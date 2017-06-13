الاتحاد الأوروبي و«ماي» الجريحة تاريخ النشر: الأربعاء 14 يونيو 2017 الحجة الوحيدة المقبولة لتبرير قرار رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي» بعدم التنحي عن منصبها كرئيسة وزراء، بعد الانتخابات الكارثية التي خاضتها مؤخراً، والتي أثخنتها بالجراح، هي اقتراب موعد الجولة الأولى من محادثات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست» التي ستنطلق في 19 يونيو الجاري. وكان العد التنازلي لانطلاق هذه العملية التي ستستغرق عامين، قد بدأ منذ التاسع والعشرين من مارس الماضي، عندما فعّلت «ماي» المادة 50 من معاهدة لشبونة والمتعلقة بخروج بلادها رسمياً من الاتحاد الأوروبي، وأهدرت شهرين على حملة انتخابية فاشلة. هناك قدر من الوجاهة في رغبة «ماي» المعلنة «في مواصلة عمل الحكومة»، ولكنها رغبة مشوبة أيضاً بنوع من اليأس. والمشكلة هي أن القادة الأوروبيين لن يفعلوا الشيء الكثير، لإزالة هذه الشائبة من اليأس، وأن ماي ستكون في نهاية المطاف هي المسؤولة عن إنقاذ نفسها. وشعار «مواصلة عمل الحكومة» هو الشعار الجديد المفضل لـ«ماي»، الذي حل محل شعارها السابق وهو «قوية ومستقرة»، الذي لم يحقق ما كان مأمولاً منه في الانتخابات الأخيرة، التي فقد فيها «المحافظون» أغلبيتهم، وباتوا مضطرين رغماً عنهم، إلى إبرام صفقة مع«حزب الاتحاد الديمقراطي» اليميني الإيرلندي الشمالي، حتى يتمكنوا من الاستمرار في ممارسة الحكم. وشعار «عدم الوصول لصفقة أفضل من إبرام صفة فاشلة» الذي دأبت ماي على ترديده في خطبها العامة - والمنصوص عليه في مانيفيستو حزبها- لم يعد قابلاً للتطبيق الآن، لأن الأحزاب الأخرى، وخصوصاً حزب العمال، الذي حسّن من مستوى تمثيله في البرلمان، تؤيد كلها نسخة أكثر ليناً من البريكست. فنحن نجد الآن أن شخصيات سياسية مثل نيجل فاراج، الزعيم السابق لـ«حزب الاستقلال البريطاني»، وأحد مهندسي استفتاء «بريكست» يتحدث في الوقت الراهن عن«الارتداد» إلى صفقة على النمط النرويجي تبقي بريطانيا في السوق المشتركة للاتحاد، وتسمح - ضمناً- بحرية الحركة للعمالة ضمن إطار دول الاتحاد الأوروبي. كما عاد الحديث مجدداً عن صفقة على النمط التركي، تبقي بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ولكنها تخرجها من السوق المشتركة، مع ذلك. في الوقت ذاته، نجد أنه ليس هناك ثمة سبب، يدعو زعماء دول الاتحاد الأوروبي لجعل حياة «ماي» السياسية أيسر مما هي عليه. فحتى الآن نجد أن الفوضى التي أحاطت بالتصويت على الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، قد ساعدت الساسة البريطانيين المؤيدين للاتحاد على إلحاق الهزيمة بالشعبويين القوميين في دول غرب أوروبية كبرى. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أمّن حزبه الجديد تماماً- تقريباً- حقق فوزاً تاريخياً في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتبوأ الصدارة في استطلاعات الرأي في بلادها، والتي يرجح أنه سيعاد انتخابها في سبتمبر المقبل، بات لديهما الآن التفويض اللازم لخوض معارك ضارية. وإذا ما مضت مثل هذه المعارك قدماً، فإنها ستؤدي على الأرجح لتعزيز فرص الحزب الوسطي الحاكم في إيطاليا في هزيمة حركة «خمسة نجوم» المناهضة للاتحاد الأوروبي، في الانتخابات العامة التالية كما فعلوا في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد الماضي. لذلك فإن الاستراتيجية المبدئية للأوروبيين، التي تعتمد على كسب الوقت، ودفع بريطانيا لمعاقبة نفسها- تبدو الآن أفضل من ذي قبل، خصوصاً بعد الانتخابات البريطانية الأخيرة. يتعين على ماي أن تبدأ بشكل فعلي، في الدفع نحو نسخة أكثر ليناً من البريكست. وإذا ما فعلت ذلك، فإن المشاهد التي ستترتب على رفض قادة الاتحاد الأوروبي لنهجها ستكون رهيبة. فقادة الاتحاد الأوروبي وبيروقراطيو بروكسل الذين يقودهم جان كلود جانكر رئيس المفوضية الأوروبية، سيتجنبون بقدر الإمكان أن يبدوا وكأنهم يركلون «ماي» بعد سقوطها على الأرض. فالبحث عن تسوية أو حل وسط، هو في نهاية المطاف ما تفعله أوروبا عادة، وما تفعله أفضل من غيرها في معظم الأحوال. أسوأ خطاً يمكن أن ترتكبه «ماي»، هو الاستمرار في التظاهر بأنه مازال لديها أوراق قوية يمكن أن تلعب بها. فمثل هذا التظاهر سيجعل قادة الاتحاد الأوروبي، يفقدون الاهتمام بأمرها، وينأون عنها، ويتركونها لمصيرها، ويتوقعون من الآليات السياسية البريطانية أن تختار شريك تفاوض آخر، لديه وقت أقل مما كان لديها، للانتهاء من المحادثات. والحضور القوي لأنصار البريكست في مجلس وزراء ماي، يجعل مثل هذا السيناريو محتملاً، ولكن الوقت لم يفت بعد بالنسبة لماي كي تحاول تجنب مثل هذا الاحتمال، وطرح نوع من الحل الوسط على الطاولة، سواء كان على غرار النموذج النرويجي، أو النموذج التركي. ليونيد بيرشيدسكي كاتب روسي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»