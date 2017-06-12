جنوب آسيا وتحدي الاندماج

تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017

في 5 مايو، أطلقت وكالة الفضاء الهندية قمراً اصطناعياً بهدف دعم وتقوية خدمات الاتصال والبث للبلدان الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي «سارك»، ومع أن بنغلاديش وبوتان والنيبال والمالديف وسريلانكا كانت ستستفيد من تحسين خدمات الاتصال بتمويل ومبادرة من الهند، إلا أن باكستان قررت عدم المشاركة في هذا المشروع المشترك.

وقرار باكستان يعكس صعوبة التعاون الإقليمي في جنوب آسيا، ولكن على بلدان هذه المنطقة أن تدرك فوائد التعاون متعدد الأطراف على المدى الطويل. ففي الاتفاقات الناجحة متعددة الأطراف، يساعد تساوي فرص النجاح كل البلدان المتعاونة على تطوير اقتصاداتها، والترويج للحكامة الجيدة، ودعم مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود. وفي جنوب آسيا، يمكن للتعاون متعدد الأطراف أن يدعم تطوير أنظمة نقل أقوى، وعمل جماعي لمواجهة تغير المناخ، وممارسات زراعية سليمة، ومساهمات في التطور العلمي، وإذا كانت المنطقة تستطيع العمل بشكل جماعي، فإن جنوب آسيا مهيَّأة بشكل جيد للنجاح عالمياً مع موارد طبيعية ورأسمال بشري يلبيان احتياجات اقتصاداتها الصاعدة.

وعلى سبيل المثال، فإن نزاع كشمير يفرض دينامية بين الهند وباكستان، ولكن الهند كثيراً ما رفضت تقديم تنازلات في مفاوضات «سارك» مع باكستان حتى لا تبدو ضعيفة، وهذا يأتي على حساب الاستقرار الاقتصادي للمنطقة برمتها.

وخلاصة القول إن التعاون الإقليمي في جنوب آسيا سيكون ناجحاً وفعالاً إذا كان كل اللاعبين المعنيين مشاركين نشطاء، وإلى أن تستطيع بلدان جنوب آسيا تعليق أهمية أكبر على التعاون الإقليمي، أكثر من التنافس السياسي، فإنها ستظل تجد صعوبة كبيرة في تحقيق الرخاء والأمن الحقيقيين في المنطقة.

أنجل شارما

زميلة منظمة «مهنيي السياسة الخارجية الشباب» الأميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»