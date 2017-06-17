لانفتاح على كوبا تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017 عكف فريق الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على إعداد سياسة جديدة بخصوص كوبا ترمي إلى التراجع عن الانفتاحات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجزيرة والتي أتاحتها إدارة أوباما، وفي غضون ذلك هرع عدد كبير من المشرعين ورجال الأعمال والخبراء في الشؤون الكوبية لتقديم توجيهاتهم للبيت الأبيض. ومع بعض الاستثناءات، كانت نصيحتهم: لا تفعل ذلك. وفي حين أنها تدين الممارسات القمعية المستمرة التي تقوم بها الحكومة الكوبية، تقول المنظمات الأميركية والدولية لحقوق الإنسان إن تضييق الخناق لن يؤدي إلا إلى تعزيز المتشددين الحكوميين، ويضع مزيدا من الضغوط على المجتمع المدني الوليد والقطاع الخاص على الجزيرة. وأوضحت وزارتا التجارة والخزانة، القائمة على إدارة العديد من اللوائح الخاصة بالسفر والنشاط التجاري في كوبا، صعوبة التراجع عن سياسة إدارة أوباما بعد عامين من توسيع الأعمال والعقود التجارية. وقال وزير التجارة في إدارة ترامب «سوني بيردو» أمام الكونجرس الشهر الماضي إنه كان يفضل فتح أسواق الائتمان الأميركية أمام المنتجات الزراعية الكوبية، التي يحظرها القانون الأميركي. بيد أن تغييرات الإدارة من المرجح أن تترك المكونات الأساسية التي أقرها أوباما من الانفتاح على الجزيرة بما في ذلك إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى جانب السماح بالسفر والتجارة المشروطة – وفي نفس الوقت التشدد في الأمرين بطرق من شأنها تعقيد الأمور وليس التراجع فيها. ومن المتوقع أن تظل السفارة الأميركية في هافانا مفتوحة ولكن من دون وجود سفير. أما القيود الموجودة على المعاملات التجارية مع الحكومة الكوبية، لا سيما جيشها القوي من الناحية الاقتصادية، ستكون أكثر صراحة من الناحية القانونية، وسيتم تجميد على الأقل بعض التوسعات المخطط لها في النشاط التجاري. كارين ديونج* *صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»