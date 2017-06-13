ثلاث ملاحظات على أزمة النظام القطري تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يونيو 2017 تتسارع الأحداث والتطورات المرتبطة بالأزمة التي خلقها النظام القطري بممارساته المرفوضة خليجياً وعربياً، وأود أن أركز من بينها على ملاحظات ثلاث، تتعلق الأولى منها بإدارة قطر للأزمة، والثانية باحتمالات نجاح جهود الوساطة، والثالثة بالمواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة. أما بخصوص الإدارة القطرية للأزمة فقد لاحظ الجميع أن النظام القطري يدعي زيف الاتهامات الموجهة إليه، ومشكلة هذا النوع من الدفاع عن النفس أن الوقائع المعلنة تكذّبه، فإذا كان من يتهمون قطر بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما فيها الدول اللصيقة بقطر، لا يعلنون وثائق تدمغها بذلك فإن «الجزيرة» وسلوكها تكفيهم، فهل من دليل أبلغ من استضافة معارضين يسعون لقلب نظم الحكم في بلدانهم، والسماح لهم من منبر «الجزيرة» وغيرها بتوجيه الإهانات والرسائل التحريضية؟ وهل من دليل على تمويل قطر للإرهاب أقوى من الدور المشبوه في التواصل مع الإرهابيين بزعم التوسط معهم، ونقل مئات الملايين من الدولارات لهم على سبيل الفدية؟ والمضحك المبكي أن كذب الآلة الإعلامية والدبلوماسية للنظام القطري يجعلها تقع في أخطاء مضحكة كأن يصرح مدافع عن النظام القطري في الفضائية البريطانية بأن قطر تؤوي عناصر مناضلة لقوى مدنية ونقابية تناضل من أجل حرياتها، أو بأن الأزمة كلها تعود إلى الغيرة من النظام القطري والحقد عليه بسبب الدور الذي يقوم به عربياً وإقليمياً وعالمياً(!)، ومن بين أساليب إدارة هذا النظام أزمته التأكيد على أن إجراءات مقاطعته لن تجدي نفعاً فهو قادر على تعويض أي نقص في متطلبات الحياة العادية، وكأن أشقاء قطر الذين فعلوا ما فعلوه كي يضعوا نظامها أمام المرآة يقصدون تجويع شعبها، فالأمر ليس سوى تعبير عن غضب معنوي مع كل الحرص على الشعب القطري ومصالحه. وتتعلق الملاحظة الثالثة والأخيرة بالمواقف الإقليمية والعالمية، وهي تستحق إمعاناً للنظر فعلى الصعيد الإقليمي، برزت المواقف المتعاطفة من كل من إيران وتركيا، ولا شيء غريب في الموقف الإيراني، فعلاقة النظام القطري بنظيره الإيراني أحد أسباب المشكلة، ولذلك من المنطقي أن يهب للدفاع عن النظام القطري، ولكن الأمر الذي يستحق التوقف عنده حقاً هو موقف تركيا التي يُفترض أن علاقات صداقة وتعاون تجمعها بالسعودية والإمارات والبحرين. وهي لم تكتف بالتصريحات التقليدية عن ضرورة الحفاظ على وحدة الخليج، دون تطرق إلى سبب تهديد هذه الوحدة، وإنما استعجلت موافقة البرلمان على إرسال مزيد من القوات إلى قطر. ولأنها تعلم تماماً أن أحداً من جيران قطر لا يمكن أن يفكر في عمل عسكري ضدها فإن التفسير الوحيد لهذا السلوك هو أن تركيا تنوي توفير حماية للنظام القطري ضد أي معارضة داخلية. ويلاحظ أن هذه هي المرة الثانية التي تتصادم فيها السياسة التركية مع مصالح أصدقائها في الخليج، بعد أن خرجت عن الصف الخليجي في الصراع السوري من منطلق مصالحها الضيقة، وهو أمر يستوجب التوقف عنده. أما المواقف العالمية فحسناً أن حسم ترامب موقفه أخيراً، ولكن المسألة تحتاج وقفة أعمق سواء لفهم الموقف الأميركي أو تحليل المواقف الأوروبية.