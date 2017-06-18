«التعددية المصغرة» تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017 أثار انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة قلقاً لدى بعض حلفاء واشنطن، بيد أنه ربما يكون هناك جانب مشرق للتعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فحلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة يواجهون الآن فرصاً كبيرة لما يسمى بـ«التعددية المصغرة». هذا النوع من التعاون بين عدد صغير من الدول يزداد بالفعل، حيث إن الدول الإقليمية «تشعر بعدم الاستقرار بسبب المخاوف المتزايدة من أن الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بالحفاظ على عازل ضد صرامة الصين»، ومنذ السنوات الأولى للحرب الباردة، تأثر النظام الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بشدة بما يسمى بنظام التحالف الثنائي «المركز والأطراف» بقيادة واشنطن، واستجابة لحث الولايات المتحدة، قامت الدول في منطقة «آسيا والباسيفيك» في حقبة ما بعد الحرب الباردة تدريجياً بتطوير تعاون متعدد الأطراف على مستوى مصغر، لربط الأطراف. وعلى العكس من الآليات متعددة الأطراف على مستوى المنطقة، مثل «منتدى آسيان الإقليمي»، فإن بكين تنظر إلى التعاون الأمني التعددي المصغر بقيادة الولايات المتحدة باعتباره مصدر تهديد. وفي عام 2007، على سبيل المثال، أصدرت الصين احتجاجات دبلوماسية إلى الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا بعد أن بدأت هذه الدول الأربع حواراً أمنياً رباعي الأطراف. تونجفي كيم* * أستاذ مساعد العلاقات الدولية في كلية فيساليوس في بروكسل ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»