الدولة و«السوق» العولمي تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017 الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أعلن عام 1996 أمام جمهوره ما يلي: «إن زمن تدخل الدولة في شؤون المجتمع قد انتهى وانقضى»، فكلامه يمسّ أكبر دولة راهنة في العالم، ومن شأن هذا أن يشكك في مصائر الدول، حيث تنتهي صلاحية هذه الأخيرة، وهذا يضعنا أمام مصائر الدول الراهنة: أي تلك الغربية التي فقدت صلاحياتها أمام السوق الجديدة، أي العولمية، وتلك الأخرى التي ما زالت قائمة في بلدان «العالم الثالث»، إنما في مرحلة نفاد صلاحياتها ودخولها فيما يقترب من الموت السريري أو ما يقترب منه. هكذا نجد أنفسنا أمام نمطيْن من السوق، واحد مُستنفد مختلف وفاقد للصلاحية، ولكنْ مُخلياً مكانه لحالة جديدة، هي «السوق» بأيدي رجال أموال ودّعوا كل أسواقهم العريقة والمنضبطة بضوابط قانونية حازمة تقف على رأسها دولة رأسمالية. أما هذه فتضبط المنافسة بين رجال الأعمال والسوق العامة بقوانين تنطبق على الجميع، بما في ذلك الشركات. يهمنا من ذلك النمط الأول، الذي ينطبق على العالم العربي وبلدان أخرى في آسيا وأفريقيا وغيرهما، فهنا نتبيّن حالة تتشخص ببلدان استُنزفت طاقاتها، فظلت قائمة تعاني من فقدانها ماء الحياة، إلا ما يسمح لها أن تبقى على النفس الأخير. فقد كانت منذ نشوء الرأسمالية الأوروبية في وضْعية مضيَّق عليها، خصوصاً حين دخلت في حاشية الدول الأوروبية، وأُدخلت قسْراً في مسارها الاستعماري. وفي إطار أقطار عربية مستقلة برزت معارك من نمط جديد تمثل في البناء الوطني، كما في محاولات توحيدية بين قُطرٍ عربي وآخر، فشل كله بعد أن حدثت تجارب توحيدية نجحت لفترة من الزمن، لتعود ثانية إلى ما كانت عليه أثناء الاستقلال الوطني. كما تبلورت صفة خاصة لتلك الأنظمة، وهي كونها مؤسسة على قانون الاستبداد الثلاثي على نحو واضح فاعل، أو بصورة ملفقة بكل ما يبعد تلك الأنظمة عن قواعد الحكم الديمقراطي المدني، وقد ظهر ذلك وأفصح عن نفسه في ثلاثة قطاعات، هي الاستفراد بالثروة الوطنية وبالسلطة السياسية وبالإعلام. وهذا ما شكّل نمطاً طريفاً خطيراً من «الدولة» يمكن ضبطها من موقع السلطة الأمنية، بحيث يمكن الإفصاح عن ذلك بمصطلح «الدولة الأمنية»، أما آلية هذه الدولة فتتمثل في القاعدة القائلة: يجب إفساد من لم يفسد بعد، بحيث يصبح الجميع ملوَّثين ومُدانين تحت الطلب. وعندما تنهار «الدولة الوطنية» لتحلّ محلّها تلك الدولة الأمنية، تصبح المجتمعات العربية في أكثريتها، في وضع الشُّبهة الدائمة. وفي ظل هذا التحول البنيوي الخطير، التقى الفريقان الاثنان، فريق الدولة العولمية السوقية في الغرب، وفريق الدولة الأمنية في بعض بلدان العالم العربي، وهذا بدوره أعاد المسألة إلى بداياتها عولمياً وعربياً. لقد راح سلّم القيم الأخلاقية والوطنية يخلّف وراءه توافقاً ضمنياً بين «الدولة العولمية» والأخرى «الدولة الأمنية»، وإذا فككنا هذه الثنائية وبحثنا في العلاقات الجديدة نسبياً بينهما، وجدنا الوليد الجديد يشير بكثير من الوضوح إلى الاستراتيجية الجديدة في الشرق الأوسط، وضمنه العالم العربي ودول أخرى، مخلّفاً وراءه تاريخاً من الكفاح من الدرجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة من كفاح «العالم الثالث»، وضمنه العالم العربي.