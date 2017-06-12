ماذا بعد القطع؟!

تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017

قطر تقوم باحتضان جماعات وتنظيمات تم تصنيفها في خانة «الإرهاب» ومنها تنظيم «الإخوان المسلمين» و«القاعدة» و«داعش» و«النصرة»، والجميع يعلم ما تفعله تلك التنظيمات من الترويج للأفكار والمخططات الهدامة وبث بذور الفرقة والفتنة. ودعم حركة «حماس» الإرهابية في مواجهة السلطة الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً ووصف «حزب الله» الإرهابي بحركة «المقاومة الشرعية» بهدف ترسيخ الانقسام في الداخل اللبناني ولترضية العدو الإيراني.

وقطر تعمل على تسخير شبكة إعلامية ضخمة هدفها الرئيس الترويج للأفكار الإرهابية ودعم كل ما من شأنه ضرب الاستقرار العربي والخليجي وتأليب المواطن على أولياء الأمر، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران العدو الأول لدول مجلس التعاون الخليجي ومساعدة الجماعات الإرهابية في مملكة البحرين والمدعومة من إيران على ضرب اللحمة الوطنية والسعي لترسيخ الفتنة والشقاق بين أفراد الأسرة البحرينية الواحدة. ودعم الجماعات الإرهابية في «سيناء» المصرية وتزويدها بالمال والسلاح لقتل المواطن المصري البريء ونشر الفتنة الطائفية بين المسلم وأخيه المسيحي، إضافة إلى توجيه آلة إعلامية ضخمة تقلب الحقائق وتشكك في ثورة الملايين المصرية ضد حكم الإخوان المسلمين وتصفها كذباً بـ«الانقلاب».

والدور القطري في إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل «القذافي» وتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بكل المجازر التي تعيشها ليبيا منذ ما يقارب 6 أعوام وتحويل بنغازي إلى مسرح جرائم ومجازر. والفبركة الإعلامية الرامية إلى تحويل الدوحة إلى «ضحية»، وبأنها تتعرض إلى حملات تحريض تقوم على افتراءات واستخدام صور مواطنين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع تصريحات كاذبة على لسانهم ينتقدون فيها قادتهم وبلادهم وهم أبرياء براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام.

وأمام كل هذا تدّعي قطر بأنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، وبأنها تتعرض لحصار مماثل لحصار «برلين»، وبأنها تحارب الإرهاب، وشخصياً أجزم أن المواطن الخليجي العادي غير المتخصص في الأمور السياسية، والذي يقرأ تلك الوقائع والحقائق تكاد تتملكه الدهشة من سلوك الشقيق الذي تربطنا معه أواصر الدم والدين والعروبة وحق الجوار إزاء جيرانه من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص والدول العربية بشكل عام. وفي الوقت نفسه لا يسع ذلك المواطن سوى الإعجاب والإشادة بقدرة قادة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر وليبيا واليمن وفلسطين وغيرهم من الدول التي تعاني من دور قطر في دعم الإرهاب على ضبط النفس والصبر سنوات طويلة على ما تفعله القيادة القطرية.

وللشعب القطري الشقيق نقول: عذراً فإن كنا نحبكم فنحن نحب أوطاننا أكثر، عذراً فإن كنا نحترمكم، فنحن نحترم أولياء أمورنا أكثر وندين لهم بالطاعة والولاء قولاً وعملاً.. عذراً فإن كنا نتمنى لكم الخير فنحن نعمل من أجل الخير والأمن والأمان والاستقرار لشعوبنا أكثر. ونقول لهم أيضاً: ماذا بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معكم؟ فهل ترضون بقطع جذوركم العربية والإسلامية واستبدال العدو الفارسي والجماعات الإرهابية بها؟