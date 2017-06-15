مدرسة زايد الإنسانية تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 ظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الماضي كما تظهر في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام بأبهى حلة تجسد عمق البعد الإنساني في التكوين الإماراتي، كيف لا؟ وإن كان هذا اليوم هو «يوم زايد للعمل الإنساني» الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عرفه القاصي والداني ب«زايد الخير»، وتوجته إنسانيته اللامتناهية في قلوب الملايين من سكان المعمورة نموذجاً متفرداً خالداً للعطاء ومكارم الأخلاق لا يمكن أن يغيب عن ذاكرة البشرية مهما توالت السنون، فقد امتدت أياديه البيضاء لتغيث الملهوف وتنقذ الضعيف وتسعف المحتاج وتضمد جراح المنكوب في مشارق الأرض ومغاربها دون تمييز على أساس دين أو عرق أو لون، وتواصلت مشروعات الخير والنماء التي تندرج تحت ذكراه الطيبة -رحمه الله- في العديد من المجتمعات والدول. لا يختلف اثنان على أن الوالد الشيخ زايد -طيب الله ثراه- كان بحد ذاته مدرسة متفردة للإنسانية والعطاء، والشواهد على ذلك لا تعد ولا تحصى، ولكن يبقى الشاهد الأعظم هو نهج الخير الذي أرسى قواعده في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اللحظة الأولى لإطلاق مسيرة الاتحاد المباركة، مستنداً إلى شيم النبل والكرم والنجدة والشهامة التي تسري في عروق شعب الإمارات وتمتد في أعماق هذه الأرض الطيبة، وهي شيم منبثقة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة. نهج الخير الذي رسم ملامحه الوالد الشيخ زايد، جعل الخير وصفاً ملازماً لاسم الإمارات، فباتت «إمارات الخير» واحة للعطاء تمتد ظلالها لتغيث كل محتاج وملهوف دون غاية أو مصلحة إلا تلبية الواجب الإنساني الذي ينادي عميقاً في نفس كل مواطن إماراتي، ويُلبَّى جلياً مع توالي الأزمات والنزاعات والكوارث في محيطنا الإقليمي والعالمي، حيث تهب الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لتكون خير سند ومغيث لكل من تقطعت بهم السبل جراء ويلات تلك النكبات. ولا شكّ في أن «يوم زايد للعمل الإنساني» بات مناسبة سنوية للاحتفاء بالوجه الإنساني المشرق لدولة الإمارات، عبر إلقاء الضوء على إنجازاتها المشرفة في هذا المجال، وإطلاق المزيد من المبادرات الإنسانية التي تعزز من السمعة الطيبة والمكانة المرموقة للدولة، وضمن هذا السياق، جاء تأكيد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» -في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني- أن أبناء الإمارات لا يحيون في هذا اليوم فقط ذكرى رحيل الشيخ زايد، بل يحتفون به طوال العام لأن نهجه، طيب الله ثراه، مازال قائماً باعتباره قدوة لهم ونموذجاً للعطاء الإنساني الذي تخطى حدود الوطن، فهو حكيم العرب ونصير المرأة ورجل البيئة وفارس الصحراء. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية