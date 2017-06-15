مقدونيا و«الناتو» تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 بدأت مقدونيا اتخاذ خطوات من أجل تسوية خلاف طويل مع اليونان من أجل استئناف محاولتها الانضمام للاتحاد الأوروبي و«الناتو»، لكن روسيا وصربيا لا تنظران بعين الرضا إلى ذلك، فيوم الاثنين الماضي، سافر زوران زاييف، رئيس الوزراء المقدوني الجديد، إلى بروكسيل ليقول للزعماء الأوروبيين بأن الخلاف مع اليونان، والقائم منذ 27 عاماً حول استخدام اسم «مقدونيا»، يبدو في طريقه إلى الحل. وكان وزير الخارجية المقدوني نيكولا ديميتروف ونظيره اليوناني نيكوس كوتزياس، التقيا في أثينا الأربعاء الماضي. وقال زاييف إن بلاده ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي و«الناتو» في «أقرب وقت ممكن». ولتهدئة الأمور، أشار إلى أن بلاده قد تشرع في استخدام الاسم الذي تستعمله في الأمم المتحدة، وهو «جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (أو حروفها الأولى «جميس»)، فاسم مقدونيا يثير خلافاً بين اليونان وجارتها الشمالية، لأن اليونان لديها منطقة تحمل الاسم نفسه، وهي منطقة لطالما شعرت أثينا بالقلق من أن تكون سكوبيي تريد استعادتها، وبسبب الخلاف على الاسم عارضت اليونان انضمام مقدونيا إلى «الناتو» في 2008، لكن التحالف الأطلسي يبدو الآن منفتحاً على عضوية مقدونيا مستقبلاً. وبالمقابل، تبدو روسيا غير مسرورة باحتمال انضمام مقدونيا إلى «الناتو»، إذ تحذر من أي توسع إضافي للحلف، ويقال إنها تدير حملة دعائية بغية التشويش على الحياة السياسية في هذا البلد الواقع بمنطقة البلقان، وهي اتهامات تنفيها موسكو جملة وتفصيلاً. ديفيد فرانسيس صحفي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز»