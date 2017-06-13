الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يونيو 2017 توسيع عضوية منظمة «شنغهاي».. وخطة لتطوير الجيش الكندي في مقاله المنشور أمس بـ«تشينا ديلي» الصينية، وتحت عنوان «التوسيع يجدد حيوية منظمة شنغهاي للتعاون»، رأى «لي ليفان» أمين عام «مركز دراسات منظمة شنغهاي» بأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، أنه في القمة الـ17 لمنظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت الخميس الماضي في العاصمة الكازاخية أستانا، شهدت انضماماً رسمياً للهند وباكستان إلى هذا التكتل الإقليمي الذي تأسس عام 2002 ،ويضم جمهورية الصين الشعبية وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وخلال القمة تمت صياغة اتفاقية لمكافحة التطرف. هذا العام تمر الذكرى الخامسة عشرة لصياغة ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون، وأيضاً الذكرى العاشرة لإبرام معاهدة طويلة الأجل تتعلق بحسن الجوار والصداقة والتعاون بين جميع الدول المنضوية في المنظمة. وحسب الكاتب، فإن الصين طورت شراكة استراتيجية شاملة مع معظم دول آسيا الوسطى، وهذا ما يعتبره الكاتب دليلاً على أهمية منظمة شنغهاي التي تجاوز عمرها الآن 16 عاماً. وإذا كانت المنظمة أكدت منذ تأسيسها على الوحدة، فإنها الآن بحاجة إلى جهود متعددة الأطراف، وإلى مزيد من الكفاءة في تطبيق خططها. إجراءات انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة بدأت منذ 2015، أثناء قمة «يوفا»في روسيا، وهي خطوة لا تتعلق بمجرد التوسع، بل بتحسين أداء المنظمة. وبعد انضمام نيودلهي وإسلام آباد إليها ستساهم المنظمة بـ25 في المئة من الناتج العالمي، بعدما كانت مساهمتها سابقاً 15 في المئة، وبات سكانها يشكلون ما نسبته 44٪ من إجمالي سكان العالم، وسيتسع نطاقها الجغرافي ليصل إلى جنوب آسيا، كما ستزداد مساحتها لتصبح 60٪ من إجمالي منطقة أوراسيا، وستلعب دوراً أكبر في حماية الاستقرار الإقليمي، وتحسين النظام الدولي. الكاتب يرى أن انضمام باكستان والهند للمنظمة سيحسن العلاقات الثنائية بينهما، خاصة أنهما يدركان أهمية العلاقات التجارية مع دول آسيا الوسطى والصين وروسيا. وسيكون بمقدور نيودلهي تطوير التعاون مع روسيا الغنية بمصادر الطاقة، وأيضاً مع دول آسيا الوسطى من أجل تحقيق التكامل بين منظمة شنغهاي من جهة، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي من جهة أخرى. «جابان تايمز» تحت عنوان «نتائج الانتخابات البريطانية معضلة سياسية»، رأت «تينا بوريت» أستاذة العلوم السياسية بجامعة صوفيا، أن رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي» التي دعت إلى انتخابات برلمانية مبكرة، أي قبل موعدها بثلاث سنوات، كانت تأمل في تعزيز أغلبية حزب «المحافظين» داخل البرلمان البريطاني، وفي الوقت نفسه تعزيز رسالتها الشخصية المتمثلة في دخول مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست» التي ستبدأ يوم 19 يونيو الجاري، انطلاقاً من أرضية سياسية صلبة. «ماي» التي رجحت استطلاعات الرأي في أبريل الماضي فوز حزبها على «العمال» بفارق 20 نقطة، لا تستطيع الآن التنصل من مسؤوليتها عن تحويل