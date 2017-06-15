التشجيع على التفوق والتميز تاريخ النشر: الخميس 15 يونيو 2017 تولي القيادة الرشيدة اهتماماً استثنائياً بالمتفوقين والمبدعين في المجالات كافة، وتحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم، وذلك من منطلق إيمانها بأن هؤلاء يشكلون القاعدة الأساسية لبناء مجتمع أكثر عطاءً في الحاضر والمستقبل؛ لأنهم يمتلكون القدرة على المشاركة بفاعلية في مختلف مجالات العمل الوطني، وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للدولة. وهذا ما عبّر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لدى استقبال الطلبة الأوائل والمتفوقين في الصف الثاني عشر على مستوى الدولة والطلبة المتفوقين التابعين لمجلس أبوظبي للتعليم وتعليم الكبار وطلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، أول من أمس في قصر البطين، حيث أكد سموه أن «دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تشجع المتفوقين، وتهتم بهم، وتوفر كل ما من شأنه مساعدتهم على مواصلة تفوقهم في إطار نهجها التنموي القائم على دعم الابتكار والإبداع ورؤيتها للعلم بوصفه طريقها الواثق إلى المستقبل والاستعداد لعصر ما بعد النفط». ولا شك في أن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تقديم التهنئة للطلبة المتفوقين وذويهم، وحثهم على الاستمرار في مسيرة التفوق خلال المراحل المقبلة، سواء على المستوى التعليمي أو المستوى العملي، إنما يشير إلى حرص القيادة الرشيدة على تكريس قيم التفوق والتميز، وتقديم الحافز لأبنائنا الطلبة على مواصلة مسيرة التفوق في جميع المجالات، وهذا في حد ذاته ينطوي على رسالة ذات دلالة كبيرة، مفادها أن كل متميز في مجال عمله سوف يلقى الدعم والتقدير من قبل الدولة التي ترعى المجتهدين والمتميزين في كل المجالات، فتكريم المتفوقين لا يقتصر فقط على المجال التعليمي، وإنما أصبح ثقافة عامة تشمل مختلف المجالات، من ثقافة وفن ورياضة وأدب وعلوم، وأصبح منهجاً عاماً تطبقه الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال جوائز التميز السنوية التي تُمنح للموظفين المتميزين في أعمالهم. الأمر المهم الآخر الذي أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو أن «صناعة التفوق عملية مركبة تشارك فيها المدرسة مع الأسرة والمجتمع»، وهذا يتطلب من جميع الأطراف المعنية أن تؤدي دورها على الوجه الأكمل، بداية من الأسرة، مروراً بالقائمين على العملية التعليمية والتربوية في مدارسنا، وانتهاءً بالإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل ترسيخ ثقافة التفوق ليس فقط لدى الطلاب في المدارس والجامعات، وإنما في مختلف مجالات العمل الوطني الأخرى، وبما يواكب تطلعات الإمارات وطموحاتها نحو تحقيق الريادة في المجالات كافة. صناعة التفوق تجسد السياسة العامة للدولة التي تضع في مقدمة أولوياتها رعاية المتميزين والمتفوقين من الطلاب وتشجيعهم والاهتمام بهم منذ المراحل الدراسية الأولى وحتى تخرجهم في الجامعات والمعاهد العليا، باعتبارهم ثروة وطنية ورعايتهم تعد واجباً وطنياً، وباعتبار أن مستقبل هذا الوطن مرتبط بهم أكثر من سواهم، لمواكبة مرحلة ما بعد النفط التي تتطلب الاستثمار في بناء الكوادر المواطنة التي تمتلك المهارات والخبرات، خاصة في التخصصات النوعية التي تسهم في إرساء أسس نظام اقتصادي مستدام قائم على العلم والمعرفة. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.