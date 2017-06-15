بريطانيا وثمن الإفراط في الديمقراطية تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما أصبح إبهام يدنا يكرر في كل دقيقة من حياتنا إشارته الموجهة إلى الأعلى أو الأسفل للتعبير عن الإعجاب بشيء ما من عدمه، أصبح التصور القائل بأن هناك «إفراطاً في الممارسة الديمقراطية» يثير نوعاً جديداً من الحساسية السياسية عند بعض المحللين والنقاد. إلا أن الانتخابات البريطانية التي جرت الأسبوع الماضي أوحت لنا بأن هناك بالفعل مغالاة لا ضرورة لها في الممارسة الديمقراطية. وأكدت لنا أيضاً أن هناك بعض الأمور التي لا يجوز إقحامها في معمعة الاستفتاء الشعبي، ومنها مثلاً العضوية في الاتحاد الأوروبي. وما حدث في هذا الشأن خلال الأيام الأخيرة درس لابد أن يكون البريطانيون قد تعلموا منه الشيء الكثير. وكان الخلاف في وجهات النظر حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد، أو بقائها فيه، قد أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ظلت تلقي بظلالها على مختلف أوجه الحياة في بريطانيا منذ قرابة عام. والآن، ستتواصل هذه الأزمة وتشتد مع ظهور النتائج المفاجئة للانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس الماضي، 8 يونيو، وقد عصفت بالأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مما أدى إلى انتخاب «برلمان معلّق» لا أغلبية مطلقة فيه لأي من الأحزاب البريطانية. وفي هذا السياق قال أحد السياسيين المؤيدين للانسحاب عقب ظهور نتائج استفتاء كاميرون إنه: «يوجد في بريطانيا ما يكفي من الخبراء. وكان الاستفتاء ذا طابع استشاري بحت، وكان في وسع البرلمان تجاهل نتيجته، وخاصة بعد أن حكمت المحكمة العليا في بريطانيا أن الحكومة تحتاج إلى موافقة برلمانية من أجل تنفيذ قرار الانسحاب. وعندما نُشر هذا الحكم بشكل رسمي، نشرت صحيفة التابلويد البريطانية ديلي ميل مقالاً في الصفحة الأولى حمل العنوان: القضاة أعداء الشعب». ومنذ عام 2015، أصبح «حزب العمال» يختار رؤساءه بطريقة الانتخاب الذي يمنح كل الأصوات قوة انتخابية متساوية أثناء اختيار أعضاء البرلمان. إلا أن كل ذلك تغير عندما قرر الحزب السماح لأي شخص بأن يسجل نفسه ويمارس مهمة التصويت عن طريق الإنترنت لمرة واحدة. وخلال التمحيص في 100 ألف صوت، أغلبهم من الناشطين اليساريين وأعضاء الأحزاب المتطرفة، تبيّن لنا أن معظمهم يعارضون أصلاً «حزب العمال» على رغم أنهم هم الذين دفعوا باليساري المتطرف جيريمي كوربين إلى مقدمة المشهد السياسي على حساب تيريزا ماي. وتُبطن توجهات كوربين شخصية الرجل الذي كان منذ بداية دخوله المعترك السياسي يطلق إشارات الإعجاب بأعداء بلده، من الطغمة الفاشية التي تحكم الأرجنتين إلى «الجيش الجمهوري الإيرلندي».. الخ. والآن، بات هذا الرجل يفكر في أن يصبح رئيساً للوزراء في بلد يصنّف كخامس قوة عسكرية في العالم. ولا تبدو الولايات المتحدة أيضاً بعيدة عن هذا الهوس الديمقراطي. فقد أهدر الأميركيون الكثير من الوقت والمال في تنظيم حملات تصويت على قضايا ذات مستويات متفاوتة من الأهمية. ويمكن لمثل هذا الشطط السياسي أن يستنزف الميول الديمقراطية للمواطنين، ويضعف نشاطهم ورغبتهم في المشاركة على نطاق واسع في الانتخابات. وهذا أمر غير بناء، وله نتائجه السلبية وربما الخطيرة. ويبدو من المخجل أننا أصبحنا نمارس الآن «ديمقراطية التمثيل» ولا نمارس الديمقراطية الحقة. جيمس كيرتشيك محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»