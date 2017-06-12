قطر.. لا لـ«ربيع آخر»؟! تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017 قطر الشقيقة في القلب تحوّلت فجأة إلى الشقيقة في الرأس، واختارت طريق الصدع والشق بدل الانضمام إلى أحضان أشقائها من دول الخليج الحريصين على ألا تذهب قطر وأهلها ضحية انفراد ذئب الإسلام السياسي بالغنم القاصية. فاستبدال قطر الحضن الخليجي الدافئ بالحضن الإيراني والتركي، مصلحة وقتية سوف يزول مفعولها، وسرعان ما تشعر تركيا وإيران بأن مصالحهما ستتضرر إذا استمرتا مع السياسة القطرية التي أضرت بأمن منطقة عربية وهي الخليج بعد أن عصفت ريح «الربيع العربي» صرصراً على الأمة برمتها. لماذا تريد قطر تقريب هذا المشروع الفارسي البغيض إلى الدار الخليجية من بوابتها، وماذا سيقدم «الحرس الثوري» الإيراني من خدمات للشعب القطري غير حماية النظام لأيام قلائل قبل حدوث الطوفان، فهذه العناصر أينما اتجهت لم تعد إلا بدماء الأبرياء تسيل كنهري دجلة والفرات. لا ينبغي لأحد كائناً من كان أن يساوم اليوم على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الخليج بالدرجة الأولى، والخط الأحمر لم يفارقه منذ اجتياح ويلات «الربيع العربي» دولاً كبرى في العالم العربي لا تزال تعيش وعثاء الترقيع للعودة إلى ما قبل «الربيع العربي» المشؤوم إنْ استطاعت إلى ذلك سبيلاً. إن النظام في قطر بتصرفاته التي فُضحت على الملأ، تجر رجل الخليج إلى أزمة لا نريد أن تكون طاحنة لروابط الدم أو الرحم بيننا وبين الشعب القطري الشقيق. نقول للذاهبين بعيداً فيما اتخذته دول الخليج الأربع من إجراءات صارمة تجاه قطر، إن الأزمات بحاجة إلى قرارات سيادية مؤثرة، بحيث لا يختلف عليها اثنان، لأنها ليست رأياً يُتجادل عليه وإنما مصير مشترك يجب علينا الالتفاف حوله وإلا أُكلنا جميعاً يوم أُكل الثور الأبيض. وللتاريخ نقول بأنه قبل أكثر من عشرين عاماً، حدث سوء تفاهم في حديث جانبي بين المرحوم الشيخ زايد، رحمه الله، وحمد بن جبر، وزير الخارجية القطري السابق، فاشتكى الوزير ذلك لقيادته آنذاك، فحدثت أزمة لم يكن لها داع البتة، فهممتُ حينها بكتابة مقال بهذا الشأن وأخذت مشورة رئيس التحرير في ذلك، فقال لي اصبر ولا تستعجل، فإن الأمر سيحل بسهولة وفق الطريقة المعهودة لدى الإمارات في مثل هذه الحالات التي تقع أحياناً بين الأشقاء، فالاختلاف لا بأس به، ولكن الخلاف هو الشر المستطير، فلم أكتب شيئاً حتى جاءنا خبر الوفد الذي شكّله زايد بسرعة البرق وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لإطفاء هذا الشرر المستصغر قبل أن يستطير، فحل الوصال بدل الفصال، والوئام مكان الخصام، وعاد الوفد من قطر الشقيقة وكأن أمراً لم يكن. هذا الوضع، قبل عقدين، والإمارات تساهم دائماً في إطفاء نيران الفتن، فلا ننسى البوسنة والهرسك ولبنان والكويت ومصر والصومال وباكستان وأفغنستان، واليوم في اليمن لنا خير شاهد، فما تفعله قطر اليوم لا يتناسب مع أي قيمة سياسية ولا سيادية ولا أخلاقية ولا مصلحية في التعامل مع الأشقاء، فضلاً عن الخصوم. فالإمارات لم تكن يوماً تشعل حرباً ولا تقود أحزاباً فتانة للتدخل في شؤون الدول المستقرة، فلتعلم قطر جيداً، بأن استقرارها جزء لصيق بمعادلة الأمن في الخليج كله، فإن لم تكن هي حريصة على ذلك، فإن دول الخليج الأخرى لن تسكت عن الدفاع عن الأمن أولاً وأخيراً، ولن تسمح لأي طرف العبث بذلك تحت أي مبرر. فقطر اليوم لم تعد قطر قبل أكثر من عقدين، فصوت الحكمة لديها ضعف كثيراً لأنها أصبحت مرهونة بأجندات الآخرين الذين يقودون السفينة القطرية نحو المجهول، فالقرارات الأخيرة حازمة وحاسمة، نعم، ولكنها في مصلحة قطر المستقبل، فنتمنى أن تبادر قطر نحو التراجع لمصلحة المنطقة ككل، وتلقي عباءة تركيا وإيران عن كتفها وتلبس البشت الخليجي من جديد ففيه المنجى.