الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 بين مأزق الاقتراع البريطاني.. وعودة حلم تركيا الأوروبي جابان تايمز والمشكلة، حسب الصحيفة، هي أن ماي لم تكن مضطرة للدعوة لهذه الانتخابات أصلاً، ولكنها فعلت ذلك ظناً منها أن من شأن انتخابات مبكرة أن تقوِّي سلطتها وسلطة حزب المحافظين أكثر، ولكن رهانها كان خاسراً. ولكن على رغم هذه النتيجة، تقول الصحيفة، فإن ماي أعلنت أنها ستواصل قيادة الحكومة والقيام بما صوت من أجله الشعب البريطاني في الاستفتاء قبل سنتين. ومن أجل تشكيل أغلبية في البرلمان، يتفاوض المحافظون حالياً حول إمكانية عقد تحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي لشمال آيرلندا، وهو حزب مؤيد للمملكة المتحدة ومؤيد لـ«البريكسيت»، ولكنه يريد حدوداً مفتوحة مع آيرلندا. وعن السيناريوهات الممكنة للمرحلة المقبلة، قالت الصحيفة إن ماي «جريحة الآن، وربما على نحو قاتل»، غير أنه سيكون من الصعب على حزب العمال تشكيل أغلبية لتحكم. ذلك أن ائتلافاً تقدمياً لن يستطيع الوصول إلى عتبة الـ326 مقعداً اللازمة من أجل تشكيل أغلبية، كما أن العديد من البرلمانيين العماليين لديهم أيضاً شكوك حيال مواقف زعيم الحزب جيريمي كوربن. والأرجح والحالة هذه، وفق الصحيفة، هو حدوث تمرد في صفوف المحافظين يستبدل ماي بزعيم ينتهج «خروجاً ناعماً» من الاتحاد الأوروبي. «حرييت» دايلي نيوز «مستقبل تركيا في أوروبا - وليس في مكان آخر». تحت هذا العنوان، كتب المحلل السياسي «مراد يتكن» ضمن عمود بعدد يوم الأربعاء من صحيفة «حرييت دايلي نيوز»، معلقاً على تصريح لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الثلاثاء قال فيه إن تركيا والاتحاد الأوروبي يمكنهما التعاون بنجاح عبر تجاوز المشاكل والخلافات التي وقعت مؤخراً، وتركها جانباً. وفي هذه الأثناء، يقول الكاتب، بدأ وفد دبلوماسي تركي محادثات مع نظرائه الأتراك في بروكسل يوم الجمعة، في إطار خريطة طريق تدوم 12 شهراً قصد إعادة إحياء العلاقات الثنائية مثلما تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع بين الرئيس أردوغان ومسؤولين أوروبيين رفيعين في 25 مايو الماضي. وتعليقاً على هذه النقطة، اعتبر الكاتب أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تحتاج لبعض الوقت، على كل حال، حتى تهدأ الأمور، وذلك بعد سنة عاصفة تخللها عدد من الأزمات المتوالية، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، والخلاف حول دبلوماسيين وضباط عسكريين طلبوا اللجوء في أوروبا، إضافة إلى الحملة السياسية لاستفتاء 16 أبريل حول التعديلات الدستورية بين الجالية التركية في أوروبا، ومعظمها في ألمانيا. ويقول «يتكن» إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية لم يخفيا أبداً ميلهما نحو نسج علاقات أقوى مع البلدان العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. و«لكن التجارب الأخيرة أظهرت أن النزاعات بين البلدان العربية والانقسام الطائفي بين البلدان الإسلامية قد لا تسمح بترسيخ علاقات مستقرة ومثمرة». ومن جهة أخرى، يتابع الكاتب، فإنه على رغم المشاكل السياسية الموجودة مع الاتحاد الأوروبي، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية آخذة في التحسن. والمصدّرون حطموا رقمهم القياسي الخاص في 2016-2017 بفضل صادرات السلع المصنعة، وخاصة السيارات، التي ذهبت بشكل عام إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. على أن الأمر لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، يتابع الكاتب. ذلك أنه من الناحية السياسية أيضاً وخدمةً لمصلحة الجودة والديمقراطية في تركيا، فإن «تحسيين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيكون في مصلحة الجميع، وفي مصلحة الوضع في الشرق الأوسط أيضاً». ذا موسكو تايمز صحيفة «ذا موسكو تايمز» نشرت ضمن عددها ليوم الثلاثاء، مقالاً لإيلان برمان، نائب رئيس «مجلس السياسة الخارجية الأميركية» في واشنطن، علّق فيه على الأرقام الأخيرة التي نشرتها وكالة الإحصاء الروسية «روستات» بخصوص عدد الولادات في روسيا، أرقام قال إنها تشير إلى توقعات قاتمة بخصوص الصحة الديمغرافية لروسيا. فوفق الأرقام الرسمية التي أفرجت عنها الوكالة، فإن روسيا عرفت عدد ولادات أقل بـ70 ألف ولادة خلال الأربعة أشهر الأولى لهذا العام، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب الكاتب، فإن هذه الإحصائيات تتنافى مع خطاب الكرملين الاحتفالي الذي يقول إن القيادة القوية والاستثمارات الذكية مكّنتا روسيا من التغلب على مشكلة تقلص الولادات، وتأتي على رغم الجهود التي بذلتها الحكومة الروسية بهدف التشجيع على الإنجاب وزيادة الولادات. ويقول برمان: إن هذا الوضع ليس جديداً في روسيا. فعلى مدى عقود كان الزعماء السوفييت -ومن بعدهم الروس- يواجهون مشكلة انخفاض عدد السكان بسبب عدد من العوامل التي تشمل ارتفاع عدد الوفيات، وتفشي الإجهاض، وقصر أمد الحياة. وقد استمر هذا الوضع حتى عهد الرئيس بوتين، ففي 2012 توقع الرئيس الروسي نفسُه أن عدد سكان البلاد سيتقلص إلى 107 ملايين نسمة بحلول 2050. وأحدث أرقام «روستات» تؤكد هذا المنحى وتضع البلادَ على طريق فقدان قرابة 300 ألف شخص هذه السنة لوحدها. وقد أشار الكاتب بأصبع الاتهام إلى سياسات الدولة وأولوياتها، مثلما تعكسها الميزانية الفيدرالية الروسية، إذ تولى القدر الأكبر من الاهتمام لقطاع الأمن والدفاع، اللذين يستحوذان على نحو 34 في المئة من الميزانية الروسية، في مقابل أقل من 11 في المئة للرعاية الصحية، ونحو 11.5 في المئة للتعليم. وفي ختام مقاله، حذّر برمان من أن هذا الاختلال يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، معتبراً أن سوء ترتيب الأولويات ساهم في إطالة عمر - بل وتسريع- الاتجاهات الديمغرافية السلبية التي عانى منها المجتمع الروسي تاريخياً، مع ما ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات طويلة المدى على نشاط البلاد وحيويتها، بل وأيضاً استمرارها كأمة. إعداد: محمد وقيف