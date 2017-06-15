روسيا ورقابة الإنترنت تاريخ النشر: الخميس 15 يونيو 2017 رقابة الإنترنت صعبة وعديمة الجدوى، وقد أظهر مستخدمو الإنترنت الروس وبرهنوا هذا للحكومة هذا الشهر عندما جعلوا نظامها الحاجب للمواقع الإلكترونية يشتغل ضد نفسه. خلال ولاية الرئيس فلاديمير بوتين الثالثة، التي بدأت في 2012، كثّفت روسيا محاولات تطهير الإنترنت من الآراء «المتطرفة»، ولكن الكريملن لا يملك نظيراً لـ«الجدار الناري العظيم» الصيني الذي يتحكم في الإنترنت من خلال بوابات تفصل بين الجزء الوطني وبقية الشبكة العالمية. وبالمقابل، يتعين على الشركات المقدِّمة لخدمة الإنترنت في روسيا أن تحجب المواقع المدرجة على اللائحة السوداء للهيئة المنظٍّمة للقطاع «روسكومنادزور». ولا شك أن الرقيب سيتمكن في النهاية من التغلب على هذه المشكلة، سواء عبر الوسائل التقنية أو القانونية مثل تمرير تشرع يمنحه صلاحيات أكبر تسمح له بأن يحدِّد لمقدمي خدمة الإنترنت تكنولوجيا الحجب التي ينبغي استخدامها، بيد أن حجب المواقع هو أشبه بلعبة الخلد الذي يظهر في حفرة فتهبّ لضربه بالمطرقة، ولكنه يتوارى بسرعة ليطل عليك من حفرة أخرى، ثم تحاول ربضه من جديد فيختفي ويظهر في حفرة أخرى، وهكذا دواليك. فروسيا، وبعد أن تذوقت حرية نسبية في الإنترنت، باتت أقل قبولاً للرقابة من الصين مثلاً، ثم إنه ومثلما يعرف العالم كله الآن، لديها مجموعة كبيرة من القراصنة المبتكرين الذين لا يكنّون احتراماً كبيراً للقيود، داخلية كانت أو خارجية. وإذا كان استغلال الثغرة التي في نظام رقابة الإنترنت لم يكن يتطلب أي خبرة في القرصنة، فلا شك في أنه سيتم اللجوء إليها إن اقتضى الأمر، مع اشتداد الرقابة وتطورها. ليونيد برشيدسكي* *محلل سياسي روسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»