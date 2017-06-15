إرادة النصر العربية تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 أنا موقن بأن أمتنا العربية قادرة في جميع العصور على قهر المستحيل وتحدي المعتدين وتقويم المعوجين وتحويل الهزيمة إلى نصر وتحويل النكسة إلى نهضة، شريطة أن تجتمع إرادة أبنائها المخلصين وتنعقد عزيمتهم على هدف موحد لتنطلق الشرارة الأولى فتكون إشارة البدء لإنجاز عظيم. لذلك فحين تحل ذكرى هزيمة ما أُركز وجهة نظري ليس على التباكي والترويج لمشاعر الانهزامية، بل على زرع فكرة أننا قادرون على تجاوز الهزائم وعلى تذكير أنفسنا بنماذج من التاريخ تشعل في أفئدة الأجيال الجديدة مشاعر الحماس لعروبتهم وتزكي في قلبهم جذوة العزة والانتماء والثقة في تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم. عادة ما نستذكر سنوياً في شهر يونيو المحنة القاسية التي حلت على رؤوس العرب منذ خمسين عاماً في 5 يونيو 1967 عندما تلقت ثلاثة جيوش عربية هزيمة عسكرية، لكننا نادراً ما ننتبه إلى الضوء الذي تدفق في قلب الشعب العربي من بين دخان تلك الهزيمة معلنا التحدي ورافضاً الاستسلام للمعتدي الإسرائيلي. علينا في هذه الذكرى أن نستجمع حزم شعاع البسالة والبطولة والعزيمة التي تخلق منها هذا الضوء والتي جعلت التحول من وضع الهزيمة واليأس إلى وضع النصر والأمل أمراً ممكناً. إن إحدى الشرارات الأولى التي ينبغي إعادة التذكير بها بعد نصف قرن تتمثل في عملية هزت الغطرسة العسكرية الإسرائيلية عندما قامت البحرية المصرية بإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، درة السلاح البحري الإسرائيلي، في المياه الإقليمية المصرية بعد أربعة شهور فقط على هزيمة يونيو، وتحديداً مساء يوم 21 أكتوبر 1967. كان القادة الإسرائيليون ممتلئين بنشوة الانتصار الضخم الذي لم يتوقعوه، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان يردد أن قواته مرت في جسد الجيوش العربية مرور السكين في الزبد، وكانت قواته الجوية والبحرية تتحرك بكل الحرية في أجواء ومياه مصر في محاولة لتكريس مشاعر الهزيمة. تفيد الوثائق الإسرائيلية والمصرية أن تلك المدمرة كانت مكلفة بحماية القوات البرية الإسرائيلية التي احتلت سيناء وتغطيتها من ناحية البحر الأبيض المتوسط وبالتالي كانت تبحر بجوار شاطئ سيناء وأنها قابلت قبل يوم إغراقها زورق طوربيد مصري في المنطقة فقامت بإغراقه. يبدو أن هذا النصر فتح شهية القيادة الإسرائيلية فقررت مد نطاق نفوذها البحري ليغطي ساحل مدينة بورسعيد أيضاً، وبالتالي دخلت المدمرة إيلات إلى المياه الإقليمية أمام بورسعيد مطمئنة إلى انكسار إرادة القتال المصرية وراحت تقوم بتحركات استعراضية كانت نهاية عمرها. يقول البطل النقيب أحمد شاكر قائد سرب قوارب الصواريخ الذي تصدى للمدمرة، إنها كانت تتحدى وتقترب من بورسعيد منذ الساعة العاشرة صباحاً وعندما تجاسرت على دخول المياه الإقليمية أمام بورسعيد في الثالثة بعد الظهر خرج سرب الصواريخ المصرية الذي كان متمركزاً داخل القاعدة البحرية بميناء بورسعيد لملاقاتها، وأطلق عليها صاروخاً في تمام الخامسة استقر في منتصفها ثم أطلق صاروخاً ثانياً فبدأت في الغرق وعاد السرب إلى القاعدة في السادسة مساءً. غير أن تعليمات جديدة صدرت للنقيب شاكر بالتصدي لهدف آخر ظهر في نفس المنطقة، فأصدر أمره إلى زورق تابع لسربه بإطلاق صواريخه وتمت إصابة الهدف الجديد بصاروخين، فبدأ هو الآخر في الغرق. كانت هذه العملية بمثابة الصدمة الأولى التي لحقت بالمعتدي المتغطرس وخرج قائد البحرية الإسرائيلية العقيد شلومو آريئيل لينعي جنوده وليقول بوقاحة، إن إغراق المدمرة هو عدوان مصري مدبر. إن النتائج المعنوية التي ترتبت على هذا النصر المحدود تجاوزت حجمه بكثر على الجانبين. لقد اتقدت روح التحدي لدى المصريين مجدداً وبدأت غطرسة النصر الإسرائيلية في التراجع تدريجياً إلى أن جاء يوم السادس من أكتوب 1973 الذي جسد تجمع إرادة القتال العربية من المحيط إلى الخليج، لينهار الجنرال ديان أمام الهجوم العربي الكاسح في سيناء والجولان، وليصرخ طالباً النجدة والتعجيل بالجسر الجوي من كيسنجر.