المفسدون في الأرض تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017 لست هنا بصدد الدفاع عنهم، لكن الإرهاب له مبررات كثيرة، فلكل إرهابي وجهة نظر يستند إليها، لها منطلقاتها الفكرية أو الربحية وربما الاثنتان معاً، لكنهم يجيدون البحث عن المبررات والتأويلات التي يحاولون خلالها إقناع أنفسهم وغيرهم بأن أفعالهم الآثمة هي في حقيقتها حسنة، ومن هنا نفهم قول الله سبحانه وتعالى: هم لا يستشعرون عمق الجرح الذي يتسببون فيه، والهلع الذي يصاحب تلك العمليات التي يقومون بها، بل إنهم أضحوا يستمتعون بمشاهد دماء الأبرياء التي تسيل على شوارع العالم، وهذا مرض فكري له جذوره النفسية، التي تمثل عمق التردي في شخصية القائمين على تلك الأعمال الإرهابية سواء من خطط لها، أو أجَّج الفكر لتقبلها ومن نفذها. القتل هو إزهاق نفس بريئة، والتدمير لن تجد له تبرير، مهما حاول أهله تفسيره، من يقوم بمثل هذه الأمور لا ينبغي وصمه حسب معتقده أو دينه، لكنهم مجرمون نستطيع أن نطلق عليهم لقب المفسدون في الأرض، وما أكثرهم هذه الأيام. لقد وقع إعلامنا العربي من حيث لا يعلم في منزلق خطر، عندما زاوج بين الإسلام والعمليات الإرهابية التي تنفذها جماعات متطرفة، وفِي نهاية كل خبر تجد تعليقاً طفيفاً يقول إن الإسلام يمثل قمة التسامح التي وصلت إليه الإنسانية، وهو بريء من تلك الأعمال الإرهابية، لكن من منا ينتبه لمثل تلك التعليقات، ما يرسخ في ذهن المتلقي دائماً هي العناوين البراقة، التي تتصدر وسائل الإعلام بشتى قنواتها، فكثرة اقتران اسم الإسلام بمثل هذه العمليات الشنيعة جعل المسلم يخشى أن يوصم بالإرهاب لمجرد التزامه بهذا الدين، ولو أضفنا للبعد الديني منطقاً عرقياً لرأيت أن الأمر ينسب إلى العرب أكثر من غيرهم، فأصبح مركب الإرهاب العالمي يتلخص في المسلم العربي، لذلك أضحى العربي المسلم مصدر تهديد متوقع في كل أرجاء العالم، وأصبح مراقباً من قبل عامة الناس والأجهزة المتخصصة في حله وترحاله، الغريب في الأمر أنك ستجد نغمة أخف في الإعلام الغربي لو كان منفذ العمليات الإرهابية مسلماً، لكنه من جذور غير عربية كما شهدنا ذلك في ماراثون بوسطن مثلاً، وبكل تأكيد ستجد أن التبريرات تسبق التحليلات لو أن من قام بالأعمال الإرهابية لا تنطبق عليه شروط الإسلام والعروبة، عندها سيكون مختلاً نفسياً، كي تبعد التهمة عن العِرق أو الدين الذي ينتمي له منفذ ذلك الجرم، وستكتشف أن خبره قد تناساه الإعلام في لحظات. إننا بحاجة إلى أن نضع النقاط على الحروف كي نبني ثقافة جديدة في التعامل مع الجماعات الإرهابية تتلخص في إبعادها عن دائرة الإسلام، فهم أقرب للكفر منهم للإيمان، وهذه بحاجة لإصدار فتاوى واضحة لا لَبْس فيها تفرق بين منفذي هذه العمليات والإسلام لأنه بريء منهم كما نفهم نحن عامة المسلمين. الأمر الثاني أن ننسبهم إلى أوطانهم بدلاً من عرقهم، فنقول الإنجليزي أو الفرنسي وليس العربي، لأن يحمل جنسية ذلك البلد، وقد تربى في مدارسهم ونشأ في بيئتهم، فينبغي أن ينسب خرابه إلى جنسيته وليس عرقه، بالضبط كما يفعلون مع المكتشفين والعلماء عندهم، فلا يقال عنهم إنهم عرب لكنهم أوروبيون، هذا إن أحسنوا صنعاً، فإن أساؤوا ربطوا بِنَا. ومن ضمن الاستراتيجيات النفسية التي ينبغي أن تنتهجها أجهزة الإعلام العربية قبل الأجنبية ألا نطلق عليهم لقب الإرهاب، لكن نستبدل ذلك بلقب «المفسدون في الأرض» لأنهم كذلك. د. خليفة علي السويدي* *أكاديمي إماراتي