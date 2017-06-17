العلماء مستقبل الوطن تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017 «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره». هذه المقولة الخالدة لمؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هي انعكاس للعقيدة الخالصة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كان محورها ولا يزال بناء الإنسان. فقد أدرك الوالد الشيخ زايد -رحمه الله- باكراً أن الثروة الحقيقية لدولة الإمارات هم أبناؤها وبناتها، وآمن عميقاً بأن بناءهم البناء الصحيح المتين بما يعود بالخير على وطنهم وأمتهم هو الغاية الأسمى لملحمة الاتحاد، فسخر كل طاقات الدولة وإمكاناتها بغية تأسيس قطاع تعليمي متطور قادر على تسليح أبناء الوطن بأحدث العلوم، والارتقاء بمداركهم في مختلف مجالات المعرفة والثقافة، وتعزيز هويتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية السمحة وأخلاقهم العربية الأصيلة. لا شك في أن المسؤولية الواقعة على عاتق النخبة الإماراتية من العلماء والباحثين والخبراء عظيمة، فهم رهان الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً على أن دولتنا الحبيبة ماضية على الطريق الصحيح نحو تحقيق «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» لتتوج الإمارات في صدارة أفضل دول العالم في مختلف المجالات، كما أن جهود هذه الفئة المهمة من أبناء الإمارات هي جزء لا يتجزأ من بوابة العبور الآمن بالإمارات وأجيالها المتعاقبة نحو المستقبل المشرق الذي ينتظرها، فهم شركاء فعليون للحكومة في مواجهة التحديات، بل وتحويلها إلى فرص قادرة على تلبية متطلبات نهج الريادة والسعادة الإماراتي. وفي هذا السياق، جاء قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إني أرى فيكم إخواني مستقبل هذا الوطن وعليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم بكل أمانة وتفانٍ وأن تضعوا نصب أعينكم مصالح بلدكم العليا قبل تحقيق المصالح الذاتية لأنكم أنتم القدوة للأجيال من بعدكم وكونوا عند حسن ظن قيادتكم وأهليكم وشعبكم بكم ولا تتوقفوا عند درجة معينة من العلم والمعرفة والخبرة، بل ثابروا واغتنموا كل فرصة متاحة لكم فنحن كقيادة نهيئ لكم الفرص المناسبة وندعمكم ونشجعكم ونعول عليكم لبناء مستقبل واعد ومشرق لدولتكم ولأنفسكم وللأجيال اللاحقة». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.