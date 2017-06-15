الهند وباكستان.. و«شانغهاي للتعاون» تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2001، ضمّت «منظمة شانغهاي للتعاون» (SCO) إلى عضويتها، وبشكل مفاجئ، عضوين جديدين، وكما كان متوقعاً خلال انعقاد قمة المنظمة خلال الأسبوع الماضي في مدينة أستانا، فقد انطوت تلك القمة على مفاجأة من الوزن الثقيل عندما أضيفت دولتا الهند وباكستان رسمياً إلى قائمة الأعضاء. ويعني هذا التوسع أن قمة الأسبوع الماضي شهدت مفاجآت تفوق أي تطور طارئ على المنظمة منذ عام 2005 عندما أصدرت بياناً يطالب بإغلاق القواعد العسكرية التابعة للدول غير الأعضاء فيها داخل المنطقة. ومع هذا الضم المتزامن لباكستان والهند، أصبحت هذه المنظمة تضم ما يقارب نصف عدد سكان الكرة الأرضية، بالإضافة لثقلها الاقتصادي والجغرافي الكبير. وبما أن المنظمات الموروثة عن الاتحاد السوفييتي السابق، مثل «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» (CSTO)، قد سجلت تعثراً كبيراً وفشلت في أداء دورها، فقد وجدت «منظمة شانغهاي للتعاون» الفرصة السانحة للتوسع وواصلت مهمتها في تحمل بعض أعباء ومشاكل الدول الأعضاء فيها. ورغم هذا التوسع، لم تكن هناك مؤشرات خلال القمة تدل على أن المنظمة استطاعت التغلب على المشاكل المتعلقة بعدم التفاهم بين أعضائها، ولم تحظَ القمة باهتمام الصحافة في مكان انعقادها رغم أهمية التطور الذي شهدته بانضمام الهند وباكستان، وبعد أن تم الإعلان عن خطط اقتصادية لإنشاء «طرق آسيا المتقاطعة».. فمن غير المنتظر أن تؤدي عضوية الهند وباكستان في المنظمة إلى كبح قدرتها على التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية. وفي مكان آخر من العالم، تثير الاستفزازات التوسعية الصينية مخاوف الهند، وخاصة من خلال استثماراتها في إقليم كشمير. وقال أحد المعلقين في وصفه لهذه القمة: «ما فتئت الهند تعبِّر عن غضبها من أن مشروع الرواق الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، وهو جزء من سلسلة مشاريع صينية تندرج تحت عنوان «حزام واحد، طريق واحد»، يعبر إقليم كشمير، وقالت إنه لهذا السبب فهو مشروع ينتهك سيادتها على أراضيها». ونظراً لأن إحدى أهم القضايا التي تم التركيز عليها في قمة «منظمة شانغهاي للتعاون» تتعلق بالنزاعات الانفصالية التي تشهدها بعض الدول، إلا أن هذه القضايا لم تحظَ بما تستحق من نقاش ربما لأن المشاركين فيها كانوا يتجنبون الإشارة إلى مواقف روسيا حيال كل من أوكرانيا وجورجيا. ولوحظ خلال القمة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء باكستان نواز شريف اعتبرا القمة فرصة لامتداح المنظمة ذاتها. وقال شريف إنها تشكل «القاعدة الأساسية» لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ووصفها بأنها «في طريقها لأن تصبح حجر الزاوية في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي». ونظراً لأن المنظمة تضم من حيث انتشارها الجيوسياسي والاقتصادي كلاً من شبه جزيرة القرم وإقليم كشمير وبحر الصين الجنوبي، فربما يكون مستوى الاستقرار الذي ينتظر أن يسود الدول الأعضاء فيها أقل من الطموح الذي عبر عنه نواز شريف. لكن مودي وشريف ونظراءهما في منظمة شانغهاي للتعاون بحاجة لأن يثبتوا أن التوسع لا يمكن أن يتم بالتوازي مع التباطؤ في الفاعلية وقوة التأثير على الأرض، كما لا يجوز أن يؤدي التوسع إلى تقويض الآمال التي تعقدها الدول الأعضاء على المنظمة. وإذا لم يتمكنوا من استيعاب هذه الحقائق والتمسك بها فليس هناك داعٍ للاعتقاد بأن أي خطوة للتوسع في المستقبل يمكنها أن تصنع الفارق. كاسي ميشيل كاتب أميركي متخصص في الشؤون الآسيوية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبون نيوز سيرفس»