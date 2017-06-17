«الجمهوريون» والقانون البخيل تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017 أبلغ الرئيس دونالد ترامب أعضاء مجلس الشيوخ «الجمهوريين» يوم الثلاثاء الماضي أن مشروع قانون الرعاية الصحية الذي أقره مجلس النواب، والذي ساعد على إنعاشه «بخيل»، وحثهم على أن يضعوا صيغة «أكثر سخاء». وتعليقات ترامب تعتبر صفعة مفاجئة لمشروع قانون صاغه مجلس النواب الجمهوري وخضع لرعاية رئيس المجلس «الجمهوري» بول راين، كما أن الرئيس نفسه حشد الدعم لإقرار المشروع وأشاد به. ففي احتفال في حديقة الورود في البيت الأبيض بعد ساعات من إقرار مشروع القانون بفارق ضئيل في مجلس النواب يوم الرابع من مايو الماضي، وصف ترامب مشروع القانون بأنه «خطة عظيمة». والمثير للسخرية أنه في الوقت الذي يرفض فيه «الجمهوريون» أن ينأوا بأنفسهم عن السلوك الشائن والفضائح والنقائص الأخلاقية لترامب فإنه يكافئهم بإصدار تصريحات تعتبر مقتبسات مثالية لاستخدامات «الديمقراطيين» في الإعلانات الانتخابية لعام 2018. ومجلس النواب «الجمهوري» طرح قانون الرعاية الصحية الأميركي بكل ما ينطوي عليه من عدم الإكتراث بتأثيره على الأميركيين العاديين، والرغبة في تقليص الرعاية الصحية بشدة للفقراء والطبقة الوسطى، بينما يقدم تخفيضات كبيرة في الضرائب لتصب في خزائن أغنى الأميركيين. وترامب لا يهتم كثيراً بمحتوى مشروع القانون. وبعد أن راهن «الجمهوريون» على سياسة عدم معرفة أي شيء والافتقار إلى الاهتمام بأي شيء فيما عدا تحقيق فوز ترامب، وجدوا أنفسهم الآن موضع انتقاد شديد للسبب ذاته الذي انتقد «الديمقراطيون» بشدة من أجله مشروع القانون. و«الجمهوريون» الآن انتهى بهم الأمر إلى أسوأ حال. فهم الذين صوتوا لمشروع قانون الرعاية الصحية الأميركي الذي سقط، وسيتعرضون لانتقادات شديدة لإقرارهم مشروعاً بديلاً لكنه «بخيل». وولاء «الجمهوريين» لترامب سيشار إليه باعتباره دليلاً على أنهم غير جادين بشأن العمل كأداة رقابة للرئيس والوفاء بمسؤولياتهم الدستورية. ويرى معسكر الرافضين لترامب أن هذا الوضع تحديداً نتيجة لا مفر منها للمقايضة التي قام بها الحزب «الجمهوري» مع ترامب. وإذا خسر «الجمهوريون» مجلس النواب في عام 2018 ثم البيت الأبيض عام 2020، ربما قد يؤدي هذا إلى مسعى للبحث عن روح التدمير الخلاق في اليمين حتى ينبعث من الرماد حزب من «يمين الوسط» قادر على العمل، ويطالب بزعماء مخضرمين. جنيفر روبن* * كاتبة أميركية من «المحافظين» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»