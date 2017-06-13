خطوات مهمة لمكافحة ظاهرة التسول الإلكتروني تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يونيو 2017 هناك الكثير من الظواهر السلبية التي نتجت عن الثورة التكنولوجية الهائلة وغير المسبوقة، وخاصة في الإنترنت، وتفاقم العديد من هذه الظواهر مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، ولعل من بين الظواهر السلبية التي تزداد بشكل ملحوظ في الإنترنت هي ظاهرة «التسول الإلكتروني»، حيث ترك المتسولون طرق التسول التقليدية وأصبحوا يعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا لاستجداء الناس بأساليب متعددة، فبعد أن كشفت المجتمعات أساليب التسول التقليدي ومن بينها ظهور المتسولين بألبسة رثة، وحمل تقارير طبية مزورة، أو شهادات كاذبة عن الوضع الذي يعيشونه، بالإضافة إلى أساليب مقززة، من بينها تشويه مصطنع (باستخدام أساليب التجميل وتغيير الخلقة) لأجزاء من الجسم لإثارة عطف الناس، وبعد أن كشفت كل هذه الأساليب التي لم تعد تنطلي على أحد، فقد سخر المتسولون التكنولوجيا الحديثة وأصبحوا يعتمدون على الإنترنت، وخاصة البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل جمع المال. وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على القضاء على هذه الظاهرة وتعمل على مكافحة كل أشكال التسول. وفي هذا السياق فقد أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعية لمكافحة التسول الإلكتروني، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الوعي بالقضايا التي تهم المجتمع. ولا شك في أن مثل هذه الظواهر لا يمكن محاربتها والتخلص منها من دون وجود تعاون مجتمعي، بل ولا يمكن أن تنجح هذه الحملة وغيرها من الحملات الأخرى من دون تفاعل الناس معها والأخذ على محمل الجد التحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية من الاستغلال عبر الإنترنت، وضرورة التواصل مع الجهات المعنية من أجل ضمان معالجة ناجعة لها، ولتحقق الهدف النهائي منها وهو التخلص من هذه الظاهرة، فالمتسولون إلكترونياً يستخدمون أيضاً أساليب مختلفة ربما تثير الشفقة، حيث يلجؤون إلى الوثائق التي يسهل تزويرها باستخدام التقنيات الحديثة، ويعرضون صوراً مثيرة للشفقة والعطف، فضلاً عن سرد محكم لقصص ليست حقيقية ولأوضاع غير واقعية. وكما هي الحال بالنسبة إلى التسول التقليدي، فإن التسول الإلكتروني ينطوي على مخاطر عدة، بل وربما يكون أخطر، فقد يستخدم من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية من أجل الحصول على التمويل، كما يمكن أن يستغل من قبل عصابات إجرامية، وحتى قد يلجأ إليه أشخاص عاديون في المجتمع عندما يواجهون ضائقة مالية أو رغبة في جمع المال بأي وسيلة، وقد كشفت المتابعات والتحقيقات أن هناك الكثير ممن يلجؤون إلى التسول، سواء التقليدي أو الإلكتروني ليسوا بحاجة، وإنما يستسهلون الرزق ويسعون إلى الثراء من خلال هذه الطريقة مستغلين طيبة الناس وكرمهم ورغبتهم في الأجر. وهذا لا يعني أنه لا يوجد هناك أناس محتاجون بالفعل، سواء من الفقراء أو عابري السبيل أو المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة في تغطية تكاليف العلاج، ولكن هذا كله محل اهتمام ورعاية رسمية وشعبية، وهناك العديد من المؤسسات التي تتولى الاهتمام بكل الفئات المحتاجة، ويمكن الوصول إليها بكل يسر، حيث تتولى مهمة التأكد من حاجة الأشخاص ولديهم العديد من الوسائل لضمان مساعدة كل من يحتاج إلى المساعدة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية