترة صمت إعلامي من الطرفين، وكان من الواضح أن كوريا الشمالية كانت منشغلة خلالها باستكمال برنامج التجارب الصاروخية لعام 2017، ولم تكن تشعر على الإطلاق بأنها معنيّة بتأجيله أو تعديله لمجرّد أن «البعض» أطلق تغريداته على موقع «تويتر»، وخلال العام الجاري (2017)، واصلت كوريا الشمالية إجراء اختبارات التحليق على كل صواريخها الجديدة التي كشفت عنها في عرض عسكري نظم يوم 15 أبريل الماضي بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة بعد المئة لميلاد مؤسس الدولة «كيم إيل سونج»، وقبل ذلك بوقت طويل، نفذت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات تحليق لصواريخ بالستية متوسطة المدى مدفوعة بالوقود الصلب، كما أجرت اختبارات على نسخة معدّلة ومُطوّرة من صاروخ «سكود» ذي المدى القصير، والذي أصبح يتميز بدقته البالغة بإصابة أهدافه المرسومة، وأجرت مؤخراً تجارب على صاروخ مضاد للسفن البحرية، وبناء على بيانات تمكن زملائي من استقائها من مصادر موثوقة، فإن كوريا الشمالية تقوم باختبارات لإطلاق الصواريخ بمعدل مرة واحدة كل أسبوع تقريباً. ومع هذا التسارع الكبير للأحداث، كشفت كوريا الشمالية عن خصائص كل صواريخها التي تم عرضها في العرض العسكري المذكور، فما عدا صاروخ بالستي عابر للقارات تم الكشف عنه مؤخراً وقالت إنه يأتي ردّاً على إحدى تغريدات ترامب، وقالت صحيفة «حزب العمال» الناطقة باسم الحكومة الكورية الشمالية في مقال نشرته الأسبوع الماضي: «لقد زعم ترامب في بداية العام الجاري أن حيازة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لأسلحة نووية يمكنها الوصول إلى أرض الولايات المتحدة هو أمر لن يحدث أبداً، إلا أن الاختبارات المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية التي قامت كوريا الشمالية باختبارها، أثبتت بكل وضوح بأن الوقت الذي ستنفذ فيه اختبارات الصاروخ البالستي العابر للقارات لم يعد بعيداً على الإطلاق». الاهتمام الأكبر يتركز على صاروخ كانت كوريا الشمالية قد كشفت عنه عام 2012 وأطلق عليه الخبراء في الولايات المتحدة الاسم الرمزي KN-08 وكانت قد أجرت اختبارات على محركه العام الماضي، وإذا نجحت اختبارات إطلاق هذا الصاروخ الجديد فسوف يبلغ المدى الذي يصل إلى مدينة نيويورك. وإذا فشلت جهود ردع كوريا الشمالية عن امتلاك الأسلحة النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات والقادرة على حملها إلى الولايات المتحدة، وانطلقت حملة غزوها من طرف الولايات المتحدة، فإن كوريا الشمالية تخطط في هذه الحالة لاستخدام واسع النطاق لأسلحتها النووية ضد القوات الأميركية المرابطة في قواعدها في كوريا الجنوبية واليابان، وكثيراً ما ردّد المسؤولون الأميركيون القول بأن مثل هذه التهديدات التي اعتادت كوريا الشمالية على إطلاقها بين الحين والآخر، زائفة وغير قابلة للتطبيق. جيفري ليويس* *باحث في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية في كاليفورنيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»