أثار انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة قلقاً لدى بعض حلفاء واشنطن، بيد أنه ربما يكون هناك جانب مشرق للتعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فحلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة يواجهون الآن فرصاً كبيرة لما يسمى بـ«التعددية المصغرة». هذا النوع من التعاون بين عدد صغير من الدول يزداد بالفعل، حيث إن الدول الإقليمية «تشعر بعدم الاستقرار بسبب المخاوف المتزايدة من أن الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بالحفاظ على عازل ضد صرامة الصين»، ومنذ السنوات الأولى للحرب الباردة، تأثر النظام الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بشدة بما يسمى بنظام التحالف الثنائي «المركز والأطراف» بقيادة واشنطن، واستجابة لحث الولايات المتحدة، قامت الدول في منطقة «آسيا والباسيفيك» في حقبة ما بعد الحرب الباردة تدريجياً بتطوير تعاون متعدد الأطراف على مستوى مصغر، لربط الأطراف. وعلى العكس من الآليات متعددة الأطراف على مستوى المنطقة، مثل «منتدى آسيان الإقليمي»، فإن بكين تنظر إلى التعاون الأمني التعددي المصغر بقيادة الولايات المتحدة باعتباره مصدر تهديد. وفي عام 2007، على سبيل المثال، أصدرت الصين احتجاجات دبلوماسية إلى الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا بعد أن بدأت هذه الدول الأربع حواراً أمنياً رباعي الأطراف.
ونظراً لاعتراضات الصين واعتماد الدول الإقليمية على التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، فإن التعاون الأمني التعددي المصغر في المنطقة لم يحقق حتى الآن سوى نجاح محدود، حتى عندما واصل حلفاء وشركاء الولايات المتحدة التعاون فيما بينهم، كان الغرض الرئيسي من التعاون التعددي المصغر هو إرضاء واشنطن وترسيخ وجودها بالمنطقة، وفي حالة اليابان وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، يبدو أن كلاً منهما تهتم أكثر بالكيفية التي تبدو عليها جهودها في نظر صناع القرار في الولايات المتحدة أكثر من التقدم الفعلي للتعاون بين الجارتين الآسيويتين. وبعبارة أخرى: كان الهدف الأساسي من التعاون التعددي المصغر بالنسبة للحلفاء والشركاء الأميركيين هو تجنب تخلي الولايات المتحدة عنهم من خلال القبول بالسياسة الأميركية، وقد غير ترامب هذه الديناميكية من خلال خلق حالة كبيرة من عدم اليقين حيال موثوقية واشنطن باعتبارها مورداً للأمن في المنطقة، والآن تحتاج دول منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى التأهب ضد التخلي الجزئي لواشنطن في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة الدعم لشركائها من خلال روابط ثنائية راسخة.
تونجفي كيم*
* أستاذ مساعد العلاقات الدولية في كلية فيساليوس في بروكسل