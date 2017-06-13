قطر.. وتأزيم الأزمة تاريخ النشر: الأربعاء 14 يونيو 2017 نتمنى على قطر أن لا تقع في فخ «الضحية» الشماعة التي ترفعها التيارات المتمظهرة بالإسلام كلما ساهمت في تأزيم أمورها بيدها الممتدة للمتطرفين وممارسي العنف، مما لم يسبق إليه أحد في التاريخ المنظور ولا المغمور. فلو استمرت على هذا فستكون قد بلعت الطُعم المسموم للجماعات والتنظيمات الخارجة عن كل ما يعيد الإنسانية إلى مكانها الصحيح وقيمتها المعتبرة في الكون. وإذا كان في العقل الباطن القطري الغارق في البحث عن مكانة في السياسة تتقدم فيها أشقاءها في الخليج وتريد أن تمثل دور الريادة واللعب على الحبلين واستخدام أكثر من وجه في التعامل مع الأزمات الطاحنة للأمة منذ إطلالة «الربيع العربي» بوجهه الكالح على الأمة بشقيها العربي والإسلامي، فإن الأفكار الشاردة لتلك الجماعات التي ضلت طريق الرشد، ليست أداة إنقاذ لها في هذه المرحلة الحساسة من حياة الأمة. الاتجاه نحو «التدويل» للرد على قرارات الأشقاء في مجلس التعاون، لن يعود عليها بالنفع، فحاجتها للاعتراف بما جنته يداها أكثر من الذهاب بعيداً أعمق مما ينبغي. مما ندركه أن قطر لم تكن يوماً دولة حزبية، وليست شقيقاتها في التعاون كذلك، فاللعب في الوقت الضائع بالأوراق السياسية التي تتقطر حزبية من أي ملة كانت، لا تصب في مصلحة النظام الحاكم. تاريخ الأحزاب في العالم العربي لم يقدم صورة ناصعة في أي من فترات التاريخ الحديث والتي بدايتها نشأة الدولة القومية بعد جلاء الاستعمار سياسة وبقاءها فكراً وثقافة واقتصاداً. فاللعب بحبل الأحزاب وقته قصير جداً، كقصر عمر الأحزاب السياسية التي جاءت بالويل للعالم العربي، لاسيما تلك التي تعنونت بالإسلام. وما تمارسه الأحزاب الدينية على مستوى العالم الأكبر خلاصته تشويه إسلام العسل المصفى والمسنود بسنة المصطفى، وصناعة نسخة ممسوخة يروجها «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» و«الحوثيون» و«حزب الله» والنظام الإيراني. يصحو العالم لكي يكتشف أن في كل زاوية مشتعلة في العالم العربي يد قطرية زادت الطين بلة والنار حطباً من المال السياسي، حيث كشفت صحيفة «الشرق» السعودية، نقلاً عن مصادر مقربة من نظام الحكم في الدوحة، أن قطر تورطت بتمويل أنشطة إرهابية بقيمة 64.2 مليار دولار أميركي من عام 2010 وحتى 2015. أموال لو وزعت على فقراء الأرض لوسعتهم وأغنتهم عن السؤال والتسول وشكوى ضيق الحال، ولطوقت دعوات هؤلاء عنق أهل «الدوحة» بالسلام والوئام والانسجام، بدل المزيد من التأزم واختلاق الآلام والأوجاع للمكتوين بنار تلك الأوراق السياسية الحارقة لمحاولات ردم الصدع وتضييق الفجوات، بدل شق الصف الخليجي المتوحّد. جاءت قطر لتضرب بتصرفاتها هذا «التوحد» عرض الحائط وتضعه في وضع لا يحسد عليه. فقطر حاصرت نفسها قبل أن يقاطعها الأشقاء منذ أيام، فلتراجع من جديد كافة أوراقها السياسية التي لعبت بها طوال ثلاثة عقود مضت على صبر دول مجلس التعاون عليها، حتى مل الصبر من صبرهم فكانت الحصيلة تلك القرارات التي تعد أكثر نفعاً لدولة قطر الوطنية، بدل أن تذهب لقمة سائغة بفم ملوثي الإسلام الصافي. وهنا لا ينفعها القيء لإخراج ذلك الطُعم المسموم في أفكاره وآثاره المدمرة، وما «الربيع العربي» عنا ببعيد. يا أهلنا في قطر: أليس فيكم رجل رشيد؟!