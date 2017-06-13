الإعلام ودوره في تعزيز القوة الناعمة للدولة تاريخ النشر: الأربعاء 14 يونيو 2017 لطالما كان الإعلام أداة مهمة تسهم بدور محوري في بلورة الرأي العام وتشكيل اهتماماته، لكنه وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي طرأ على مختلف وسائله، التقليدية منها والجديدة، وما أحدثه ذلك التطور من انفتاح عالمي غير مسبوق على مختلف فضاءات الكلمة، أياً كان مصدرها، فقد أصبح الإعلام قوة حقيقية لا يمكن الاستهانة بتأثيرها أو التقليل من شأنها ليس فقط في مخاطبة الأمم والشعوب، بل كذلك في صياغة ملامح حاضرها ومستقبلها. ولا يختلف اثنان على أن هذه القوة الجبارة التي بات يشكلها الإعلام هي سلاح ذو حدين، قادر على البناء أو الهدم، لاسيما في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها منطقتنا العربية في السنوات الأخيرة وما أفرزته من أزمات وصراعات لا ينكر أحد أن الإعلام الضال والمضلل أسهم عن وعي أو دون وعي في إذكائها، بما صبّ في صالح مخططات التطرف والفكر الظلامي. ولأن القيادة الرشيدة التي أنعم بها الله –عزّ وجل- علينا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لطالما امتلكت إدراكاً كبيراً للدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام، فإنها حرصت كل الحرص على إيجاد إعلام وطني محترف ومسؤول، قادر على العبور بشعب الإمارات نحو بر الأمان وسط كل السوداوية المحدقة بالمنطقة والارتقاء به في مختلف عوالم الإنجاز والريادة. ليس هذا وحسب، بل إن الإمارات وفي ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة أسهمت ولا تزال بدور مشهود في صقل التجربة الإعلامية العربية وتطويرها بما فيه خير ومنفعة شعوب المنطقة. وتعكس تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رؤية عميقة وشاملة لدور الإعلام في التصدي لآفتي التطرف والإرهاب من جهة، وإسهامه الكبير في توعية الأجيال وتنشئتها وطنياً وأخلاقياً وثقافياً واجتماعياً من جهة ثانية، فضلاً عن دوره الكبير في دعم مسيرة التنمية ورفدها بما يلزمها من أسمى القيم والأخلاق من جهة ثالثة، وفي هذا الإطار جاء قول سموه متحدثاً إلى الإعلاميين: «الكلمة شرف ومسؤولية يجب صونها والحفاظ عليها بالأمانة والنزاهة والحيادية في التعامل معها، وهي قيم تكفل للكلمة أثرها الإيجابي في المجتمع، والإعلام شريك في مسيرة البناء، وهذه الشراكة تأتي مع مسؤولية كبيرة من جانب الإعلاميين، لاسيما في حسن توظيف الكلمة لتكون عوناً على بناء المستقبل». كما جاء إعراب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال هذه الأمسية الرمضانية عن كامل تقديره للدور الوطني الكبير الذي يقوم به إعلامنا الإماراتي، لاسيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الإمارات، وتشديد سموه على أن ترسيخ الثوابت الوطنية وحشد الطاقات الإيجابية في اتجاه مزيد من التطور والبناء مسؤولية جماعية يتحمل الإعلام الجانب الأكبر منها، ليعكس أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الوطني كأحد أبرز أوجه القوة الناعمة للدولة التي تسعى إلى تعزيز الوجه الحضاري للإمارات وترسيخ المكانة المرموقة التي تحظى بها بين الأمم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية