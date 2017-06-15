زيارة ترامب في عيون إسرائيلية تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد زيارة إلى إسرائيل «ناجحة» بالمقاييس الأميركية بالنسبة لواشنطن، فيما كان الوضع مختلفاً بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية زيارة ترامب لإسرائيل بأنها «زيارة تاريخية»، وذلك مع ملاحظة تباين لافت تجلى في مواقف ثلاث مجموعات تم رصدها من تصريحات للعديد من المصادر الإسرائيلية: 1) اليمين وأقصى اليمين الإسرائيلي اعتبرا أن تصريحات ترامب تنسجم كلية مع توجهات حكومة بنيامين نتنياهو. وكان التركيز هنا على أن الرئيس الأميركي تبنى الخطاب السياسي للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعلاقة «الإرهاب» الفلسطيني مع الإرهاب العالمي، ولم يتطرق للاستيطان، وذكر الشروط الإسرائيلية حول وقف تمويل السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى، باعتباره تمويلاً للإرهاب، بل ولم يتردد في تكرار هذا الحديث خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم. وقد صرح وزير العلوم الإسرائيلي «أوفير أكونيس» (من حزب «الليكود»)، بعيد مغادرة ترامب إسرائيل، بأنه «سعيد بانضمام عضو جديد لليكود (قاصداً الرئيس ترامب)، ولا مانع لديه حتى من انضمام ميلانيا ترامب عقيلة الرئيس لعضوية حزب الليكود». 3) الموقف الذي عكسه المحللون الإسرائيليون، ويرى أن الرئيس الأميركي لم يقدم شيئاً، إذ اتضح أنه لا يعلم الكثير عن الصراع ولا عن الدولة الفلسطينية التي لم يذكرها مرة واحدة في خطاباته. وفي هذا السياق، كتبت المحللة السياسية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» (سيما كدمون) تقول إن «خطابات ترامب لم تقل أي شيء زيادة عما قاله لنتنياهو في زيارته إلى واشنطن، وملخصه: افعلوا ما شئتم». وأشارت «كدمون» إلى أن ترامب لم يأتِ مطلقاً على ذكر «دولتين لشعبين» أو المفاوضات أو حتى عملية السلام، باعتبار أن ما قاله «عملية السلام صعبة»، يعرفه الجميع وليس هناك داعٍ ليقوله رئيس دولة عظمى. وعلى صعيد متمم، فإن ما يؤكد تعدد المواقف والتوقعات من زيارة ترامب لإسرائيل ذلك التفاوت الحاصل في استطلاعات الرأي. ففي استطلاع أعدته «يديعوت أحرونوت»، مع معهد مختص في شؤون الاستطلاعات: «63% من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا يوجد احتمال لإحراز سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين، و33% يعتقدون أنه يوجد احتمال كهذا». بالمقابل، وفي اليوم ذاته الذي صدرت فيه نتائج الاستطلاع، أظهر استطلاع آخر للرأي العام أجرته صحيفة «إسرائيل اليوم» (الداعمة لنتنياهو)، بوساطة معهد متخصص، أن «75% من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا يوجد احتمال للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المستقبل المنظور، وأن 25% يعتقدون أنه يوجد احتمال للتوصل إلى هكذا اتفاق». كذلك، جاءت مفاجأة كبرى؛ فبينما كان اليمين يحتفي بتجاهل ترامب حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وحل الدولتين، وحدود 1967، وتجميد البناء في المستوطنات.. جاءت مفاجأة عكست حدة الانقسام الإسرائيلي، حين شارك آلاف من مناصري المعسكر اليساري في تظاهرة حاشدة في تل أبيب بمناسبة ذكرى 50 عاماً على احتلال إسرائيل أراضي الضفة الغربية، وذلك تحت شعار «دولتان - أمل واحد». أما الوضع عند محللين بارزين في إسرائيل، فقد تفاوت أيضاً بين «التشاؤم» و«التشاؤل» دون «تفاؤل» يذكر. فمن جهته، قال الكاتب الإسرائيلي (نتسان هوروفيتس): «مَن راهن على أن ترامب سيقوم بالعمل الصعب بدلا منا، يعيش في وهم. وهذا بالضبط ما حدث مع باراك أوباما. هذا التفكير بأن كل شيء متعلق بالضغط الخارجي يعبر عن اليأس من سياسة إسرائيل ومن (الشعب الإسرائيلي). هذا تفكير ضعيف: الحديث يدور عن وهم». أو كما قال «شلومو شمير»: «ستبقى أزمة لا تبدو نهايتها في الأفق. بادرات طيبة ودية، تصريحات عاطفية، ابتسامات متبادلة، وربتات على الكتف.. ميزت زيارة الرئيس، الصديق الأكبر لإسرائيل، لم تقرب السلام إنشاً واحداً». بالمقابل، كتب «شمعون شيفر» يقول: «إسرائيل ملزمة بأن تعرب عن موافقتها على تقرير المصير للكيان الفلسطيني الذي تتقرر حدوده حسب خطوط 67، وتكون عاصمته في شرقي القدس. ترامب قال لمضيفيه الإسرائيليين: عليكم أن تقرروا إذا كنتم مستعدين لتقديم نصيبكم في الصفقة». ولعل ما كتبه المحلل العسكري «رون بن يشاي» يلخص الموقف بصراحة متناهية، إذ قال: «حمل خطاب ترامب الذي ألقاه في متحف إسرائيل ثلاث رسائل: الأولى: إسرائيل هي الحليف الأقرب، والثانية: إسرائيل ليست المشكلة، بل هي الحل لمشكلات الشرق الأوسط، والثالثة: الولايات المتحدة لا تنوي التعامل مع طرفي الصراع بصورة متساوية، وهي تفضل علانيةً مصلحةَ دولة إسرائيل».