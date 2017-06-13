نماذج التعددية الثقافية تاريخ النشر: الأربعاء 14 يونيو 2017 كان هذا في مرحلة الستينيات والسبعينيات، مرحلة العلاقة بين العرق والطبقة الاجتماعية، حين كان المهاجرون مختلفين عرقياً وأدنى طبقياً، وكانت مطالبهم مركزة على المطالبة بالحقوق الاجتماعية. وهكذا انتقل مشروع التعددية من مشروع اجتماعي إلى مشروع ثقافي، بمعنى أن المنتمي إلى أقلية ما لا يشعر بأنه بريطاني إلا إذا شعر بأنه مختلف ثقافياً، وبأن تعبيراته عن هذه الاختلافات الثقافية مقبولة اجتماعياً وسياسياً. وكان من حسن حظ بريطانيا أن سياستها المشار إليها في ما يتعلق بإدارة التعددية العرقية قد أثمرت إلى حد مقبول في بناء روح تعددية في المجتمع البريطاني. إذ لا يستغرب مثلاً أن نجد شرطياً بريطانياً من شرطة الحدود وهو يرتدي عمامة مميزة للأقلية السيخية، في اعتراف رسمي بالتعددية البريطانية، دون السقوط في منزلقات منع هذا المواطن، وهو يؤدي خدمة عامة في مكان حسّاس يشكل الانطباع الأولي عن المجتمع البريطاني للزائر لبريطانيا، مِن حقه في ارتداء زيه المميز بزعم المساواة من خلال منع الرموز الدينية. وهنا يكمن نجاح النموذج البريطاني، أي أن سبب النجاح في تقديري يتمثل في كون سياسة التعددية تقبل بالاختلافات الثقافية ولا تسمح بتحويلها من اختلافات إلى خلافات. صحيح أن النجاح البريطاني لا يصل إلى مستوى نجاح النموذج الكندي على سبيل المثال، والمبني على «سياسة الاعتراف»، لكنه نجاح معقول ومنظور قياساً إلى النموذج الفرنسي في تدبير التعدّدية، والذي تحوّلت فيه الاختلافات الثقافية أو تكاد إلى خلافات سياسية، وصلت إلى حدّ الاعتداء على الحرية الفردية (قضية البروكيني)، بزعم الدفاع عن قيم الجمهورية والتي تعتبر الحرية إحدى أسسها! وهكذا يدفع التخبط في إدارة التعددية إلى انتهاك الحرية باسم الحرية، وإلى ضرب قيم الجمهورية باسم الدفاع عن قيم الجمهورية! وهذه نقطة أخرى تبرز اختلاف نماذج التعددية في الدول الغربية واختلاف مساراتها، ففي الوقت الذي يطلب عناصر من الشرطة الفرنسية من امرأة مسلمة على شاطئ نيس خلع سترتها، في انتهاك صارخ للحريات الفردية، تصدر الحكومة الكندية قراراً يسمح للشرطيات الكنديات المسلمات بارتداء الحجاب في فترة العمل في الشرطة الفدرالية، إذا ما رغبن في ذلك. والجدير بالذكر أن هذا القرار لم يأت استجابة لمطالب من الأقلية المسلمة في كندا، وإنما في إطار تشجيع النساء المسلمات على الانخراط في سلك الشرطة الفدرالية. أي في إطار مواصلة «سياسة الاعتراف» التي تعدّ العنوان الأبرز لسياسة التعدّدية الكندية، والتي نظّر لها ألمع المثقفين الكنديين «تشارلز تايلور»، واعتمدها السياسيون رسمياً في السياسة العامة للدولة الكندية، بدءاً من الوزير الأول الكندي الأسبق «بيير ترودو»، وتحديداً في سنة 1971، حين أصدر قراراً ينص على أن التعددية هي «سياسة حكومية رسمية»، وهي سياسة تحمي الحريات الثقافية للأفراد وتعترف بالإسهام الثقافي للأقليات على تنوعها في الهوية الجامعة للمجتمع الكندي. وجدير بالذكر أن ترودو الذي سنت حكومته هذا القانون، هو أب الوزير الأول الحالي. ------------------ *أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي