زيادة الوزن غير المفرطة وخطر الوفاة المبكرة تاريخ النشر: الخميس 15 يونيو 2017 على ما يبدو أنه ليس من الضروري أن يكون الشخص مصاباً بالسمنة المفرطة، كي يلقى حتفه بسبب وزنه الزائد، وذلك حسب دراسة أجراها علماء معهد التقييم والقياسات الصحية بجامعة واشنطن بالولايات المتحدة، ونشرت في العدد الأخير من واحدة من أشهر وأعرق الدوريات الطبية. وشملت هذه الدراسة التي امتدت لخمسة وثلاثين عاماً -من 1980 إلى 2015- أكثر من 195 دولة ومقاطعة، وأظهرت أن حوالي 30 في المئة من سكان العالم، أو ما يعادل 2.2 مليار من البالغين والأطفال، يعانون من زيادة الوزن، منهم 108 ملايين طفل و600 مليون بالغ، يعانون جميعهم من السمنة المفرطة، أو مؤشر كتلة جسد أكبر من 30، وهو الحد الفاصل بين ما يطلق عليه زيادة وزن (Overweight) وبين التشخيص السريري للإصابة بالسمنة المفرطة (Obesity). فعلى حسب مؤشر كتلة الجسد، والذي هو عبارة عن رقم يعبر عن النسبة بين الطول والوزن، يمكن تقسيم أفراد الجنس البشري إلى أربعة أقسام: قسم الوزن المنخفض، وهم من يتمتعون بمؤشر كتلة جسد أقل من 18.5، وقسم الوزن الطبيعي، وهم من يتمتعون بمؤشر كتلة جسد يتراوح ما بين 18.5 إلى 25، وقسم الوزن الزائد، وهم من يتمتعون بمؤشر كتلة جسد يتراوح ما بين 25 و30، قسم السمنة المفرطة، وهم من يتمتعون بمؤشر كتلة جسد يزيد عن 30. ومن المؤسف أن معدلات زيادة الوزن والسمنة حول العالم، تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ عقد الثمانينيات، حيث تضاعفت هذه المعدلات بالفعل في أكثر من 70 دولة منذ عام 1980. وحالياً تحتل الولايات المتحدة رأس القائمة على صعيد انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الأطفال والبالغين، حيث يعاني 13 في المئة من جميع الفئات العمرية في الولايات المتحدة من السمنة. وإن كانت مصر تحتل رأس قائمة معدلات انتشار السمنة بين البالغين بالتحديد، وبنسبة تقارب 30 في المئة، وذلك مقارنة ببنجلاديش وفيتنام اللتين تقتصر زيادة الوزن والسمنة بين سكانهما عن 1 في المئة فقط، وهو ما يرد في الحالة المصرية إلى قلة النشاط الحركي وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى مجموعة من العادات الغذائية السيئة، وخصوصاً الإفراط في إضافة السكريات البسيطة إلى المشروبات والأطعمة. ومن المنظور العالمي، تتمتع زيادة الوزن والسمنة بين الأطفال بوضع خاص، في ظل تزايد معدلاتها بين الأطفال بوتيرة أسرع من معدلاتها بين البالغين. فعلى سبيل المثال، يوجد حالياً في الصين 15.3 مليون طفل مصابين بزيادة الوزن والسمنة، و14.4 مليون طفل آخرين في الهند يعانون من زيادة الوزن. وتنتج ملايين الوفيات تلك من زيادة الوزن والسمنة نتيجة ارتباطهما الوثيق ببعض الأمراض الخطيرة، مثل داء السكري من النوع الثاني، وبأمراض القلب والشرايين، هذا بالإضافة إلى العديد من الأمراض والاعتلالات الصحية الأخرى، التي ترتبط هي الأخرى بشكل وثيق بزيادة الوزن والسمنة، دون أن يكون هناك وعي أو دراية كافية بهم. فبالنسبة مثلاً للجهاز العصبي -بنوعيه المركزي والطرفي- فتتسبب زيادة الوزن والسمنة في زيادة احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية، وبالصداع النصفي، ومنظومة النفق الرسغي، والخرف والعته المبكر، وزيادة الضغط داخل الجمجمة، وتصلب الأنسجة المتعدد، والخدر في الجانب الخارجي للفخذ. وتمتد تأثيرات زيادة الوزن لتشمل الجهاز التنفسي والرئتين، ولتزيد من احتمالات الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، وبضعف التنفس، وأمراض الرئة المزمنة، والمضاعفات الخطيرة من التخدير العام أثناء العمليات الجراحية. كما تزيد زيادة الوزن من احتمالات الإصابة بمرض النقرس، وبمحدودية مجال حركة الجسم والمفاصل، وبالتهابات المفاصل المزمنة، وآلام أسفل الظهر. ولا تقتصر تأثيرات زيادة الوزن والسمنة على الجانب العضوي فقط، بل تمتد إلى الجانب النفسي، في شكل معدلات إصابة مرتفعة بالاكتئاب المزمن، وإلى الجانب الاجتماعي أيضاً، حيث يعاني هؤلاء الأشخاص من العزلة، والتمييز السلبي في العديد من جوانب الحياة الاجتماعية.