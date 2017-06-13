قطر والسير على حافة الهاوية تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يونيو 2017 لا أحد يضمر الشر للشعب القطري الشقيق كما يروج الإعلام الإرهابي القائم على أجندة مسيّسة تآمرية، ونحمد الله أن بوق الإرهاب «الجزيرة» قد انفضحت واتضحت للعالم العربي والعالم أجمع هي وغيرها من القنوات والمنصات التابعة للنظام القطري، التي تتم إدارتها بأيدٍ «إخوانية» إرهابية، وتنفخ في كير فتنتها زُمر المرتزقة من أشباه الإعلاميين، وما هم بإعلاميين. ولكن كل ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي، وردّة فعل الشارع تجاه النظام القطري، ليس إلا غيضاً من فيض، وقليلاً من كثير من الاستياء الذي طفح كيله وفاض عن طاقة التحمل والصبر، وقد دام وتراكم على مدى الـ20 سنة الماضية. فالدول العربية، وجميع الدول الإسلامية التي ذاقت من ويلات تآمر النظام القطري ودعمه للإرهاب، واختلاق الفتن في المجتمعات الآمنة المطمئنة، حرصت اليوم على أن تضع النقاط على الحروف بردع النظام القطري، وتحييد مواقفه التخريبية لأمن واستقرار كل الدول العربية. ولو كان الخلاف في الأزمة الحالية بين أطراف متساوية في العدد والعدة، ومتعادلة في الحجج والأدلة، لكان مفهوماً عنادهم في المكابرة والمغامرة وسياسة القفز على حواف الهاوية، والتمسك بموقفهم القائم على الخطأ والخطل، واللعب على حبال الخطر، ولكن في حقيقة الأمر فإن وزن وعدد الدول التي أيدت المقاطعة وسارعت في إعلان قطع علاقاتها مع قطر دليل واضح وحاسم للنظام القطري بأنهم مخطئون ومذنبون، وينبغي عليهم إعادة هيكلة سياستهم وعلاقاتهم مع دول المنطقة، وإثبات حسن النوايا في كل الملفات التي كانت المنطقة تعاني منها الأمرّين، وصبرت عليها طوال السنوات الماضية احتراماً للشعب القطري، ومراعاة للأعراف والمبادئ العربية، ورغبة في إبعاد المنطقة عن الأزمات السياسية، ولأولوية الجهود الرامية لتحقيق الرفاهية والنماء لشعوب المنطقة. وقائمة الـ 59 يبدو أنها قائمة أولية فحسب، وجارٍ التحقق من أسماء أخرى دعمت الإرهاب وسهلته، وسعت في نشر الخراب والدمار في المنطقة. والواجب اليوم على النظام القطري أن يحذو حذو الدول التي كشفت أولئك الإرهابيين، ويطردهم أو يسلمهم للعدالة، لكي تثبت قطر حسن نيتها وطيبة جيرتها، وأنها بالفعل دولة عربية أصيلة وإسلامية معتدلة. وحسب القوانين المدنية والأعراف القانونية فإن من يتستر على مجرم، أو يؤوي إرهابياً، فهو مجرم ومساند ومساعد على تنفيذ الشر والجرائم، ولذا فلابد لقطر ونظامها من التفكير والتأمل في خطورة عواقب ما أقدمت عليه، والرجوع عن مغامرتها غير المحسوبة، التي هي كفيلة بإرجاعها إلى الوراء عشرات السنين بدلاً من أن تقدمها وتطورها. وعلى رغم أن الأزمة الحالية تحمل مخاطر عديدة، وعلى رأسها استنجاد قطر بأردوغان وروحاني لحماية الإمارة الصغيرة، وبرغم أن هذا السلوك متوقع من سوابق الانتهازية التي ميزت السياسة الخارجية القطرية، وقد كانت هي أول من انفتح على إسرائيل، واستقبلت القادة الصهاينة، وكذلك دعمت الدوحة «حزب الله»، برغم كل ذلك ولجوء حمد بن خليفة إلى الشيطان في سياسته العنجهية الطائشة، يبقى أن الوضوح مع قطر أفضل من سياسات المراعاة والمجاملة السابقة. نعم الوضوح أفضل لأن سياسة المراعاة والمجاملة فشلت ودفعت قطر إلى مزيد من التمادي والاندفاع في برامج شراء الذمم وتمويل الإرهاب ومحاولة زرع بذور عدم الاستقرار في الخليج العربي، وهذا التمادي رأيناه في تمويل قطر لمن يستهدف أبناء الإمارات في اليمن، وهذه الجريمة موثقة وواضحة، وسكين التآمر وصلت إلى العظم، ناهيك عن دعم الإرهاب الشيعي ضد الاستقرار في البحرين، والإرهاب الذي يستهدف المصريين في حياتهم اليومية. فالوضوح برغم عمق الأزمة أفضل لأنه يقطع الشك باليقين، ويكشف لنا عمن يعمل ضد الوطن واستقراره ويستهدف مصالحنا المشتركة مع أشقائنا وأصدقائنا، ولا شك أن الأزمة عميقة ولكنها نتيجة التصرفات القطرية، وتوجيه النظام القطري ومساره الخبيث وعقليته المرضية وانتهازيته التي سببت الخراب والدمار للعديد من الدول العربية.