الأغلبية التي كان يحظى بها حزب «المحافظين» وبهامش طفيف داخل مجلس العموم البريطاني إلى أقلية، حيث خسر حزبها 12 مقعداً، وفقدت الحزب- رغم فوزه في الانتخابات- أغلبيته المطلقة، رئيسة الوزراء البريطانية الآن تعتمد على التحالف مع الحزب «الوحدوي الديمقراطي» الإيرلندي الشمالي، كي تستطيع تمرير القوانين داخل البرلمان، لكن التحالف مع هذا الحرب، الداعم للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قد يضعف من شعبية «المحافظين». الكاتبة ترى أن «ماي» التي اعتادت الحذر قد دخلت عبر دعوتها للانتخابات المبكرة، في مغامرة، لكنها فشلت، فنتائج الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي ألحقت الضرر بسلطتها داخل حزب «المحافظين» وأيضاً ستضعفها عندما تجلس مع قادة الاتحاد الأوروبي من أجل بدء عملية التفاوض حول عملية «بريكست»، كما أن موجة الانتقادات الموجهة لرئيسة الوزراء ستنال من وعدها المتمثل في تأسيس «حكومة قوية ومستقرة». «تورونتو ستار» في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «لايستطيع الليبراليون خذلان الجيش مرة أخرى»، رأت «تورونتو ستار» الكندية أن خطة تطوير القوات المسلحة الكندية لاقت ترحيباً من الجيش الكندي، ومن كل شخص مؤمن بأن كندا ينبغي عليها حيازة القدرات العسكرية التي تجعلها قادرة على استخدام القوة في دعم نواياها الحسنة. وحسب الصحيفة لطالما كلفت كندا نساءها ورجالها في القوات المسلحة بمهام قاسية وعمليات خطيرة دون أن تزودهم بالمعدات الحديثة التي يحتاجونها. ويبدو أن الحكومات الكندية من «المحافظين» و«الليبراليين» لم تنجح في مهمة شراء وحيازة أسلحة جديدة للقوات الكندية، والنتيجة أن هذه الأخيرة باتت تعتمد على طائرات حربية قديمة وسفن حربية متهالكة. الآن وعدت الحكومة الكندية الليبرالية بزعامة «جاستن تورودو» بإيجاد حل لهذه المعضلة، من خلال سياسة دفاعية جديدة تستثمر مليارات الدولارات في القوات المسلحة الكندية. لكن يبدو أن مضمون الخطة لا يلبي توقعات الناخبين الليبراليين الذين صوتوا في 2015 لصالح «ترودو»، فالأمر يتعلق بالبنى التحتية، والإنفاق على برامج اجتماعية، ولا تتعلق بالطائرات الحربية ولا بالفرقاطات. وحسب الصحيفة، فإنه في مارس الماضي استبعد «بيل مورينيو» وزير المالية الكندي 8 مليارات دولار من ميزانية التسليح الخاصة بوزارة الدفاع الكندية. الآن أطلقت الحكومة الكندية وعوداً بإنفاق ما يزيد على 62.3 مليار دولار خلال العشرين عاماً المقبلة، ثلثا هذا المبلغ سيتم تخصيصه لشراء معدات عسكرية، ما يعني تحديث الجيش الكندي، الخطة تتضمن 88 طائرة مقاتلة، وهو عدد تقول الصحيفة إنه أكثر من العدد الذي سبق وأن خطط له «المحافظون» في حكومتهم السابقة، والذي لم يتجاوز 65 طائرة حربية، وتتضمن الخطة تزويد البحرية الكندية بـ15 سفينة حربية. خطة وزير الدفاع «هارجت ساجان» تقوم على ميزانية عسكرية تتنامى خلال العقد المقبل، من 8.9 مليار دولار إلى 32.7 مليار دولار، أي بمعدل زيادة نسبته 70 في المئة. وبموجب هذه الخطة ستصل نسبة الإنفاق الدفاعي في كندا إلى 1.4٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت 1.1٪، ولا تزال هذه النسبة، أقل من الـ 2٪ التي يطالب بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي. إعداد: طه حسيب