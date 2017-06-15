دعم الفحم.. رهان خاسر تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى، قيل إن الجنرال الألماني «إريش لودندورف» قد وصف تحالف بلاده مع الإمبراطورية النمساوية- المجرية المدمرة وكأنها «مقيدة مع جثة». وهذه العبارة تصف على نحو ملائم الوضع الذي ستجد الولايات المتحدة نفسها فيه إذا استمرت في الرهان على الفحم باعتباره وقود المستقبل. إن صناعة الفحم تحتضر. وعدد فرص العمل في مجال تعدين الفحم في الولايات المتحدة تراجعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ثم توقفت لفترة، وعادت لتتراجع مرة أخرى في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، وبعد عقود من كونه يأتي في المرتبة الثانية بعد الفحم، برز الغاز الطبيعي باعتباره الوسيلة السائدة في البلاد لتوليد الكهرباء. فلماذا يتراجع استخدام الفحم؟ السبب الواضح هو الجهود التي تبذل للتخفيف من التغير المناخي. فالحكومات حول العالم تشعر بالقلق لأن حرق الفحم يزيد من سرعة الاحترار العالمي، ولذا فهي تعمل على إبطاء هذا التهديد. وفي الولايات المتحدة، هناك العديد من الجمهوريين المتشككين في التغير المناخي. وبعضهم يرى جهود الحد من استخدام الفحم باعتبارها تدخلًا لا داعي له من جانب الحكومة في المصالح التجارية المشروعة. ويرى آخرون، ومن بينهم الرئيس دونالد ترامب، وظائف تعدين الفحم باعتبارها طريقة تقليدية للحياة -رمز على الكرامة الذكورية وحيوية المدن الصغيرة- ووعدوا بالمحافظة على هذه الوسيلة لكسب الرزق. ومؤخراً، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً برفع الحدود المفروضة على انبعاثات الكربون من محطات الكهرباء. كما يلغي الأمر أيضاً حظر تأجير أراضٍ اتحادية لشركات استخراج الفحم، ويدعو الوكالات الحكومية لعدم الشعور بالقلق حيال التغير المناخي. وكذلك يعمل على إلغاء خطة الطاقة النظيفة، وهي مبادرة تهدف إلى تسريع الانتقال من الفحم إلى الطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، يحاول المشرعون في ولاية أوهايو زيادة الدعم لبعض محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. إن هذه فكرة رهيبة. فعلى رغم الدعاية والمشاعر الصعبة تجاه معارك تغير المناخ، فإن استخدام الفحم لا يتقلص بسبب التنظيمات البيئية. إنه يحتضر لأنه تكنولوجيا رديئة ولّى زمن استخدامها. ومحاولة دعم هذه الصناعة التي تغيب شمسها ربما توفر بعض فرص العمل في غرب فيرجينيا، ولكن العديد من الأميركيين العاملين في الصناعات الأخرى وأجزاء أخرى من البلاد سيتضررون. وهذا ما تؤكده دراسة جديدة صادرة من معهد «ستانفورد» لبحوث السياسات الاقتصادية، حيث ألقى الباحث «تشارلز دي كولستاد» نظرة مفصلة على التغييرات الأخيرة في صناعة الفحم، وهو يدرس عدداً من العوامل التي قد تكون مسؤولة عن تراجع الفحم -التنظيم البيئي، ورفع القيود عن السكك الحديدية وتطوير تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، علاوة على الأتمتة والتغييرات في الأسواق المالية. وقد اكتشف «كولستاد» أن هناك عوامل أخرى كانت مهمة في أوقات مختلفة. فقد أدت عمليات الأتمتة وغيرها من التحسينات المشابهة إلى الحد من فرص العمل في مجال تعدين الفحم في منتصف القرن العشرين، حتى مع الحفاظ على مستويات الإنتاج. وفي سبعينيات القرن الماضي، كانت القواعد تهدف إلى الحد من تلوث الهواء -ليس ثاني أكسيد الكربون، بل الكبريت الذي يحول لون السماء إلى الأسود، ويسبب نزول الأمطار الحمضية ويؤدي إلى الإصابة بأمراض الرئة. ورغم ذلك فقد تم منح مصانع الفحم عالية الكبريت استثناءات من القواعد. وفي الآونة الأخيرة، أصبح الغاز الطبيعي يحل محل الفحم. وأصبح تداول تكنولوجيا التكسير يتم على نطاق واسع في العقد الماضي. وحسب التقديرات، فقد خلقت تكنولوجيا التكسير نحو 1.7 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، وساعدت أيضاً الطاقة الرخيصة التي توفرها بعض الشركات على التصنيع في داخل البلاد بدلاً من الخارج. والآن، ومع بناء مرافق جديدة لتخزين ونقل الغاز حول العالم، يعد الغاز الطبيعي بأن يصبح أيضاً سلعة تصديرية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي يتخذها الرئيس ترامب، وبعض الجمهوريين، للحفاظ على صناعة الفحم تهدد بجعل الولايات المتحدة في حالة عزلة في مجال الطاقة. وبدلاً من الرهان على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، وقود اليوم وغداً، يريد الحزب الجمهوري أن يجبر البلاد على العودة إلى وقود الأمس. نوح سميث أستاذ مساعد في التمويل في جامعة «ستوني بروك» الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»