ماذا بعد انتخابات بريطانيا؟ تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 يوم 18 أبريل، وبعد مضي أقل من عام على تقلدها منصب رئيسة حزب المحافظين، دعت تيريزا ماي لتنظيم انتخابات برلمانية. وحددت يوم 8 يونيو موعداً لها، مع توقعات طموحة بأن تضمن من ورائها تحقيق زيادة كبيرة في الأغلبية البرلمانية لحزبها، وبما يسمح لها بخوض مفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من موقع أقوى في البرلمان. ولا زالت الصدمة التي ترتبت على النتائج المفاجئة لتلك الانتخابات تتفاعل في الأوساط السياسية البريطانية. ولم يتوقف الأمر على خسارة «ماي» للأغلبية البرلمانية، بل إنها لن تتمكن من البقاء في منصبها إلا بدعم أحد أكبر أحزاب إيرلندا الشمالية، وهو «الحزب الاتحادي الديمقراطي» (DUP) الذي يتمسك بأجندته السياسية الخاصة، والذي يعارض بشدّة انسحاب بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي. ويطالب هذا الحزب بالحفاظ على المكاسب المترتبة على بقاء إيرلندا الشمالية (العضو في المملكة المتحدة) جزءاً من السوق المنفردة للاتحاد، ويشترط الإبقاء على الحدود المفتوحة مع جمهورية إيرلندا (وهي ليست عضواً في المملكة المتحدة). وهناك من يعتقد أن ذلك يعني بأن «ماي» ستكون أكثر «تساهلاً» مع ما يُعرف بمصطلح «الانسحاب الناعم» من الاتحاد الأوروبي. إلا أن هذا الخيار يتقاطع على نحو لا يمكن تجاهله مع مواقف حلفائها في حزب المحافظين الذين عرف عنهم تمسّكهم بالخط المتصلّب والمتشدد والذين يرغبون رغبة أكيدة بأن يكون «القطع» مع أوروبا كاملاً ونهائياً، بصرف النظر عما قد ينجرّ عن ذلك من خصومات سياسية واقتصادية. ولا تزال هناك بعض الأخبار الطيبة في انتظار «ماي»، وتكمن في أنه لا ماكرون ولا ميركل عبّرا عن الرغبة بتبنّي موقف انتقامي من بريطانيا أثناء العمل على وضع الخطوط العريضة للتسوية النهائية لقضية الانسحاب البريطاني من الاتحاد. وهذا ما يتيح أمامها الفرصة السانحة لعقد صفقة مع بعض أعضاء حزبها «المحافظين» الذين وقفوا بحزم ضد فكرة الانسحاب من الاتحاد. ويضاف إلى ذلك أن هناك الكثير من الأمور المهمة التي ستتوقف الآن على السلوك السياسي الذي سيختاره «حزب العمال» بعد أن نجح في تحقيق نتائج لم تكن متوقعة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتنبغي الإشارة أيضاً إلى أن زعيم حزب العمال «جيريمي كوربين» فضّل الظهور بمظهر الرجل السياسي الأكثر مرونة واجتذاباً لشبّان الناخبين مما كان يتوقع المحللون. وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء الشبان في المملكة المتحدة ضد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولا شك في أنهم سيدعمون الخيار الذي يقضي بأن تتم عملية الانسحاب بطريقة «سلسة». ومثّلت انتخابات 8 يونيو صدمة ثالثة للمؤسسات البريطانية المتخصصة بتنظيم استطلاعات الرأي خلال العامين الماضيين. وهي التي سبق أن توقعت فوز رئيس الوزراء السابق دافيد كاميرون في استفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ذاتها التي توقعت أيضاً فوز هيلاري كلينتون على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي توقعت أن تحقق «ماي» فوزاً عريضاً في الانتخابات الأخيرة وأن تعزز أغلبيتها البرلمانية. وعلى أن هذا الفشل الذي يسجله منظمو استطلاعات الرأي والمحللون في توقعاتهم كثيراً ما كانت له تداعياته ونتائجه السلبية على الدول الديمقراطية. ويعود ذلك إلى أن جمهور الناخبين في أوروبا وأميركا أصبح كثير التردد والتغيّر وبات الكثير منهم يشعرون بالغضب من المسار الذي تتخذه التطورات السياسية في بلدانهم. وقد فضل الناخبون الشبّان في المملكة المتحدة التصويت لصالح كوربين. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان بوسع كوربين الفوز في انتخابات عامة أخرى، لكن هذا الاحتمال قائم بالفعل وليس من الجائز استبعاده. وكوربين، مرشح الجناح المناهض للسياسيين الأميركيين والبريطانيين، هو الأوفر حظاً للبروز واقتناص المزيد من الشهرة في السنوات المقبلة، وهو الذي لا يزال يستعين بفريق من المستشارين الميّالين إلى اعتناق التوجهات الماركسية.