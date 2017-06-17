التكنولوجيا وتطوير التعليم تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017 يجري عدد من رجال الأعمال المتخصصين في مجال التكنولوجيا في وادي السيليكون تجارب على مبادرات تربوية واعدة. وقد قامت وحدة الأبجدية في شركة «جوجل» بدور كبير في التعليم العام، حيث قدمت أجهزة كمبيوتر محمولة «لاب توب» منخفضة التكلفة، وزودتها بعدد من التطبيقات المجانية. كما يضخ «مارك زوكربيرج»، مؤسس شركة فيسبوك، أيضاً استثمارات كبيرة في التكنولوجيا التعليمية. أما «ريد هاستينجز»، رئيس شركة «نيتفليكس»، فيساهم بتقديم أدوات تكنولوجية تعليمية مكلفة ومعقدة. وسواء أعجبنا هذا أم لا، فإن التعليم في أميركا مرتبط بخيارات سياسية. فالناس على جانبي الطيف يقرؤون مختلف الكتب العلمية. ومن الوارد أن يكون ما نختاره لتعليم أطفالنا متبايناً، اعتماداً على معتقداتنا. وهذا أقوله للاعتراف، وليس للدفاع، عن المناهج المضادة لروح العلوم. وقد تعلم «زوكربيرج» و«بيل جيتس» هذا بطريقة صعبة في العام الماضي عندما أمرت الحكومة الأوغندية بإغلاق 60 مدرسة -وهي ضمن شبكة تقدم تعليماً فائقاً ومنخفض التكلفة في أفريقيا- وسط مزاعم بأنها «تدرس المواد الإباحية». ودعونا نواجه الأمر، هناك شيء مماثل من الممكن أن يحدث عندنا بسهولة إذا توسعت المبادرات التكنولوجية إلى أبعد من المواد الرياضية غير السياسية التي طالما ركزنا عليها. وعلاوة على ذلك، فهناك أيضاً أسباب مشروعة للقلق حول السماح لشركات التكنولوجيا بأن تمارس قدراً كبيراً من التأثير في الفصول الدراسية. فهي تميل عادة إلى تقديم «خدمات مجانية» مقابل الحصول على بيانات، وهو اتفاق يثير بعض المخاوف الخطيرة المتعلقة بالخصوصية -ولاسيما إذا فكرت في أنها من الممكن أن تنطوي على تتبع الأطفال في كل نقرة أو ضغطة مفاتيح يقومون بها بدءاً من مرحلة رياض الأطفال. إن أكبر أبنائي يؤدي أداء جيداً للغاية في المدرسة حالياً، ولكنه كان غير قادر على القراءة حتى الصف الثالث. فإذا كان هذا جزءا من سجله الدائم، فهل بإمكان البيانات التي من الممكن أن تستخدمها الخوارزميات المستقبلية تقييم مدى ملاءمته لوظيفة ما؟ أو ماذا أيضاً عن طفل تكون «درجة مثابرته» على الاختبارات الديناميكية الموحدة قد تضاءلت في الصف العاشر؟ هل يتعين على الكليات الوصول إلى تلك المعلومات عند اتخاذ قراراتها بقبول الطالب؟ إن كل هذه ليست سيناريوهات خيالية. ودعونا نفكر مثلاً في مصير مشروع «إنبلوم» التعليمي غير الربحي، الذي يسعى إلى جمع ودمج سجلات الطلاب بطريقة تسمح بتصميم الدروس وفقاً لقدراتهم. لقد تم إغلاق هذا المشروع قبل بضع سنوات وسط مخاوف من أن معلومات حساسة -بما في ذلك العلامات التي تحدد ما إذا كان الطالب «متأخراً» أو «مصاباً بالتوحد»- ستكون محمية من السرقة، أم أنه يتم تقاسمها مع بائعين خارجيين. وتقوم شركة «جوجل» وغيرها بجمع بيانات مماثلة واستخدامها داخلياً لتحسين برامجها. وبعد بعض الحث، وافقت «جوجل» على الالتزام بقانون الخصوصية المعروف بقانون الحقوق التعليمية العائلية والخصوصية «فيربا»، الذي تم إضعافه بغرض مشاركة طرف ثالث. ولا أحد حقاً يعرف ما الفائدة التعليمية التي نتحمل من أجلها مثل هذه الشكوك؟ وما أنواع الأطفال الذين ستكافئهم أو تحفز تعلمهم الحلول التكنولوجية؟ وما إذا كان الهدف منها هو إنتاج مهندسين للفيسبوك مثلاً في المستقبل؟ وكيف سيخدمون الأطفال الفقراء أو الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو هؤلاء الذين لديهم أشكال مختلفة من التعليم؟ على حد علمي، ليس هناك تدقيق قياسي يتيح لنا الإجابة على مثل هذه الأسئلة. وباختصار، فإن الثقة العمياء في رجال الأعمال العاملين في مجال التكنولوجيا ليست هي الوسيلة الملائمة لتحسين نظامنا التعليمي. وعلى رغم أن حسن نواياهم لا شك فيه، إلا أن من حقنا أيضاً المزيد من المساءلة. ---------------------- كاثي أونيل* * عالمة رياضيات ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»