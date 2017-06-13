الدوحة أمام خيارَين متساويَين في الصعوبة تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يونيو 2017 تستحضر الأزمة الراهنة في الخليج أزمات أخرى في التاريخ العربي المباشر، ولكنها تنفرد بخصوصيات كثيرة أهمها أنها ليست مفتوحة على أي خيارات عسكرية ضد قطر، سواء لأن الأمر لا يحتاج إلى ذلك باعتبار أن إغلاق الحدود والأجواء إجراءٌ كافٍ، أو لأن الحال يستبعد احتمال التفكير في عمل عسكري. ثم إن الولايات المتحدة خلصت إلى توضيح موقفها بتبني مطالب السعودية ومصر والإمارات والبحرين واتهاماتها لقطر، وإن لم تتبنَّ الإجراءات المتخذة ضدّها. ولعل تركيز الرئيس دونالد ترامب على «وقف تمويل الإرهاب» ودعوة الوزير ريكس تيليرسون الدوحة إلى التفاعل مع «بواعث قلق جيرانها»، استهدفا قطع الطريق على أي «تدويل» يعقّد الأزمة ولا يحلّها. ذاك أن دولاً كثيرة قد ترغب في التدخّل رغبةً منها في تحقيق مكاسب، أو الحصول على أوراق مساومة دولية وإقليمية، وليس بالضرورة لمصلحة قطر. لم تشهد الأزمات السابقة تعاملاً بهذه الصيغة المركّزة عربياً، بمعزل عن وجود دور خارجي سابق أو لاحق. كان الغزو العراقي للكويت استدعى ردّاً أقصى دولياً- خليجياً- عربياً قاد إلى حرب، وقبله كان هناك اصطفاف دولي- عربي متفاوت الأدوار خلال الحرب العراقية- الإيرانية. وفي مختلف الأزمات التي شهدها لبنان (1975) والكويت (1961) والأردن (1970) واليمن (1962)، كان هناك تورّط عسكري عربي أو تحريك لقوات، بالتزامن مع نشاط دبلوماسي عربي للحدّ من تفاقم الأوضاع. وحتى في الأزمات التي انبثقت من تداعيات «الربيع العربي» كان التدخّل العسكري الأطلسي في ليبيا (2011) بغطاء الجامعة العربية، وقد حاولت الجامعة إنهاء الأزمة السورية قبل أن تتدوّل من دون أن تتمكّن الأمم المتحدة من لعب دور إيجابي فاعل فيها. وعلى رغم أنه كان هناك دور أكبر للمنظمة الدولية في اليمن وليبيا إلا أنه لم يحل دون تفجّر الصراعات الداخلية عام 2014 ما اضطر السعودية لتشكيل تحالف دولي للدفاع عن الشرعية في اليمن، فيما اضطرّت مصر لرفع مستوى دورها تدريجاً في ليبيا بسبب تصاعد المخاطر على حدودها. الاتهامات بدعم الإرهاب وتمويله في موسم انخراط أميركي متزايد في الحرب على «داعش»، وبتطوير التقارب مع إيران في أوج مواجهة خليجية- أميركية معها، ليست باتهامات بسيطة أو افتراضية وتقتضي المصلحة الوطنية لأي دولة، وبالأحرى لقطر، أن تواجهها لتبديد أي التباس، لا الاكتفاء بنفيها واعتبار أن هناك تحاملاً غير مبرّر عليها. فالدوحة الآن أمام معادلة تضع مصداقيتها في كفّة ومصداقية واشنطن والرياض والقاهرة وأبوظبي والمنامة مجتمعة في كفّة أخرى. وعندما يتعلق الأمر بملفَّي الإرهاب وإيران، ثم يصل إلى هذه القطيعة، فلابد من رؤية قطرية مختلفة للمشكلة تراعي مستقبل العلاقات مع الخليج بمنظور الروابط الاجتماعية والجوار الجغرافي. ولابدّ أيضاً من حساب دقيق للخيارات في ضوء المصالح المتداخلة، الوطنية والخليجية. وأي انتقال لقطر إلى محور إقليمي غير عربي سيكون طريقاً شاقاً وأكثر كلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، داخلياً وخارجياً، ولا نتائج مضمونة له في طيّ الاتهامات بالإرهاب. وفي المقابل هناك خيار الوساطة الكويتية، فهي تبقى السبيل الأفضل، وخصوصاً إذا دُعمت بدور أميركي.